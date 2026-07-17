Andrew Garfield aprinde revolta în The Uprising. Primul trailer promite un război brutal împotriva regelui
Andrew Garfield lasă în urmă costumul de supererou. Actorul conduce o armată de țărani în primul trailer pentru „The Uprising”. Filmul este o dramă istorică regizată de Paul Greengrass. Povestea are la bază Revolta Țăranilor din Anglia, din anul 1381. Potrivit publicației internaționale Deadline, producția va ajunge în cinematografe pe 11 septembrie 2026.
Trailerul prezintă o Anglie distrusă de sărăcie, taxe și abuzuri. Oamenii simpli sunt obligați să muncească fără oprire. Nu își mai pot întreține familiile. Nu își mai pot plăti dările. În mijlocul acestei lumi apare un fermier care nu mai acceptă ordinele coroanei.
Andrew Garfield devine liderul unei revolte
Garfield interpretează un personaj cunoscut drept Ploughman. El nu este soldat. Nu este preot. Este doar un fermier. Chiar el explică acest lucru în primele secunde ale trailerului. Totuși, nedreptatea îl transformă rapid într-un lider.
Personajul spune că pământul este distrus. Oamenii sunt forțați să muncească peste limita pe care sufletele lor o pot suporta. Replica stabilește tonul filmului. „The Uprising” nu pare să fie doar o producție despre lupte. Este și o poveste despre furie, demnitate și supraviețuire.
Reprezentanții regelui le cer țăranilor să plătească taxe imposibile. Munca devine o condamnare. Sărăcia se adâncește. Ploughman răspunde prin violență. El începe să adune o armată formată din oameni obișnuiți.
Pentru public, transformarea lui Andrew Garfield poate fi una dintre marile atracții ale filmului. Actorul este asociat încă puternic cu Spider-Man. De această dată, nu are puteri speciale. Are doar furie, o armă și sprijinul unei comunități ajunse la capătul răbdării.
Armata oamenilor simpli pornește spre Londra
Trailerul arată cum revolta se răspândește. Satele se ridică împotriva autorităților. Fermierii pun mâna pe arme. Grupurile mici se transformă într-o forță capabilă să amenințe puterea regelui Richard al II-lea.
Ploughman promite să dea foc lumii. Armata sa pornește spre Londra. Scopul este libertatea. Personajul avertizează că nu va exista pace până când oamenii nu vor fi eliberați. Imaginile sugerează lupte ample, asedii și confruntări foarte violente.
Filmul este scris și regizat de Paul Greengrass. Cineastul este cunoscut pentru stilul său alert. El a regizat mai multe producții din seria „Jason Bourne”. A realizat și drame inspirate din tragedii reale, precum „United 93”, „22 July” și „The Lost Bus”.
Stilul său poate fi observat și în primele imagini din „The Uprising”. Camera urmărește personajele de aproape. Luptele par haotice. Noroiul, focul și mulțimile contribuie la atmosfera apăsătoare. Filmul nu prezintă Evul Mediu ca pe o perioadă romantică. Lumea sa este murdară, violentă și lipsită de speranță.
O distribuție puternică pentru drama istorică
Andrew Garfield este însoțit de mai mulți actori cunoscuți. Jamie Bell face parte din distribuție. Acesta este cunoscut pentru „Billy Elliot” și „Fantastic Four”. Stephen Dillane, interpretul lui Stannis Baratheon din „Game of Thrones”, apare și el în film.
Distribuția îi mai include pe Tom Hollander, Cosmo Jarvis și Thomasin McKenzie. Jonny Lee Miller, Woody Norman, Katherine Waterston și Sky Yang completează echipa. Rolurile exacte ale celor mai mulți actori nu au fost prezentate în trailer.
Greengrass este și producător. El lucrează alături de Jason Blum, Gregory Goodman, Joanna Kaye, Joe Neurauter și Lars Sylvest. Prezența lui Blum este interesantă. Producătorul este asociat în principal cu filmele horror realizate prin Blumhouse.
„The Uprising” intră în categoria producțiilor istorice cu ambiții mari. Este și unul dintre acele filme inspirate din evenimente reale care folosesc trecutul pentru a vorbi despre probleme actuale. Inegalitatea, taxele, furia socială și abuzul de putere rămân temele centrale.
Primul trailer promite un spectacol dur. Andrew Garfield pare pregătit pentru un rol fizic și dramatic. Personajul său nu își dorește să devină erou. Circumstanțele îl obligă să conducă. Revolta începe cu un fermier. Poate ajunge însă să zdruncine întregul regat.