Apple cere anularea verdictului-record de 5,7 miliarde de dolari. Gigantul contestă despăgubirile pentru tehnologia din iPhone și Apple Watch
Apple încearcă să răstoarne unul dintre cele mai costisitoare verdicte din istoria proceselor americane privind brevetele. Compania a cerut unui judecător federal din San Diego să anuleze verdictul de 5,7 miliarde de dolari câștigat în septembrie de Taction Technology, într-un proces privind tehnologia haptică folosită de iPhone și Apple Watch, potrivit Reuters. Apple susține că suma stabilită de juriu nu este susținută de probele prezentate în instanță.
Disputa nu este una nouă. Pe 25 septembrie 2026, un juriu a decis că sistemul Taptic Engine al Apple încalcă două brevete ale Taction Technology și a acordat companiei despăgubiri de aproximativ 5,7 miliarde de dolari. Playtech a relatat atunci pe larg despre verdictul uriaș primit de Apple pentru tehnologia de vibrații din iPhone și Apple Watch. Suma nu este însă definitivă, iar noua cerere depusă de Apple deschide o etapă importantă a disputei.
Apple spune că suma de 5,7 miliarde de dolari nu este susținută de dovezi
Apple a transmis instanței că verdictul privind despăgubirile este, în esență, desprins de probele existente în dosar. Compania cere judecătorului Todd Robinson de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Californiei să anuleze decizia juriului sau să reducă în mod semnificativ suma acordată Taction. Potrivit Reuters, acesta este cel mai mare verdict privind brevetele din istoria Statelor Unite, depășind precedentul record cu mai mult de 3 miliarde de dolari.
Argumentul Apple este cu atât mai interesant cu cât judecătorul însuși ar fi exprimat dubii înainte ca verdictul să fie citit. Potrivit documentelor citate de Reuters, Todd Robinson le-ar fi spus avocaților celor două părți că nu era sigur dacă cifra înscrisă pe formularul de verdict reflecta cu adevărat ceea ce juriul intenționa să acorde. Apple folosește acum această observație pentru a susține că despăgubirile nu au o bază suficientă.
Compania nu este străină de conflicte juridice de amploare. În ultimii ani, Apple s-a confruntat inclusiv cu un proces major privind regulile App Store și acuzațiile de nerespectare a unei hotărâri judecătorești, dar și cu dispute legate de inteligența artificială, concurență și proprietate intelectuală.
De la Taptic Engine la un proces de miliarde de dolari
Taction Technology, o companie din San Diego care folosește propriile tehnologii haptice în produse precum căști și headseturi de gaming, a dat Apple în judecată în 2021. Compania a susținut că Taptic Engine încalcă două dintre brevetele sale. Sistemul Apple generează vibrațiile și senzațiile tactile pe care le simți atunci când interacționezi cu diferite funcții ale unui iPhone sau Apple Watch.
Pe 25 septembrie, juriul a dat câștig de cauză Taction și a stabilit că Apple a încălcat cele două brevete. În procesul anterior, Apple a argumentat că tehnologia sa este diferită și că nu folosește invențiile Taction. Compania a anunțat încă de atunci că intenționează să conteste verdictul, astfel că demersul făcut acum în instanță era de așteptat.
Miza este însă uriașă chiar și pentru o companie de dimensiunea Apple. Un verdict de 5,7 miliarde de dolari este excepțional pentru un proces privind brevetele, iar istoria instanțelor americane arată că despăgubirile foarte mari nu rămân întotdeauna intacte. Reuters notează că mai multe verdicte de peste un miliard de dolari din alte procese privind brevetele au fost anulate sau reduse ulterior.
Apple are motive să creadă că suma poate fi redusă
Cererea actuală nu înseamnă automat că Apple va scăpa de verdict. Judecătorul trebuie să analizeze argumentele companiei și probele prezentate în timpul procesului înainte de a decide dacă există motive pentru anularea deciziei juriului, organizarea unui nou proces sau reducerea despăgubirilor.
Taction nu a comentat imediat noua solicitare formulată de Apple, potrivit Reuters. Cazul este înregistrat drept Taction Technology v. Apple Inc. la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Californiei.
Pentru Apple, procesul se adaugă unei liste tot mai lungi de dispute costisitoare. Compania a acceptat, de exemplu, în 2026, să plătească până la 250 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv legat de promisiunile făcute utilizatorilor despre Apple Intelligence. În alte situații, conflictele juridice au afectat direct produse precum Apple Watch și funcțiile lor.
Deocamdată, cei 5,7 miliarde de dolari nu trebuie priviți ca o sumă definitiv pierdută de Apple. Verdictul există, dar procedurile de după proces pot modifica radical rezultatul. Următoarea decizie a judecătorului va stabili dacă verdictul-record rămâne în picioare, dacă despăgubirile sunt reduse sau dacă Apple obține o victorie mult mai importantă și reușește să răstoarne complet decizia juriului.