Când nu poţi returna un produs comandat online. Regulile explicate pe înţelesul tuturor
Cumpărăturile online oferă consumatorilor posibilitatea de a renunța la un produs sau un serviciu în termen de 14 zile, însă această regulă nu este valabilă în toate cazurile. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția, printr-un ghid publicat recent, că există mai multe categorii de produse și servicii pentru care dreptul de retur nu poate fi exercitat, chiar dacă solicitarea este făcută în intervalul prevăzut de lege. Documentul explică pe înțelesul tuturor în ce situații consumatorii pot renunța la o comandă și când acest lucru nu mai este posibil.
Dreptul de retur în 14 zile nu este valabil pentru toate comenzile online
Potrivit ghidului publicat de ANPC, produsele și serviciile cumpărate online pot fi returnate, în mod obișnuit, în cel mult 14 zile. Această regulă este cunoscută de majoritatea cumpărătorilor, însă autoritatea subliniază că există și excepții importante, prevăzute de legislația în vigoare.
În cazul conținutului sau al serviciilor digitale, ANPC precizează că persoanele care intenționează să renunțe la achiziție nu trebuie să utilizeze acel conținut și nici să îl pună la dispoziția altor persoane. În caz contrar, dreptul de retragere poate fi afectat, în funcție de situația concretă.
Ghidul arată că nu toate contractele încheiate la distanță permit retragerea în termenul de 14 zile, iar consumatorii trebuie să cunoască aceste situații înainte de a face o comandă.
Produsele personalizate, cele perisabile sau desigilate din motive de igienă nu pot fi returnate
Printre produsele pentru care dreptul de retur nu se aplică se numără cele realizate la comandă sau personalizate în mod clar pentru cumpărător. Tot în această categorie intră și produsele perisabile ori cele care expiră într-un timp scurt, pentru care legislația stabilește reguli diferite.
ANPC mai precizează că nu pot fi returnate bunurile care au fost desigilate de consumator și care nu mai pot fi comercializate din motive de protecție a sănătății sau de igienă. În această categorie sunt incluse, de exemplu, rezervele pentru periuțe de dinți electrice, aparatele de ras sau lenjeria intimă.
De asemenea, dreptul de retragere nu poate fi exercitat în cazul produselor ori serviciilor al căror preț depinde de fluctuațiile pieței care pot apărea în perioada de retragere. Nici înregistrările audio-video sau programele informatice livrate sigilat și desigilate după primirea coletului nu mai pot fi returnate.
Există și servicii pentru care retragerea din contract nu este posibilă
Ghidul ANPC include și mai multe tipuri de servicii pentru care consumatorii nu se pot retrage din contract după încheierea acestuia, în anumite condiții. Printre acestea se află serviciile prestate integral, în cazul în care executarea lor a fost finalizată.
Totodată, nu este permisă retragerea din contractele care vizează lucrări urgente de reparație sau întreținere solicitate în mod expres la domiciliul consumatorului. Aceeași regulă se aplică și pentru furnizarea de ziare, periodice și reviste, atunci când acestea nu sunt livrate în baza unui abonament.
Lista prezentată de ANPC mai cuprinde conținutul digital care nu este livrat pe un suport material, dacă executarea a început deja, contractele încheiate în cadrul unei licitații, precum și serviciile de cazare turistică, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau activități de agrement, atunci când contractul prevede o dată sau o perioadă exactă de executare.
Ce reguli se aplică în cazul medicamentelor cumpărate
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor amintește că medicamentele de uz uman reprezintă o categorie aparte și, în mod obișnuit, nu pot fi returnate.
Potrivit ghidului, „indiferent de modalitatea de eliberare (cu prescripție medicală sau fără, în compensare totală sau parțială), acestea nu pot fi returnate pe motivul că pacientul s-a răzgândit, medicul prescriptor a modificat tratamentul sau medicamentele achiziționate nu mai sunt necesare pacientului”.
Există însă și o excepție. Medicamentele care prezintă deficiențe de calitate sau probleme de conformitate, care nu puteau fi observate de cumpărător în momentul achiziției, pot fi returnate. În astfel de situații, returul este posibil exclusiv pentru înlocuirea produsului sau pentru rambursarea contravalorii acestuia, în conformitate cu reglementările legale aplicabile.
ANPC atrage atenția că termenul legal de 14 zile nu garantează automat posibilitatea returnării oricărui produs sau serviciu cumpărat online. Înainte de a plasa o comandă, consumatorii sunt încurajați să verifice condițiile aplicabile fiecărei categorii de produse și servicii, deoarece legea prevede mai multe excepții de la dreptul general de retragere.