Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie. Cine este afectat de această regulă

Astfel, legislația prevede acordarea a 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv, 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv și un punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Deși această măsură a fost prezentată ca un avantaj pentru pensionarii cu vechime mare în muncă, aplicarea regulilor privind perioadele contributive și necontributive a făcut ca nu toți beneficiarii să primească punctajul suplimentar.

Pensionarii care au lucrat în grupele de muncă sunt printre cei afectați

Una dintre cele mai dezbătute situații este cea a persoanelor care au lucrat în grupa I sau grupa a II-a de muncă, respectiv în condiții speciale sau deosebite.

Potrivit actualei Legi 360/2023, pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă sau în condiții speciale se acordă o perioadă suplimentară de șase luni la vechimea în muncă. În cazul activității desfășurate în grupa a II-a de muncă sau în condiții deosebite, perioada suplimentară acordată este de trei luni pentru fiecare an lucrat.

Problema semnalată de numeroși pensionari este că aceste perioade suplimentare nu sunt considerate contributive. Ca urmare, pentru ele nu se acordă puncte de stabilitate.

Practic, deși aceste perioade măresc vechimea totală în muncă, ele nu sunt luate în calcul atunci când se stabilește acordarea punctelor bonus introduse prin noua formulă de recalculare a pensiilor.

Ce perioade sunt considerate necontributive

Pe lângă perioadele suplimentare acordate pentru grupele de muncă, legea stabilește și alte intervale pentru care nu se acordă puncte de stabilitate.