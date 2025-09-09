Cele mai așteptate filme din toamna 2025: de la continuări spectaculoase la debuturi surprinzătoare

Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 13:19
de Ozana Mazilu

ENTERTAINMENT
Cele mai așteptate filme din toamna 2025

Toamna anului 2025 aduce pe marile ecrane și pe platformele de streaming o avalanșă de producții care acoperă toate gusturile, de la thrillere și comedii indie până la biografii muzicale și noi capitole din francize consacrate. Publicația The Rolling Stone a selectat o listă de 50 de filme esențiale, iar printre acestea se regăsesc titluri care au stârnit deja discuții aprinse în rândul criticilor și al fanilor.

Dacă ești pasionat de cinema, această toamnă îți oferă ocazia de a trece prin povești emoționante, momente de groază, dar și mult umor.

Continuări așteptate și finaluri de francize

Unul dintre cele mai anticipate titluri este „The Conjuring: Last Rites”, lansat pe 5 septembrie de Warner Bros. Vera Farmiga și Patrick Wilson revin în rolurile lui Lorraine și Ed Warren pentru ultima aventură (cel puțin deocamdată) dintr-o franciză horror care a reușit să se mențină relevantă timp de mai bine de un deceniu. Povestea îi duce pe cei doi într-un orășel din Pennsylvania, unde întâlnesc un demon cu care se confruntaseră în trecut, ridicând tensiunea la cote maxime.

Tot în septembrie, după zeci de ani de așteptare, publicul primește „Spinal Tap II”, continuarea comediei mockumentary care a făcut istorie. Membrii „celei mai zgomotoase trupe din Anglia” revin pe scenă într-un turneu de reuniune, iar filmul promite aceeași doză de ironie și absurd care i-a consacrat pe Michael McKean, Christopher Guest, Harry Shearer și Rob Reiner.

La finalul lunii, regizorul Paul Thomas Anderson aduce pe ecran „O bătălie după alta”, adaptare liberă după romanul „Vineland” de Thomas Pynchon. Cu Leonardo DiCaprio în rol principal și un casting de excepție – Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall sau Teyana Taylor – filmul promite să fie una dintre producțiile majore ale toamnei.

Filme independente și povești intime

Dincolo de blockbustere și continuări spectaculoase, toamna 2025 aduce și filme cu o abordare intimă și originală. Printre acestea se remarcă „Fără gemeni”, o comedie dulce-amăruie regizată de James Sweeney, cu Dylan O’Brien în rolul unui tânăr care își plânge fratele geamăn pierdut și găsește alinare într-o prietenie neașteptată. Filmul, aclamat la Sundance, aduce o voce nouă și autentică în zona indie.

Un alt titlu interesant este „Eleanor cea Mare”, debutul regizoral al lui Scarlett Johansson. Povestea explorează prietenia dintre o femeie în vârstă, interpretată de June Squibb, și o studentă de 19 ani, rol jucat de Erin Kellyman. Drama se concentrează pe modul în care o mică minciună se poate transforma într-un scandal mediatic, iar distribuția îi include și pe Chiwetel Ejiofor și Jessica Hecht.

De asemenea, debutul lui Ronan Day-Lewis, „Anemone”, atrage atenția nu doar prin subiect – drama unui veteran care a ales izolarea – ci și prin revenirea lui Daniel Day-Lewis pe marele ecran, după opt ani de absență. Alături de el joacă Samantha Morton, într-un film care promite o explorare intensă a traumei și a reconectării familiale.

Producții cu impact social și regizori de prestigiu

Printre cele mai așteptate titluri se numără și filmele inspirate din evenimente reale sau proiectele unor regizori apreciați pentru stilul lor distinctiv. „Autobuzul Pierdut”, regizat de Paul Greengrass, îl are pe Matthew McConaughey în rolul unui șofer de autobuz care salvează copii din incendiul devastator din California din 2018. America Ferrera completează distribuția, într-o dramă intensă care readuce în prim-plan tragediile provocate de schimbările climatice.

De asemenea, O călătorie mare, îndrăzneață și frumoasă, filmul lui Kogonada, aduce împreună pe Margot Robbie și Colin Farrell, într-o poveste magică despre doi străini uniți de un sistem GPS misterios. Distribuția secundară – Phoebe Waller-Bridge și Jodie Turner-Smith – face ca filmul să fie deja unul dintre favoritele criticilor.

În același registru, producția horror „HIM”, realizată sub umbrela Monkeypaw Productions a lui Jordan Peele, propune o poveste despre un tânăr fotbalist aspirant care descoperă lucruri tulburătoare în culisele carierei sale. Regizat de Justin Tipping, filmul promite suspans și teme sociale integrate în genul horror.

Toamna 2025 se anunță una dintre cele mai bogate perioade cinematografice din ultimii ani. De la thrillere horror precum „The Conjuring: Last Rites”, la drame emoționante ca „Eleanor cea Mare” și producții majore cu distribuții impresionante, fiecare spectator își poate găsi titlurile preferate.

Selecția realizată de The Rolling Stone nu este un ghid complet, dar oferă o imagine clară asupra filmelor care merită urmărite în următoarele luni. Într-un an în care cinematografia se reinventează între streaming și experiența de sală, aceste producții demonstrează că pasiunea pentru povești bine spuse rămâne la fel de puternică.

