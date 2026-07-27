Când nu poţi returna un produs comandat online. Regulile explicate pe înţelesul tuturor

În cazul conținutului sau al serviciilor digitale, ANPC precizează că persoanele care intenționează să renunțe la achiziție nu trebuie să utilizeze acel conținut și nici să îl pună la dispoziția altor persoane. În caz contrar, dreptul de retragere poate fi afectat, în funcție de situația concretă.

Ghidul arată că nu toate contractele încheiate la distanță permit retragerea în termenul de 14 zile, iar consumatorii trebuie să cunoască aceste situații înainte de a face o comandă.

Produsele personalizate, cele perisabile sau desigilate din motive de igienă nu pot fi returnate

Printre produsele pentru care dreptul de retur nu se aplică se numără cele realizate la comandă sau personalizate în mod clar pentru cumpărător. Tot în această categorie intră și produsele perisabile ori cele care expiră într-un timp scurt, pentru care legislația stabilește reguli diferite.

ANPC mai precizează că nu pot fi returnate bunurile care au fost desigilate de consumator și care nu mai pot fi comercializate din motive de protecție a sănătății sau de igienă. În această categorie sunt incluse, de exemplu, rezervele pentru periuțe de dinți electrice, aparatele de ras sau lenjeria intimă.

De asemenea, dreptul de retragere nu poate fi exercitat în cazul produselor ori serviciilor al căror preț depinde de fluctuațiile pieței care pot apărea în perioada de retragere. Nici înregistrările audio-video sau programele informatice livrate sigilat și desigilate după primirea coletului nu mai pot fi returnate.

Există și servicii pentru care retragerea din contract nu este posibilă

Ghidul ANPC include și mai multe tipuri de servicii pentru care consumatorii nu se pot retrage din contract după încheierea acestuia, în anumite condiții. Printre acestea se află serviciile prestate integral, în cazul în care executarea lor a fost finalizată.

Totodată, nu este permisă retragerea din contractele care vizează lucrări urgente de reparație sau întreținere solicitate în mod expres la domiciliul consumatorului. Aceeași regulă se aplică și pentru furnizarea de ziare, periodice și reviste, atunci când acestea nu sunt livrate în baza unui abonament.