Prime Video nu vorbește limba ta? Cum schimbi limba pentru meniu, subtitrări și audio, fără să te pierzi prin setări

Cum schimbi limba interfeței Prime Video

Limba interfeței este limba în care vezi meniurile, butoanele, secțiunile, descrierile generale și mesajele din aplicație. Aceasta nu schimbă automat limba audio a filmelor și nici nu garantează subtitrări în limba respectivă pentru toate titlurile. Este doar limba în care folosești platforma.

Dacă intri de pe browser, deschide Prime Video și conectează-te la contul tău. Mergi la secțiunea Account and Settings, apoi la fila Language. Acolo alegi limba dorită și salvezi modificarea. Dacă vrei interfața în română, selectează Română, acolo unde este disponibilă. După salvare, pagina se poate reîncărca, iar meniurile ar trebui să apară în limba aleasă.

Pe telefon sau tabletă, procesul este la fel de simplu. Deschide aplicația Prime Video, mergi la My Stuff sau zona profilului tău, apoi apasă pe pictograma de setări, reprezentată de obicei printr-o rotiță. Caută opțiunea Language, selectează limba dorită și confirmă alegerea. În unele cazuri, aplicația se poate reîmprospăta sau poate fi nevoie să o închizi și să o redeschizi.

Pe smart TV, pașii depind de modelul televizorului și de versiunea aplicației, dar regula generală este aceeași. Deschizi aplicația Prime Video, intri în Settings sau Setări, apoi cauți secțiunea Language. Alegi limba dorită, confirmi și revii la meniul principal. Dacă nu vezi schimbarea imediat, închide aplicația complet și pornește-o din nou.

Cum schimbi limba subtitrărilor și a sunetului

Dacă problema ta nu este meniul, ci filmul sau serialul pe care îl urmărești, trebuie să schimbi limba direct din player. În timpul redării, apasă pe ecran, pe telecomandă sau mișcă mouse-ul, în funcție de dispozitiv, ca să apară meniul de redare. Caută pictograma pentru subtitrări, „Audio & Languages”, „Subtitles & Audio” sau o opțiune similară.

Acolo vei vedea limbile disponibile pentru subtitrări și piste audio. Alege subtitrarea dorită, apoi selectează pista audio preferată, dacă există mai multe variante. De exemplu, un film poate avea sunet în engleză, franceză sau germană, dar subtitrare doar în câteva limbi. Prime Video nu oferă aceleași opțiuni pentru toate titlurile, iar disponibilitatea depinde de film, serial, regiune și dispozitiv.

Pe smart TV, poți schimba subtitrarea și înainte de a porni redarea, din pagina de prezentare a titlului. În unele cazuri, trebuie să apeși sus, apoi dreapta pe telecomandă pentru a ajunge la secțiunea Subtitles. Dacă subtitrările sunt disponibile, vei vedea pictograma dedicată și lista de limbi. După ce alegi limba, pornește redarea normal.