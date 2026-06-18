Țările europene cu cele mai mari alocații. Diferențele față de România sunt uriașe
Alocația pentru copii reprezintă unul dintre cele mai importante ajutoare oferite familiilor, însă sumele diferă enorm de la o țară europeană la alta. În timp ce în România părinții primesc câteva sute de lei pentru fiecare copil, în unele state din vestul Europei alocațiile depășesc 300 de euro pe lună și sunt completate de alte beneficii sociale, deduceri fiscale sau ajutoare pentru educație și îngrijire.
Luxemburg conduce detașat în clasamentul european
Una dintre cele mai generoase țări din Europa atunci când vine vorba despre sprijinul acordat familiilor este Luxemburgul. În 2026, alocația de bază pentru un copil este de aproximativ 307 euro pe lună. Pentru copiii mai mari de 6 ani se acordă suplimente, iar pentru cei care au împlinit 12 ani suma poate depăși 365 de euro lunar.
Practic, o familie cu doi copii poate primi într-o lună echivalentul a peste 3.000 de lei doar din alocații, fără a lua în calcul alte forme de sprijin social.
Germania oferă peste 250 de euro pentru fiecare copil
Și Germania se află printre statele care susțin puternic familiile. Începând cu 1 ianuarie 2026, alocația lunară pentru fiecare copil a crescut la 259 de euro, indiferent de numărul copiilor din familie.
Pentru o familie cu doi copii, sprijinul lunar depășește astfel 500 de euro, adică aproximativ 2.500 de lei la cursul actual. Pe lângă alocația propriu-zisă, părinții beneficiază și de importante deduceri fiscale și alte forme de ajutor care reduc costurile creșterii copiilor.
Țările nordice continuă să investească masiv în familii
Statele nordice sunt recunoscute pentru sistemele lor generoase de protecție socială. Potrivit analizelor privind beneficiile familiale din Europa, după Luxemburg urmează țări precum Norvegia, Danemarca, Islanda, Suedia și Finlanda, care oferă sprijin consistent familiilor și investesc sume importante în combaterea sărăciei infantile.
În multe dintre aceste țări, alocația este doar una dintre componentele sprijinului oferit părinților. Există concedii parentale extinse, subvenții pentru creșe, ajutoare pentru educație și facilități fiscale care reduc semnificativ cheltuielile unei familii.
Cum stă România la capitolul alocații
În România, alocațiile sunt considerabil mai mici comparativ cu cele din vestul Europei. Chiar dacă au crescut în ultimii ani, diferențele rămân semnificative atunci când sunt convertite în euro și raportate la nivelul sprijinului oferit în alte state europene.
Pentru mulți părinți români, alocația acoperă doar o parte din cheltuielile lunare pentru hrană, îmbrăcăminte sau rechizite școlare. În schimb, în state precum Germania sau Luxemburg, ajutorul primit poate reprezenta o contribuție importantă la bugetul familiei.
De ce există diferențe atât de mari
Explicația este legată în primul rând de nivelul economiei și de bugetele publice disponibile. Țările cu venituri ridicate își permit să aloce sume mai mari pentru sprijinirea familiilor și pentru încurajarea natalității.
În plus, multe state europene se confruntă cu îmbătrânirea populației și încearcă să stimuleze creșterea numărului de copii prin politici sociale generoase. Potrivit analizelor realizate la nivel european, beneficiile familiale joacă un rol esențial în reducerea sărăciei și în sprijinirea incluziunii sociale.
Ce trebuie să rețină părinții
Chiar dacă România nu se află printre țările cu cele mai mari alocații, tendința la nivel european este de creștere a sprijinului pentru familii. Germania, Portugalia și alte state au majorat deja beneficiile în 2026, iar dezbaterea privind susținerea familiilor și combaterea declinului demografic este tot mai prezentă în întreaga Europă.
Pentru cetățeanul obișnuit, concluzia este simplă: în multe state occidentale, alocația pentru copii reprezintă un ajutor consistent care poate acoperi o parte importantă din cheltuielile lunare ale familiei, în timp ce în România acest sprijin rămâne mult mai modest raportat la costurile reale de creștere și educare a unui copil.