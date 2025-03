Regizori care revin în 2025: cineaști așteptați cu nerăbdare

După ani de pauză, unii dintre cei mai apreciați regizori de film revin pe marile ecrane în 2025. De la maeștri ai thriller-ului politic la autori ai dramei intense, acești cineaști au creat așteptări uriașe în rândul cinefililor. Fie că vorbim despre Kathryn Bigelow, Paul Thomas Anderson sau Derek Cianfrance, fiecare dintre ei promite o revenire spectaculoasă.

Kathryn Bigelow: thriller tensionat cu un atac asupra Americii

Ultimul film: Detroit (2017)

Filmul nou: titlu necunoscut

Kathryn Bigelow, prima femeie care a câștigat Oscarul pentru regie cu The Hurt Locker, revine cu un thriller politic distribuit de Netflix. Filmul se desfășoară în Casa Albă, în timpul unui atac cu rachete asupra Americii, avându-i în distribuție pe Idris Elba, Rebecca Ferguson și Jason Clarke.

Cunoscută pentru modul în care explorează medii predominant masculine, Bigelow a impresionat cu producții precum Zero Dark Thirty și The Hurt Locker. Filmele ei sunt întotdeauna intense, realiste și extrem de bine documentate. Dacă noua producție respectă tiparul, va fi un film plin de tensiune politică și acțiune.

Paul Thomas Anderson: comedie de urmărire cu Leonardo DiCaprio

Ultimul film: Licorice Pizza (2021)

Filmul nou: One Battle After Another

P.T. Anderson, autorul capodoperelor There Will Be Blood și The Master, revine cu o comedie de urmărire, inspirată de Jonathan Demme și Thomas Pynchon. Filmul îl are în rol principal pe Leonardo DiCaprio, iar alături de el apar Benicio Del Toro și Regina Hall.

Cunoscut pentru stilul său excentric și imprevizibil, Anderson își lansează filmele într-un mod atipic, fără să urmeze tiparele festivalurilor. Deși nu se știe exact tonul noii sale producții, faptul că lucrează din nou cu Jonny Greenwood (Radiohead) pentru coloană sonoră promite o atmosferă intensă și captivantă.

Paul Greengrass: dramă bazată pe un incendiu devastator

Ultimul film: News of the World (2020)

Filmul nou: The Lost Bus

Paul Greengrass, maestrul filmelor inspirate din realitate (United 93, Bloody Sunday), revine cu o dramă despre incendiul Camp Fire din California (2018). Filmul este bazat pe cartea Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire și îi are în distribuție pe Matthew McConaughey și America Ferrera.

Greengrass este cunoscut pentru stilul său documentarist, care face ca fiecare film să pară o experiență autentică și captivantă. Dacă noul său proiect păstrează această abordare, ar putea fi unul dintre cele mai puternice filme ale anului.

2025 se anunță un an extraordinar pentru cinema, cu reveniri spectaculoase ale unor regizori care au definit genuri întregi. Fie că ești fan al thriller-elor tensionate, dramei intense sau comediilor excentrice, aceste filme sunt cu siguranță de urmărit.