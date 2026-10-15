Apple cere anularea verdictului-record de 5,7 miliarde de dolari. Gigantul contestă despăgubirile pentru tehnologia din iPhone și Apple Watch

Apple spune că suma de 5,7 miliarde de dolari nu este susținută de dovezi

Apple a transmis instanței că verdictul privind despăgubirile este, în esență, desprins de probele existente în dosar. Compania cere judecătorului Todd Robinson de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Californiei să anuleze decizia juriului sau să reducă în mod semnificativ suma acordată Taction. Potrivit Reuters, acesta este cel mai mare verdict privind brevetele din istoria Statelor Unite, depășind precedentul record cu mai mult de 3 miliarde de dolari.

Argumentul Apple este cu atât mai interesant cu cât judecătorul însuși ar fi exprimat dubii înainte ca verdictul să fie citit. Potrivit documentelor citate de Reuters, Todd Robinson le-ar fi spus avocaților celor două părți că nu era sigur dacă cifra înscrisă pe formularul de verdict reflecta cu adevărat ceea ce juriul intenționa să acorde. Apple folosește acum această observație pentru a susține că despăgubirile nu au o bază suficientă.

Compania nu este străină de conflicte juridice de amploare. În ultimii ani, Apple s-a confruntat inclusiv cu un proces major privind regulile App Store și acuzațiile de nerespectare a unei hotărâri judecătorești, dar și cu dispute legate de inteligența artificială, concurență și proprietate intelectuală.

De la Taptic Engine la un proces de miliarde de dolari

Taction Technology, o companie din San Diego care folosește propriile tehnologii haptice în produse precum căști și headseturi de gaming, a dat Apple în judecată în 2021. Compania a susținut că Taptic Engine încalcă două dintre brevetele sale. Sistemul Apple generează vibrațiile și senzațiile tactile pe care le simți atunci când interacționezi cu diferite funcții ale unui iPhone sau Apple Watch.

Pe 25 septembrie, juriul a dat câștig de cauză Taction și a stabilit că Apple a încălcat cele două brevete. În procesul anterior, Apple a argumentat că tehnologia sa este diferită și că nu folosește invențiile Taction. Compania a anunțat încă de atunci că intenționează să conteste verdictul, astfel că demersul făcut acum în instanță era de așteptat.

Miza este însă uriașă chiar și pentru o companie de dimensiunea Apple. Un verdict de 5,7 miliarde de dolari este excepțional pentru un proces privind brevetele, iar istoria instanțelor americane arată că despăgubirile foarte mari nu rămân întotdeauna intacte. Reuters notează că mai multe verdicte de peste un miliard de dolari din alte procese privind brevetele au fost anulate sau reduse ulterior.

Apple are motive să creadă că suma poate fi redusă

Cererea actuală nu înseamnă automat că Apple va scăpa de verdict. Judecătorul trebuie să analizeze argumentele companiei și probele prezentate în timpul procesului înainte de a decide dacă există motive pentru anularea deciziei juriului, organizarea unui nou proces sau reducerea despăgubirilor.