ANPC a închis unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Agigea. Neregulile descoperite de comisari. Foto

Potrivit șefului CJPC Constanța, Horia Constantinescu, controlul a fost realizat după primirea unei sesizări care indica posibilitatea producerii unei toxiinfecții alimentare.

În urma verificărilor, inspectorii au identificat mai multe nereguli pe care le-au considerat grave din perspectiva siguranței alimentare și a protecției consumatorilor.

Produse fără etichete și probleme de trasabilitate

Una dintre principalele deficiențe descoperite de comisari a fost existența unor produse alimentare fără etichete și fără elemente care să permită identificarea și trasabilitatea acestora.

Potrivit legislației, operatorii din industria alimentară sunt obligați să poată demonstra proveniența produselor utilizate și să ofere informații clare privind ingredientele și condițiile de păstrare.

Horia Constantinescu a explicat că inspectorii au găsit numeroase produse pentru care nu existau documente sau informații care să permită verificarea originii acestora.

Bucătărie improvizată și echipamente neconforme

Problemele constatate nu s-au oprit aici. Potrivit reprezentanților CJPC, în incinta restaurantului funcționa o bucătărie improvizată în aer liber, folosită pentru prepararea și manipularea alimentelor.

„În urma controlului efectuat ca urmare a unei reclamații, s-au constatat deficiențe grave privind siguranța alimentară și condițiile de igienă. Au fost identificate produse alimentare fără etichete, fără elemente de identificare și trasabilitate, precum și o bucătărie improvizată în aer liber, utilizată pentru prepararea și manipularea alimentelor, fără protecție corespunzătoare împotriva contaminării”, a declarat Horia Constantinescu, conform News.ro.

Comisarii au mai găsit ustensile și echipamente care prezentau urme de rugină și uzură, cuțite deteriorate, tigăi cu depuneri de arsuri, dar și agregate frigorifice cu chedere rupte și insuficient igienizate.