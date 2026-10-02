Salariile magistraților în 2026. Cât ia în mână un judecător sau procuror față de românul cu salariul mediu

Creșterea prețurilor a fost însă mai rapidă, astfel că indicele câștigului salarial real a coborât la 97,5%. Cu alte cuvinte, chiar dacă un angajat mediu primește mai mulți lei decât anul trecut, cu acești bani poate cumpăra, în medie, mai puține bunuri și servicii. Acesta este contextul în care trebuie privite și salariile din sistemul judiciar.

Cât câștigă un judecător în 2026

Salariile judecătorilor diferă considerabil în funcție de nivelul instanței, vechime și grad profesional. Un judecător stagiar se află la baza grilei și poate avea un venit de aproximativ 7.000 de lei net. Este deja cu aproximativ 1.200 de lei peste câștigul salarial mediu net din România.

Diferențele devin mult mai mari odată cu avansarea în carieră. Datele făcute publice de Consiliul Superior al Magistraturii arată că un judecător definitiv de la o judecătorie poate porni de la aproximativ 10.486 de lei net și poate ajunge, după 20 de ani de vechime, la circa 16.157 de lei net.

La nivelul unei curți de apel, venitul unui judecător poate porni de la aproximativ 16.309 lei net și poate ajunge la peste 20.300 de lei net în cazul unei vechimi de peste 20 de ani.

Asta înseamnă că un judecător experimentat de la curtea de apel poate încasa într-o lună echivalentul a aproximativ trei salarii și jumătate medii nete din economie.

Cât câștigă un procuror

Situația este asemănătoare în cazul procurorilor. La parchetele de pe lângă judecătorii, veniturile nete sunt în jurul intervalului 10.400-16.000 de lei, în funcție de vechime. Mai mult, la parchetele de pe lângă curțile de apel, veniturile pot ajunge la aproximativ 20.000 de lei net.

Sumele cresc la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Datele salariale disponibile pentru 2026 indică venituri nete care pot depăși 22.000 de lei pentru procurorii de la acest nivel, în funcție de vechime și drepturile salariale aplicabile.