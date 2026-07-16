Amazon Prime fără confuzii: cum creezi contul și alegi abonamentul potrivit pentru filme și seriale
Amazon Prime Video este disponibil în România și poate fi activat în doar câteva minute. Ai nevoie de un cont Amazon și de un card valid. Abonamentul îți oferă acces la producții Amazon Original, filme, seriale și documentare. Oferta exactă depinde însă de țara selectată în cont.
Prime Video poate părea confuz la început. Unele titluri sunt incluse în abonament. Altele trebuie închiriate sau cumpărate. Mai există și canale suplimentare, plătite separat. De aceea, verifică eticheta fiecărui film înainte să apeși butonul de redare.
Amazon Prime și Prime Video nu sunt același lucru
Amazon Prime este un pachet mai mare. În anumite țări, acesta include livrări rapide, Prime Video, Prime Gaming și alte beneficii. Oferta depinde de magazinul Amazon ales. Un abonament activat în Statele Unite sau Marea Britanie este legat de piața respectivă.
În România, principala opțiune disponibilă este Prime Video. Aceasta este platforma de streaming. Nu îți oferă automat livrări gratuite pentru comenzile plasate pe toate magazinele Amazon. Dacă te interesează doar filmele și serialele, nu ai nevoie de un abonament Prime străin.
Prime Video este una dintre cele mai accesibile platforme din lista cu servicii de streaming disponibile legal în România. Catalogul include producții precum The Boys, Fallout, Reacher sau The Rings of Power. Conținutul se poate schimba periodic.
Cum creezi un cont Amazon Prime Video
Intră pe site-ul Prime Video și apasă „Alătură-te Prime” sau „Începe încercarea gratuită”. Dacă ai deja un cont Amazon, folosește aceeași adresă de email și aceeași parolă. Nu este necesar să creezi un profil separat.
Dacă nu ai cont, selectează opțiunea pentru crearea unuia nou. Introdu numele, adresa de email și o parolă puternică. Amazon îți poate trimite un cod de verificare. Copiază acel cod în pagina de înregistrare.
Următorul pas este adăugarea metodei de plată. Poți folosi un card de debit sau de credit acceptat. Introdu numărul cardului, data expirării și codul de securitate. Adresa de facturare trebuie completată corect.
Verifică dacă țara contului este România. Astfel, prețul poate fi afișat în lei. Primești și catalogul destinat pieței locale. După confirmare, abonamentul începe imediat sau după perioada de testare afișată pe ecran.
Cum alegi abonamentul potrivit
Prime Video are în România un singur abonament principal. La momentul redactării, acesta costă 19,99 lei pe lună. Plata este recurentă. Abonamentul poate fi anulat din setările contului înaintea următoarei facturări.
Acest plan este potrivit când vrei acces la catalogul marcat „Inclus cu Prime”. Nu toate producțiile de pe platformă sunt incluse. Prime Video funcționează și ca magazin digital. Unele filme pot fi închiriate sau cumpărate separat.
Mai există Prime Video Channels. Acestea sunt abonamente suplimentare pentru alte servicii sau colecții. Fiecare canal are propriul preț. Costul se adaugă peste abonamentul de bază. Nu activa un canal doar pentru că apare în aplicație.
Verifică întotdeauna textul de lângă butonul de redare. „Vizionează cu Prime” înseamnă că titlul este inclus. „Închiriază” sau „Cumpără” indică o plată separată. „Începe perioada de probă” poate activa un canal cu reînnoire automată.
Ce setezi după activarea contului
Poți crea până la șase profiluri pe același cont Amazon. Fiecare profil are recomandări și istoric propriu. Creează un profil separat pentru fiecare persoană. Pentru copii, folosește un profil dedicat și activează restricțiile de vârstă.
Interfața și opțiunile audio nu sunt identice pentru toate filmele. Poți afla cum schimbi limba pe Prime Video din setările aplicației. Subtitrările în română depind de fiecare titlu și de regiune.
Activează un PIN pentru achiziții. Astfel, nimeni nu poate închiria filme sau activa canale fără acordul tău. Verifică periodic dispozitivele conectate. Elimină televizoarele, telefoanele sau browserele pe care nu le mai folosești.
Poți gestiona și recomandările. Dacă platforma îți propune filme care nu te interesează, verifică cum ștergi istoricul de vizionare pe Prime Video. Nu uita să verifici lunar abonamentele suplimentare. Un canal uitat poate crește mult factura finală.