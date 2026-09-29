Reguli noi pentru șoferi de la 1 octombrie în Spania. Schimbările îi vizează și pe românii care circulă acolo
Spania modifică, de la 1 octombrie 2026, o serie de reguli de circulație care trebuie cunoscute inclusiv de românii care locuiesc în această țară sau ajung acolo cu mașina. Noul Regulament General de Circulație introduce obligații și reguli noi pentru șoferi, motocicliști, bicicliști și utilizatorii trotinetelor electrice, iar unele schimbări privesc inclusiv modul în care conducătorii auto trebuie să se comporte în apropierea bicicliștilor sau atunci când traficul este blocat.
Direcția Generală de Trafic din Spania (DGT) a anunțat că cea mai mare parte a modificărilor introduse prin Decretul Regal 518/2026, din 24 iunie, intră în vigoare la 1 octombrie. Reforma urmărește în special creșterea protecției participanților vulnerabili la trafic, categorie în care sunt incluși pietonii, bicicliștii, motocicliștii și utilizatorii vehiculelor de mobilitate personală.
Noile reguli nu sunt valabile doar pentru cetățenii spanioli. Românii care conduc pe drumurile din Spania trebuie să respecte legislația rutieră locală, iar DGT le recomandă șoferilor străini să cunoască regulile specifice de circulație din această țară.
Șoferii trebuie să păstreze o distanță mai mare față de bicicliști
Una dintre schimbările importante îi privește direct pe cei aflați la volan. Atunci când un autovehicul circulă în spatele unui biciclist, pe aceeași bandă, șoferul trebuie să păstreze o distanță de siguranță de cel puțin cinci metri. Măsura este menită să reducă riscul accidentelor în care sunt implicați bicicliști.
Regulile privind depășirea bicicletelor rămân, de asemenea, importante. În Spania există deja obligația ca, pe drumurile cu mai multe benzi pe sens, șoferul să schimbe complet banda atunci când depășește un biciclist sau un moped. În celelalte situații trebuie respectată distanța laterală minimă prevăzută de legislație.
Noul regulament permite totodată autorităților locale ca, pe anumite străzi cu o singură bandă și cu limita de viteză de cel mult 30 km/h, să permită bicicletelor să circule în ambele sensuri, dacă zona este semnalizată corespunzător.
Se introduce „culoarul de urgență” atunci când traficul este blocat
O altă regulă pe care șoferii români trebuie să o cunoască privește ambuteiajele. Atunci când vehiculele sunt oprite sau înaintează foarte încet din cauza unei coloane, conducătorii auto trebuie să se poziționeze astfel încât să rămână liber un spațiu central pentru Poliție și celelalte servicii de urgență.
Este așa-numitul „carril de emergencia” – culoarul de urgență. Scopul său este ca ambulanțele, pompierii sau mașinile Poliției să poată trece rapid prin trafic atunci când fiecare minut poate conta.
Există reguli noi și pentru situațiile în care circulația este îngreunată de zăpadă. În astfel de condiții, depășirea poate fi interzisă, iar vehiculele trebuie să circule numai pe banda din dreapta, pentru a facilita intervenția utilajelor și a vehiculelor de urgență.
Reguli noi pentru motocicliști
Schimbările sunt importante și pentru cei care circulă cu motocicleta sau mopedul. Noul regulament impune purtarea încălțămintei închise pe toate tipurile de drumuri. Pentru circulația pe drumurile interurbane sunt prevăzute și măsuri privind folosirea mănușilor de protecție. DGT precizează însă că obligația referitoare la mănușile de protecție omologate va deveni efectivă odată cu intrarea în vigoare a ordinului ministerial care va stabili specificațiile tehnice. Până atunci vor putea fi folosite mănuși de protecție cu caracteristicile celor utilizate în prezent.
O altă noutate este posibilitatea ca motocicletele să circule, în anumite condiții, pe acostamentul din dreapta atunci când există congestie în trafic. Regula se aplică numai pe sectoarele semnalizate și cu o viteză de cel mult 30 km/h.
Pentru persoanele care desfășoară activități profesionale de livrare – așa-numiții „riders” – sunt introduse cerințe suplimentare privind echipamentul de protecție și vizibilitatea.
Trotinetele electrice, interzise celor sub 15 ani
Regulile se schimbă semnificativ și pentru utilizatorii trotinetelor electrice și ai altor vehicule de mobilitate personală, cunoscute în legislația spaniolă drept VMP. De la intrarea în vigoare a noilor prevederi este stabilită vârsta minimă de 15 ani pentru conducerea unui astfel de vehicul.
Reforma introduce și noi cerințe de protecție pentru utilizatorii VMP. Printre acestea se află folosirea căștii și a elementelor reflectorizante în condițiile stabilite de regulament. DGT precizează însă că unele prevederi au termene diferite de aplicare. Obligația privind sistemul de iluminare al VMP, de exemplu, este amânată cu un an.
Autoritățile spaniole au introdus pentru prima dată în regulament și o definiție explicită a „utilizatorului vulnerabil al drumului”. Pe lângă pietoni, bicicliști, motocicliști și utilizatorii VMP, această categorie poate include persoane care, prin vârstă sau condiție fizică, sunt mai expuse riscului unor leziuni grave în cazul unui accident.
Unele schimbări nu intră în vigoare imediat
Deși data de referință este 1 octombrie 2026, nu toate prevederile noului regulament se aplică simultan. DGT precizează că majoritatea modificărilor intră în vigoare la această dată, însă există și excepții.
Printre acestea se numără obligația referitoare la iluminarea VMP și anumite cerințe privind căștile omologate, care vor fi aplicate de la 1 octombrie 2027. În cazul mănușilor omologate pentru motocicliști, aplicarea depinde de adoptarea ordinului ministerial care va stabili caracteristicile tehnice necesare.
Pentru românii care locuiesc în Spania, dar și pentru cei care ajung acolo în vacanță sau tranzitează țara cu mașina, schimbările sunt importante deoarece regulile spaniole trebuie respectate indiferent de țara în care este înmatriculat autoturismul. DGT subliniază că, deși regulile generale de circulație din Spania sunt asemănătoare celor din restul Uniunii Europene, există prevederi specifice pe care șoferii străini trebuie să le cunoască pentru a evita atât situațiile periculoase, cât și încălcarea legislației.