Reguli noi pentru șoferi de la 1 octombrie în Spania. Schimbările îi vizează și pe românii care circulă acolo

Noile reguli nu sunt valabile doar pentru cetățenii spanioli. Românii care conduc pe drumurile din Spania trebuie să respecte legislația rutieră locală, iar DGT le recomandă șoferilor străini să cunoască regulile specifice de circulație din această țară.

Șoferii trebuie să păstreze o distanță mai mare față de bicicliști

Una dintre schimbările importante îi privește direct pe cei aflați la volan. Atunci când un autovehicul circulă în spatele unui biciclist, pe aceeași bandă, șoferul trebuie să păstreze o distanță de siguranță de cel puțin cinci metri. Măsura este menită să reducă riscul accidentelor în care sunt implicați bicicliști.

Regulile privind depășirea bicicletelor rămân, de asemenea, importante. În Spania există deja obligația ca, pe drumurile cu mai multe benzi pe sens, șoferul să schimbe complet banda atunci când depășește un biciclist sau un moped. În celelalte situații trebuie respectată distanța laterală minimă prevăzută de legislație.

Noul regulament permite totodată autorităților locale ca, pe anumite străzi cu o singură bandă și cu limita de viteză de cel mult 30 km/h, să permită bicicletelor să circule în ambele sensuri, dacă zona este semnalizată corespunzător.

Se introduce „culoarul de urgență” atunci când traficul este blocat

O altă regulă pe care șoferii români trebuie să o cunoască privește ambuteiajele. Atunci când vehiculele sunt oprite sau înaintează foarte încet din cauza unei coloane, conducătorii auto trebuie să se poziționeze astfel încât să rămână liber un spațiu central pentru Poliție și celelalte servicii de urgență.

Este așa-numitul „carril de emergencia” – culoarul de urgență. Scopul său este ca ambulanțele, pompierii sau mașinile Poliției să poată trece rapid prin trafic atunci când fiecare minut poate conta.

Există reguli noi și pentru situațiile în care circulația este îngreunată de zăpadă. În astfel de condiții, depășirea poate fi interzisă, iar vehiculele trebuie să circule numai pe banda din dreapta, pentru a facilita intervenția utilajelor și a vehiculelor de urgență.