Andrew Garfield aprinde revolta în The Uprising. Primul trailer promite un război brutal împotriva regelui

Andrew Garfield devine liderul unei revolte

Garfield interpretează un personaj cunoscut drept Ploughman. El nu este soldat. Nu este preot. Este doar un fermier. Chiar el explică acest lucru în primele secunde ale trailerului. Totuși, nedreptatea îl transformă rapid într-un lider.

Personajul spune că pământul este distrus. Oamenii sunt forțați să muncească peste limita pe care sufletele lor o pot suporta. Replica stabilește tonul filmului. „The Uprising” nu pare să fie doar o producție despre lupte. Este și o poveste despre furie, demnitate și supraviețuire.

Reprezentanții regelui le cer țăranilor să plătească taxe imposibile. Munca devine o condamnare. Sărăcia se adâncește. Ploughman răspunde prin violență. El începe să adune o armată formată din oameni obișnuiți.

Pentru public, transformarea lui Andrew Garfield poate fi una dintre marile atracții ale filmului. Actorul este asociat încă puternic cu Spider-Man. De această dată, nu are puteri speciale. Are doar furie, o armă și sprijinul unei comunități ajunse la capătul răbdării.

Armata oamenilor simpli pornește spre Londra

Trailerul arată cum revolta se răspândește. Satele se ridică împotriva autorităților. Fermierii pun mâna pe arme. Grupurile mici se transformă într-o forță capabilă să amenințe puterea regelui Richard al II-lea.

Ploughman promite să dea foc lumii. Armata sa pornește spre Londra. Scopul este libertatea. Personajul avertizează că nu va exista pace până când oamenii nu vor fi eliberați. Imaginile sugerează lupte ample, asedii și confruntări foarte violente.

Filmul este scris și regizat de Paul Greengrass. Cineastul este cunoscut pentru stilul său alert. El a regizat mai multe producții din seria „Jason Bourne”. A realizat și drame inspirate din tragedii reale, precum „United 93”, „22 July” și „The Lost Bus”.