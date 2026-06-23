Anora, filmul care a luat Oscarul cel mare, e pe Netflix: povestea haotică și intensă care a cucerit Hollywood-ul

O poveste de dragoste care devine rapid un coșmar

Viața lui Ani se schimbă atunci când îl întâlnește pe Ivan „Vanya” Zakharov, jucat de Mark Eydelshteyn. Vanya este fiul unui oligarh rus extrem de bogat, trimis în America să învețe, dar mult mai preocupat să cheltuiască bani, să petreacă și să evadeze de sub controlul familiei sale. Între cei doi se naște o relație accelerată, alimentată de atracție, bani, impulsuri și iluzia unei libertăți pe care niciunul nu pare să o aibă cu adevărat.

Căsătoria lor fulgerătoare schimbă însă totul. În clipa în care familia lui Vanya află ce s-a întâmplat, povestea romantică se rupe brutal. Părinții tânărului pornesc spre New York pentru a anula mariajul, iar Ani descoperă că basmul pe care îl credea posibil se poate transforma, de fapt, într-un război în care fiecare încearcă să își salveze imaginea, statutul sau libertatea.

Filmul nu se grăbește să o transforme pe Ani într-o victimă perfectă. Sean Baker îi oferă un personaj contradictoriu, nervos, vulnerabil, încăpățânat și imposibil de ignorat. Mikey Madison duce rolul într-o zonă intensă, cu energie aproape explozivă, iar prestația ei explică de ce a fost una dintre cele mai discutate apariții ale sezonului de premii.

Distribuția care face haosul să funcționeze

Pe lângă Mikey Madison și Mark Eydelshteyn, „Anora” are o distribuție excelentă, care face ca partea de mijloc a filmului să devină un amestec savuros de panică, umor negru și tensiune. Yura Borisov îl interpretează pe Igor, unul dintre oamenii trimiși să rezolve situația, iar personajul lui ajunge să fie mai important decât pare la prima vedere.

Karren Karagulian, colaborator frecvent al lui Sean Baker, îl joacă pe Toros, un personaj prins între ordinele familiei Zakharov și dezastrul care se desfășoară sub ochii lui. Vache Tovmasyan îl interpretează pe Garnick, partenerul lui Toros în această misiune absurdă, iar cei doi aduc o doză excelentă de umor într-un film care nu se teme să devină brutal sau inconfortabil.

Sean Baker, cunoscut pentru filme precum „The Florida Project”, „Tangerine” și „Red Rocket”, păstrează și aici interesul pentru personaje care trăiesc la marginea confortului social. Regizorul nu filmează lumea luxoasă a oligarhilor ca pe o promisiune strălucitoare, ci ca pe un spațiu în care banii pot cumpăra aproape orice, mai puțin liniște, afecțiune reală sau maturitate.

Filmul care a luat Oscarul pentru cel mai bun film

„Anora” a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, cel mai important premiu al ceremoniei din 2025. Producția a avut o seară uriașă la Hollywood, plecând acasă și cu statuetele pentru regie, scenariu original și montaj, toate asociate numelui lui Sean Baker, dar și cu Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal, primit de Mikey Madison.