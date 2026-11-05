Animalele aflate în pragul dispariției mai au o șansă. Studiul surprinzător care arată că peste 60% dintre speciile ajutate și-au refăcut populațiile

Ce au descoperit cercetătorii după analizarea a 141 de specii

Studiul a pornit de la o problemă importantă în biologia conservării: cât de mică poate deveni o populație înainte ca șansele sale de recuperare să fie considerate extrem de reduse?

În mod tradițional, dimensiunea foarte mică a unei populații este asociată cu numeroase riscuri. Printre acestea se numără reducerea diversității genetice, reproducerea între indivizi înrudiți și vulnerabilitatea crescută la boli sau evenimente naturale extreme.

Aceste probleme sunt reale, dar noua cercetare sugerează că numărul redus de indivizi nu trebuie interpretat automat ca o condamnare definitivă.

Oamenii de știință au analizat istoricul a 141 de specii de păsări și mamifere care au trecut prin perioade de declin sever.

Dintre acestea, 51 de specii au beneficiat de intervenții directe de conservare, precum restaurarea habitatelor, controlul prădătorilor invazivi, reproducerea în captivitate sau relocarea indivizilor. Rezultatele au arătat că 61% dintre cele 51 de specii au reușit să își refacă populațiile până la cel puțin 100 de indivizi.

Cifra este importantă deoarece demonstrează că măsurile de protecție pot fi eficiente chiar și atunci când populațiile au ajuns la dimensiuni extrem de mici.

Totuși, atingerea pragului de 100 de indivizi nu înseamnă automat că o specie este salvată definitiv. Stabilitatea pe termen lung depinde de diversitatea genetică, habitat, reproducere și numeroși alți factori.