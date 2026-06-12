ANPC a închis unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Agigea. Neregulile descoperite de comisari. Foto
Unul dintre cele mai cunoscute restaurante de pe litoralul românesc a fost închis temporar de comisarii Protecției Consumatorilor, după un control declanșat în urma unei reclamații care ridica suspiciuni privind o posibilă toxiinfecție alimentară. Inspectorii au descoperit mai multe probleme legate de igienă și siguranța alimentelor, iar operatorul economic a fost sancționat cu amendă și obligat să remedieze toate deficiențele constatate.
Control pornit de la o reclamație
Verificările au fost efectuate de reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța la restaurantul Golful Pescarilor din Agigea, un local foarte cunoscut atât în rândul turiștilor, cât și al localnicilor.
Potrivit șefului CJPC Constanța, Horia Constantinescu, controlul a fost realizat după primirea unei sesizări care indica posibilitatea producerii unei toxiinfecții alimentare.
În urma verificărilor, inspectorii au identificat mai multe nereguli pe care le-au considerat grave din perspectiva siguranței alimentare și a protecției consumatorilor.
Produse fără etichete și probleme de trasabilitate
Una dintre principalele deficiențe descoperite de comisari a fost existența unor produse alimentare fără etichete și fără elemente care să permită identificarea și trasabilitatea acestora.
Potrivit legislației, operatorii din industria alimentară sunt obligați să poată demonstra proveniența produselor utilizate și să ofere informații clare privind ingredientele și condițiile de păstrare.
Horia Constantinescu a explicat că inspectorii au găsit numeroase produse pentru care nu existau documente sau informații care să permită verificarea originii acestora.
Bucătărie improvizată și echipamente neconforme
Problemele constatate nu s-au oprit aici. Potrivit reprezentanților CJPC, în incinta restaurantului funcționa o bucătărie improvizată în aer liber, folosită pentru prepararea și manipularea alimentelor.
„În urma controlului efectuat ca urmare a unei reclamații, s-au constatat deficiențe grave privind siguranța alimentară și condițiile de igienă. Au fost identificate produse alimentare fără etichete, fără elemente de identificare și trasabilitate, precum și o bucătărie improvizată în aer liber, utilizată pentru prepararea și manipularea alimentelor, fără protecție corespunzătoare împotriva contaminării”, a declarat Horia Constantinescu, conform News.ro.
Comisarii au mai găsit ustensile și echipamente care prezentau urme de rugină și uzură, cuțite deteriorate, tigăi cu depuneri de arsuri, dar și agregate frigorifice cu chedere rupte și insuficient igienizate.
Probleme de igienă în spațiile de depozitare
Raportul întocmit de inspectorii Protecției Consumatorilor menționează și alte deficiențe legate de igienă. Potrivit autorităților, instalația electrică prezenta depuneri consistente de grăsime, iar în spațiile de depozitare au fost observate pânze de păianjen și alte elemente care indicau o igienizare necorespunzătoare.
„Totodată, au fost constatate ustensile și echipamente neconforme, prezentând urme de rugină și uzură, cuțite deteriorate, tigăi cu depuneri de arsuri, agregate frigorifice cu chedere rupte și neigienizate, instalație electrică cu depuneri de grăsime și pânze de păianjen în spațiile de depozitare”, a precizat șeful CJPC Constanța.
Activitate suspendată și amendă de 10.000 de lei
În urma controlului, comisarii au concluzionat că există practici comerciale incorecte și nerespectarea cerințelor privind informarea consumatorilor și siguranța alimentelor.
Autoritățile au constatat inclusiv prepararea și comercializarea unor produse, precum ciorbele și pastele fierte, în condiții considerate necorespunzătoare din punct de vedere igienic.
Ca urmare, restaurantul Golful Pescarilor a fost sancționat cu o amendă de 10.000 de lei, iar activitatea a fost suspendată temporar până la remedierea tuturor deficiențelor constatate de inspectori. Decizia vine într-o perioadă în care litoralul românesc începe să se aglomereze, iar autoritățile anunță că verificările privind respectarea normelor de siguranță alimentară vor continua pe întreaga durată a sezonului estival.