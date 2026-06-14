Prime Video nu vorbește limba ta? Cum schimbi limba pentru meniu, subtitrări și audio, fără să te pierzi prin setări
Prime Video poate deveni ușor confuz atunci când vrei să schimbi limba, pentru că platforma nu are o singură setare universală care rezolvă totul. Limba meniului, limba subtitrărilor, limba audio și limbile preferate pentru recomandări sunt lucruri diferite. De aceea, poți avea aplicația în română, dar un film să pornească în engleză, sau poți avea subtitrare într-o limbă, în timp ce meniul platformei rămâne în alta.
Vestea bună este că toate aceste setări pot fi modificate relativ simplu, fie din browser, fie din aplicația mobilă, fie direct de pe smart TV. Important este să știi exact ce vrei să schimbi. Dacă vrei ca meniurile Prime Video să fie în română, intri în setările generale de limbă. Dacă vrei ca un film să aibă subtitrare în română sau audio în engleză, modifici opțiunile în timpul redării sau din pagina titlului.
Cum schimbi limba interfeței Prime Video
Limba interfeței este limba în care vezi meniurile, butoanele, secțiunile, descrierile generale și mesajele din aplicație. Aceasta nu schimbă automat limba audio a filmelor și nici nu garantează subtitrări în limba respectivă pentru toate titlurile. Este doar limba în care folosești platforma.
Dacă intri de pe browser, deschide Prime Video și conectează-te la contul tău. Mergi la secțiunea Account and Settings, apoi la fila Language. Acolo alegi limba dorită și salvezi modificarea. Dacă vrei interfața în română, selectează Română, acolo unde este disponibilă. După salvare, pagina se poate reîncărca, iar meniurile ar trebui să apară în limba aleasă.
Pe telefon sau tabletă, procesul este la fel de simplu. Deschide aplicația Prime Video, mergi la My Stuff sau zona profilului tău, apoi apasă pe pictograma de setări, reprezentată de obicei printr-o rotiță. Caută opțiunea Language, selectează limba dorită și confirmă alegerea. În unele cazuri, aplicația se poate reîmprospăta sau poate fi nevoie să o închizi și să o redeschizi.
Pe smart TV, pașii depind de modelul televizorului și de versiunea aplicației, dar regula generală este aceeași. Deschizi aplicația Prime Video, intri în Settings sau Setări, apoi cauți secțiunea Language. Alegi limba dorită, confirmi și revii la meniul principal. Dacă nu vezi schimbarea imediat, închide aplicația complet și pornește-o din nou.
Cum schimbi limba subtitrărilor și a sunetului
Dacă problema ta nu este meniul, ci filmul sau serialul pe care îl urmărești, trebuie să schimbi limba direct din player. În timpul redării, apasă pe ecran, pe telecomandă sau mișcă mouse-ul, în funcție de dispozitiv, ca să apară meniul de redare. Caută pictograma pentru subtitrări, „Audio & Languages”, „Subtitles & Audio” sau o opțiune similară.
Acolo vei vedea limbile disponibile pentru subtitrări și piste audio. Alege subtitrarea dorită, apoi selectează pista audio preferată, dacă există mai multe variante. De exemplu, un film poate avea sunet în engleză, franceză sau germană, dar subtitrare doar în câteva limbi. Prime Video nu oferă aceleași opțiuni pentru toate titlurile, iar disponibilitatea depinde de film, serial, regiune și dispozitiv.
Pe smart TV, poți schimba subtitrarea și înainte de a porni redarea, din pagina de prezentare a titlului. În unele cazuri, trebuie să apeși sus, apoi dreapta pe telecomandă pentru a ajunge la secțiunea Subtitles. Dacă subtitrările sunt disponibile, vei vedea pictograma dedicată și lista de limbi. După ce alegi limba, pornește redarea normal.
Pentru audio, pe dispozitive conectate la televizor, Prime Video permite alegerea unei piste alternative în timpul redării. Apeși sus pe telecomandă, selectezi Audio & Languages și alegi pista audio dorită din lista disponibilă. Dacă vezi mențiunea Audio Description, aceasta este o pistă specială cu descrieri audio pentru accesibilitate, nu varianta obișnuită de sunet.
De ce nu găsești limba română la unele filme
Una dintre cele mai frecvente situații este aceea în care interfața Prime Video este în română, dar filmul nu are subtitrare în română. Asta nu înseamnă că setarea nu funcționează. Înseamnă doar că titlul respectiv nu are disponibilă acea opțiune în regiunea ta sau pe dispozitivul folosit.
Prime Video permite și setarea unor limbi preferate pentru streaming, separat de limba interfeței. Această opțiune ajută platforma să îți personalizeze recomandările și preferințele pentru audio și subtitrări. Pe browser, mergi la Manage Profiles, intră la Edit Profile, selectează profilul dorit și caută zona de streaming languages. Poți alege mai multe limbi preferate, iar platforma va ține cont de ele acolo unde poate.
Pe mobil, intră în Edit Profiles, selectează profilul și mergi la streaming languages. Pe smart TV, alegi profilul, intri în editarea lui și selectezi limbile preferate pentru streaming. Această setare este utilă mai ales dacă vrei ca Prime Video să prioritizeze româna, engleza sau altă limbă atunci când există opțiuni disponibile.
Dacă limba dorită nu apare la un anumit film, încearcă și pe alt dispozitiv, verifică dacă aplicația este actualizată și testează un alt titlu. Uneori, problema ține de aplicație, dar de cele mai multe ori ține pur și simplu de disponibilitatea subtitrărilor sau a pistelor audio pentru acel conținut.
În concluzie, ca să schimbi limba pe Prime Video, trebuie să separi clar cele trei lucruri: limba meniului, limba subtitrărilor și limba audio. Meniul se schimbă din setările aplicației sau ale contului. Subtitrările și sunetul se schimbă din player, în timpul redării. Iar limbile preferate pentru recomandări se modifică din profil. Odată ce știi diferența, setările devin mult mai ușor de controlat.