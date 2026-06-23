Anora, filmul care a luat Oscarul cel mare, e pe Netflix: povestea haotică și intensă care a cucerit Hollywood-ul
Filmul care a surprins Hollywood-ul și a plecat acasă cu cel mai important premiu al serii Oscar poate fi văzut acum pe Netflix. „Anora”, producția regizată de Sean Baker, este una dintre acele povești care par să pornească simplu, aproape ca o fantezie romantică modernă, înainte să se transforme într-o cursă haotică, dură și uneori neașteptat de amuzantă printr-un New York agitat.
În centrul filmului se află Anora „Ani” Mikheeva, interpretată de Mikey Madison, o tânără care lucrează într-un club de striptease din Brooklyn și care știe foarte bine cum funcționează lumea din jurul ei. Ani nu este prezentată drept o eroină clasică, fragilă și salvatoare, ci ca o femeie directă, impulsivă, inteligentă și gata să lupte pentru ceea ce consideră că merită.
O poveste de dragoste care devine rapid un coșmar
Viața lui Ani se schimbă atunci când îl întâlnește pe Ivan „Vanya” Zakharov, jucat de Mark Eydelshteyn. Vanya este fiul unui oligarh rus extrem de bogat, trimis în America să învețe, dar mult mai preocupat să cheltuiască bani, să petreacă și să evadeze de sub controlul familiei sale. Între cei doi se naște o relație accelerată, alimentată de atracție, bani, impulsuri și iluzia unei libertăți pe care niciunul nu pare să o aibă cu adevărat.
Căsătoria lor fulgerătoare schimbă însă totul. În clipa în care familia lui Vanya află ce s-a întâmplat, povestea romantică se rupe brutal. Părinții tânărului pornesc spre New York pentru a anula mariajul, iar Ani descoperă că basmul pe care îl credea posibil se poate transforma, de fapt, într-un război în care fiecare încearcă să își salveze imaginea, statutul sau libertatea.
Filmul nu se grăbește să o transforme pe Ani într-o victimă perfectă. Sean Baker îi oferă un personaj contradictoriu, nervos, vulnerabil, încăpățânat și imposibil de ignorat. Mikey Madison duce rolul într-o zonă intensă, cu energie aproape explozivă, iar prestația ei explică de ce a fost una dintre cele mai discutate apariții ale sezonului de premii.
Distribuția care face haosul să funcționeze
Pe lângă Mikey Madison și Mark Eydelshteyn, „Anora” are o distribuție excelentă, care face ca partea de mijloc a filmului să devină un amestec savuros de panică, umor negru și tensiune. Yura Borisov îl interpretează pe Igor, unul dintre oamenii trimiși să rezolve situația, iar personajul lui ajunge să fie mai important decât pare la prima vedere.
Karren Karagulian, colaborator frecvent al lui Sean Baker, îl joacă pe Toros, un personaj prins între ordinele familiei Zakharov și dezastrul care se desfășoară sub ochii lui. Vache Tovmasyan îl interpretează pe Garnick, partenerul lui Toros în această misiune absurdă, iar cei doi aduc o doză excelentă de umor într-un film care nu se teme să devină brutal sau inconfortabil.
Sean Baker, cunoscut pentru filme precum „The Florida Project”, „Tangerine” și „Red Rocket”, păstrează și aici interesul pentru personaje care trăiesc la marginea confortului social. Regizorul nu filmează lumea luxoasă a oligarhilor ca pe o promisiune strălucitoare, ci ca pe un spațiu în care banii pot cumpăra aproape orice, mai puțin liniște, afecțiune reală sau maturitate.
Filmul care a luat Oscarul pentru cel mai bun film
„Anora” a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, cel mai important premiu al ceremoniei din 2025. Producția a avut o seară uriașă la Hollywood, plecând acasă și cu statuetele pentru regie, scenariu original și montaj, toate asociate numelui lui Sean Baker, dar și cu Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol principal, primit de Mikey Madison.
Succesul filmului nu a venit dintr-o rețetă obișnuită de Oscar. „Anora” nu este o dramă istorică, nu are decoruri gigantice și nici nu încearcă să pară importantă prin discursuri apăsate. Este, în schimb, o poveste vie, nervoasă și nepoliticoasă, despre oameni care se mint, se folosesc unii de alții și încearcă să își inventeze o ieșire din propriile vieți.
Acum că este disponibil pe Netflix, „Anora” merită văzut mai ales pentru felul în care îmbină romantismul toxic, comedia de situație și drama socială. Este un film care începe cu promisiunea unei povești de Cenușăreasă și ajunge într-un loc mult mai complicat, mai murdar și mai sincer decât te-ai aștepta.