Alexa+, asistentul AI de la Amazon care îți poate organiza viața: primele impresii în 2025
08 aug. 2025 | 15:34
de Iulia Kelt

Alexa+, asistentul AI de la Amazon care îți poate organiza viața: primele impresii în 2025
Cum este Alexa+ / Foto: Android Police

Lansată oficial în martie 2025, versiunea îmbunătățită a celebrului asistent vocal Amazon, Alexa+, propune o redefinire completă a modului în care interacționăm cu tehnologia din casele noastre.

Cu o nouă arhitectură bazată pe inteligență artificială generativă și o serie de funcționalități promițătoare, Alexa+ promite să devină mai mult decât un simplu asistent vocal. Dar cât de eficient este cu adevărat acest nou sistem în viața de zi cu zi?

O asistentă virtuală mai „inteligentă” în era AI

După ce Amazon a pierdut teren în fața altor platforme AI precum ChatGPT sau Google Gemini, compania a decis să își reinventeze complet asistentul digital.

Alexa+ nu mai este doar despre setarea alarmelor sau controlul becurilor inteligente. Cu sprijinul unor modele AI performante, precum cele dezvoltate de Anthropic și Amazon Nova, sistemul este acum „agnostic” în privința modelului utilizat, adică poate alege ce model AI să folosească, în funcție de sarcină.

Printre noile funcții se numără capacitatea de a înțelege emailuri, de a interpreta documente, de a crea liste de cumpărături sau chiar de a rezerva bilete la concerte, mese la restaurante sau curse Uber. Alexa+ devine, astfel, un „agent AI” în adevăratul sens al cuvântului, capabil să acționeze în locul tău, notează TechCrunch.

Configurarea unui dispozitiv Echo Spot cu Alexa+ a devenit mai simplă. Tot ce trebuie să faci este să scanezi un cod QR, iar restul decurge automat prin aplicația Alexa.

Tot de aici poți alege ce servicii vrei să fie conectate, precum OpenTable, Ticketmaster sau Uber, și să îți setezi preferințele de confidențialitate.

Totuși, experiența în aplicație lasă de dorit: interfața este aglomerată, lipsită de culoare, iar unele funcții sunt greu de găsit. Spre exemplu, schimbarea serviciului muzical preferat nu se face din setările evidente, ci dintr-un meniu secundar „Music & More”.

Ce poate face Alexa+ în viața reală?

După instalare, au început și testele practice. De exemplu, Alexa+ se laudă că poate gestiona calendarul familiei – cu tot cu activitățile copiilor, întâlniri, programări medicale sau evenimente importante.

Într-adevăr, asistentul AI poate accesa Google Calendar, poate răspunde la întrebări legate de programul zilei și poate adăuga evenimente noi, deși uneori întrerupe utilizatorul înainte ca acesta să termine fraza.

Mai mult, Alexa+ poate interpreta emailuri. Într-un test, a fost rugată să rezume un email de la școala copilului. A reușit să extragă cele mai importante informații și să răspundă la întrebări de tipul „Ce se întâmplă în prima zi de școală?” sau „Există date importante pe care ar trebui să le notez?”.

Totuși, atunci când a fost rugată să adauge automat toate datele relevante în calendar, Alexa+ a ales doar trei dintre cele 12 menționate în mesaj, ignorând unele evenimente-cheie. Așadar, este utilă, dar nu infailibilă.

În alt test, Alexa+ a fost rugată să rețină un număr de client SkyMiles. A înțeles greșit prima oară, nu a salvat corect datele, și a citit apoi numărul ca pe o sumă uriașă, nu ca pe o serie de cifre separate. Este un semn că interacțiunea vocală mai are de evoluat.

Funcția de urmărire a reducerilor este promițătoare: poți cere asistentului să te anunțe când un anumit produs de pe Amazon intră la reducere.

Dar la întrebări simple precum „Cât costă produsul acum?”, Alexa+ a rămas fără răspuns. În cazul unui produs epuizat în stoc, asistentul a menționat doar o variantă disponibilă, omițând celelalte culori sau informații relevante de pe pagină.

