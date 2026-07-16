Amazon Prime fără confuzii: cum creezi contul și alegi abonamentul potrivit pentru filme și seriale

Amazon Prime și Prime Video nu sunt același lucru

Amazon Prime este un pachet mai mare. În anumite țări, acesta include livrări rapide, Prime Video, Prime Gaming și alte beneficii. Oferta depinde de magazinul Amazon ales. Un abonament activat în Statele Unite sau Marea Britanie este legat de piața respectivă.

În România, principala opțiune disponibilă este Prime Video. Aceasta este platforma de streaming. Nu îți oferă automat livrări gratuite pentru comenzile plasate pe toate magazinele Amazon. Dacă te interesează doar filmele și serialele, nu ai nevoie de un abonament Prime străin.

Prime Video este una dintre cele mai accesibile platforme din lista cu servicii de streaming disponibile legal în România. Catalogul include producții precum The Boys, Fallout, Reacher sau The Rings of Power. Conținutul se poate schimba periodic.

Cum creezi un cont Amazon Prime Video

Intră pe site-ul Prime Video și apasă „Alătură-te Prime” sau „Începe încercarea gratuită”. Dacă ai deja un cont Amazon, folosește aceeași adresă de email și aceeași parolă. Nu este necesar să creezi un profil separat.

Dacă nu ai cont, selectează opțiunea pentru crearea unuia nou. Introdu numele, adresa de email și o parolă puternică. Amazon îți poate trimite un cod de verificare. Copiază acel cod în pagina de înregistrare.

Următorul pas este adăugarea metodei de plată. Poți folosi un card de debit sau de credit acceptat. Introdu numărul cardului, data expirării și codul de securitate. Adresa de facturare trebuie completată corect.

Verifică dacă țara contului este România. Astfel, prețul poate fi afișat în lei. Primești și catalogul destinat pieței locale. După confirmare, abonamentul începe imediat sau după perioada de testare afișată pe ecran.