Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie. Cine este afectat de această regulă
Noua lege a pensiilor a adus schimbări importante în modul de calcul al veniturilor încasate de pensionari, iar una dintre cele mai discutate prevederi este cea referitoare la punctele de stabilitate. Introduse prin noua formulă de recalculare, acestea au fost gândite pentru a recompensa persoanele care au avut o activitate profesională îndelungată. Cu toate acestea, nu toate perioadele luate în calcul la vechimea în muncă sunt considerate contributive, iar acest lucru a generat nemulțumiri în rândul unor pensionari care s-au trezit că nu beneficiază de punctele suplimentare la care se așteptau.
Cum se acordă punctele de stabilitate
Noua lege a pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2023, a introdus un sistem de puncte bonus, denumite și puncte de stabilitate, pentru persoanele care au muncit peste un anumit număr de ani.
Astfel, legislația prevede acordarea a 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv, 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv și un punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.
Deși această măsură a fost prezentată ca un avantaj pentru pensionarii cu vechime mare în muncă, aplicarea regulilor privind perioadele contributive și necontributive a făcut ca nu toți beneficiarii să primească punctajul suplimentar.
Pensionarii care au lucrat în grupele de muncă sunt printre cei afectați
Una dintre cele mai dezbătute situații este cea a persoanelor care au lucrat în grupa I sau grupa a II-a de muncă, respectiv în condiții speciale sau deosebite.
Potrivit actualei Legi 360/2023, pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă sau în condiții speciale se acordă o perioadă suplimentară de șase luni la vechimea în muncă. În cazul activității desfășurate în grupa a II-a de muncă sau în condiții deosebite, perioada suplimentară acordată este de trei luni pentru fiecare an lucrat.
Problema semnalată de numeroși pensionari este că aceste perioade suplimentare nu sunt considerate contributive. Ca urmare, pentru ele nu se acordă puncte de stabilitate.
Practic, deși aceste perioade măresc vechimea totală în muncă, ele nu sunt luate în calcul atunci când se stabilește acordarea punctelor bonus introduse prin noua formulă de recalculare a pensiilor.
Ce perioade sunt considerate necontributive
Pe lângă perioadele suplimentare acordate pentru grupele de muncă, legea stabilește și alte intervale pentru care nu se acordă puncte de stabilitate.
Printre acestea se află perioada șomajului tehnic acordată conform OUG 28/2009 și OUG 4/2010.
De asemenea, este considerată necontributivă perioada în care o persoană a beneficiat de pensie de invaliditate.
Pe lista perioadelor pentru care nu se acordă puncte de stabilitate se regăsesc și stagiul militar, studiile universitare urmate la cursuri de zi, precum și perioada indemnizațiilor de asigurări sociale dintre 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006.
Tot în categoria perioadelor necontributive intră și incapacitatea temporară de muncă provocată de accidente de muncă și boli profesionale după 1 ianuarie 2005.
Legea menționează și concediul pentru creșterea copilului acordat începând cu 1 ianuarie 2006, perioadă pentru care nu se acordă puncte de stabilitate.
O altă situație în care nu se acordă punctaj suplimentar
Reglementările actuale prevăd că punctele de stabilitate nu sunt acordate nici pentru perioadele în care s-a cumulat pensia din sistemul public cu venituri asigurate.
Această situație îi vizează pe pensionarii care au continuat să lucreze după data înscrierii la pensie sau pe cei care au beneficiat de pensie de invaliditate și, în același timp, au realizat venituri salariale.
În aceste cazuri, perioadele respective nu generează punctaj suplimentar în cadrul mecanismului de stabilitate introdus de noua lege.
Litigiile privind grupele de muncă au ajuns în instanță
Nemulțumirile privind statutul perioadelor suplimentare acordate pentru grupele de muncă au dus la numeroase procese în instanță.
Într-un caz, Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis că stagiul aferent grupelor de muncă trebuie valorificat ca stagiu de cotizare contributiv și a obligat Casa de Pensii să emită o nouă decizie de recalculare, relatează Newsweek.
Într-un alt dosar similar, Tribunalul Tulcea a decis să sesizeze Curtea Constituțională a României, iar soluționarea cauzei a fost suspendată până la pronunțarea CCR.
În prezent, nu există o decizie definitivă prin care perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfășurată în grupa I și grupa a II-a de muncă să fie declarate contributive pentru acordarea punctelor de stabilitate.
Astfel, până la o eventuală clarificare legislativă sau judiciară, pensionarii care au beneficiat de aceste perioade suplimentare rămân printre cei mai afectați de actualele prevederi privind punctele de stabilitate.