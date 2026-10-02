Salariile magistraților în 2026. Cât ia în mână un judecător sau procuror față de românul cu salariul mediu
Într-o perioadă în care scumpirile continuă să apese bugetele familiilor, diferențele dintre veniturile românilor sunt tot mai vizibile. Salariul mediu net a ajuns în iulie 2026 la 5.820 de lei, însă puterea de cumpărare era cu 2,5% mai mică decât în urmă cu un an. În Justiție, veniturile sunt considerabil mai mari, iar un judecător sau un procuror cu experiență poate depăși 20.000 de lei net pe lună.
Salariul mediu net este de 5.820 de lei
Datele Institutului Național de Statistică arată că, în iulie 2026, câștigul salarial mediu brut în România a fost de 9.709 lei, iar cel net a ajuns la 5.820 de lei. Față de iulie 2025, salariul mediu net a crescut nominal cu 5,5%.
Creșterea prețurilor a fost însă mai rapidă, astfel că indicele câștigului salarial real a coborât la 97,5%. Cu alte cuvinte, chiar dacă un angajat mediu primește mai mulți lei decât anul trecut, cu acești bani poate cumpăra, în medie, mai puține bunuri și servicii. Acesta este contextul în care trebuie privite și salariile din sistemul judiciar.
Cât câștigă un judecător în 2026
Salariile judecătorilor diferă considerabil în funcție de nivelul instanței, vechime și grad profesional. Un judecător stagiar se află la baza grilei și poate avea un venit de aproximativ 7.000 de lei net. Este deja cu aproximativ 1.200 de lei peste câștigul salarial mediu net din România.
Diferențele devin mult mai mari odată cu avansarea în carieră. Datele făcute publice de Consiliul Superior al Magistraturii arată că un judecător definitiv de la o judecătorie poate porni de la aproximativ 10.486 de lei net și poate ajunge, după 20 de ani de vechime, la circa 16.157 de lei net.
La nivelul unei curți de apel, venitul unui judecător poate porni de la aproximativ 16.309 lei net și poate ajunge la peste 20.300 de lei net în cazul unei vechimi de peste 20 de ani.
Asta înseamnă că un judecător experimentat de la curtea de apel poate încasa într-o lună echivalentul a aproximativ trei salarii și jumătate medii nete din economie.
Cât câștigă un procuror
Situația este asemănătoare în cazul procurorilor. La parchetele de pe lângă judecătorii, veniturile nete sunt în jurul intervalului 10.400-16.000 de lei, în funcție de vechime. Mai mult, la parchetele de pe lângă curțile de apel, veniturile pot ajunge la aproximativ 20.000 de lei net.
Sumele cresc la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Datele salariale disponibile pentru 2026 indică venituri nete care pot depăși 22.000 de lei pentru procurorii de la acest nivel, în funcție de vechime și drepturile salariale aplicabile.
De unde vin diferențele atât de mari
Când apar în spațiul public salarii de 25.000, 30.000 sau chiar peste 35.000 de lei, trebuie verificat dacă este vorba despre o sumă brută sau netă.
Venitul unui magistrat nu este format întotdeauna doar din indemnizația de încadrare. Pot exista sporuri prevăzute de lege, inclusiv pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, condiții de muncă sau confidențialitate.
De exemplu, datele salariale publicate în sistemul judiciar arată situații în care indemnizația brută de încadrare a unui judecător depășește 20.000 de lei, iar după adăugarea sporurilor venitul brut total poate trece de 30.000 de lei.
De trei-patru ori salariul mediu, la vârful carierei
Diferența devine mai ușor de înțeles printr-un calcul simplu. La un salariu mediu net de 5.820 de lei, un român încasează aproximativ 69.840 de lei într-un an, dacă presupunem același venit în fiecare lună.
Un magistrat cu un venit net de 20.000 de lei ajunge la aproximativ 240.000 de lei într-un an, fără a lua în calcul eventuale alte drepturi.
Totuși, salariile cele mai mari nu trebuie prezentate ca fiind veniturile tuturor magistraților. CSM arată că nivelul depinde puternic de vechime și de poziția ocupată, iar o parte importantă dintre judecători și procurori lucrează la nivelul judecătoriilor și parchetelor aferente, unde veniturile sunt mai mici decât la instanțele și parchetele superioare.
Chiar și cu această diferențiere, distanța față de salariul mediu rămâne considerabilă. Într-un an în care salariul real al angajatului mediu a pierdut teren în fața scumpirilor, veniturile din partea superioară a sistemului judiciar pot ajunge la de peste trei ori câștigul mediu net din România.