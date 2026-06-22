Amazon spune că omul nu trebuie să aprobe fiecare pas al AI-ului: de ce „human in the loop” nu mai e văzut ca soluția perfectă

Mesajul nu este că oamenii trebuie scoși complet din ecuație. Amazon propune altceva: mai puține aprobări manuale pentru fiecare sarcină mică și mai multă responsabilitate clară, identități separate pentru agenți AI, permisiuni limitate și reguli automate care împiedică acțiunile cu risc ridicat.

De ce aprobarea umană repetată poate deveni o problemă

Brandwine compară problema cu fenomenul numit „normalizarea abaterii”. În multe organizații, oamenii încep prin a respecta strict regulile, însă se obișnuiesc treptat cu alertele, excepțiile și situațiile care par periculoase, dar nu au consecințe imediate. După un timp, disciplina scade, iar reacția întârziată apare exact atunci când alerta este reală.

Un exemplu simplu este cel al sistemelor de monitorizare care generează prea multe notificări. În prima zi, fiecare mesaj este verificat cu atenție. După sute de alarme false sau neimportante, persoana responsabilă începe să ignore anumite semnale. În securitate cibernetică, unde viteza unui atac poate fi măsurată în secunde, această oboseală poate deveni extrem de periculoasă.

În cazul agenților AI, problema apare atunci când un angajat trebuie să apese „approve” de zeci sau sute de ori pe zi. La început, va verifica fiecare cerere. Mai târziu, poate ajunge să aprobe automat, doar pentru a nu bloca activitatea. Astfel, prezența omului în flux rămâne doar formală, fără să mai ofere neapărat protecția promisă.

Amazon susține că modelul „human in the loop” trebuie folosit doar în momentele în care este absolut necesar, nu ca soluție generală pentru orice operațiune AI. Un agent care sortează documente sau adună date dintr-un sistem intern poate lucra cu autonomie mai mare. În schimb, unul care are acces la ștergerea unor baze de date, la transferuri financiare sau la infrastructură critică trebuie să funcționeze între limite mult mai stricte.

Responsabilitate de la început până la final

Alternativa propusă de Amazon este „accountability end to end”, adică responsabilitate urmărită pe întregul traseu al unei acțiuni. Cu alte cuvinte, chiar dacă un agent AI execută o comandă, compania trebuie să poată vedea cine a pornit acel agent, în numele cui a lucrat, ce permisiuni avea și ce decizie a dus la rezultatul final.

Practic, un agent nu ar trebui să apară în sistem ca o entitate misterioasă care a făcut ceva de una singură. El trebuie să aibă o identitate proprie, credențiale controlate, drepturi limitate și jurnalizare completă. În loc să apară în loguri doar că un angajat a făcut o schimbare, compania ar trebui să poată vedea că un anumit agent a făcut acea schimbare în numele acelui angajat.