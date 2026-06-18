Țările europene cu cele mai mari alocații. Diferențele față de România sunt uriașe

Practic, o familie cu doi copii poate primi într-o lună echivalentul a peste 3.000 de lei doar din alocații, fără a lua în calcul alte forme de sprijin social.

Germania oferă peste 250 de euro pentru fiecare copil

Și Germania se află printre statele care susțin puternic familiile. Începând cu 1 ianuarie 2026, alocația lunară pentru fiecare copil a crescut la 259 de euro, indiferent de numărul copiilor din familie.

Pentru o familie cu doi copii, sprijinul lunar depășește astfel 500 de euro, adică aproximativ 2.500 de lei la cursul actual. Pe lângă alocația propriu-zisă, părinții beneficiază și de importante deduceri fiscale și alte forme de ajutor care reduc costurile creșterii copiilor.

Țările nordice continuă să investească masiv în familii

Statele nordice sunt recunoscute pentru sistemele lor generoase de protecție socială. Potrivit analizelor privind beneficiile familiale din Europa, după Luxemburg urmează țări precum Norvegia, Danemarca, Islanda, Suedia și Finlanda, care oferă sprijin consistent familiilor și investesc sume importante în combaterea sărăciei infantile.

În multe dintre aceste țări, alocația este doar una dintre componentele sprijinului oferit părinților. Există concedii parentale extinse, subvenții pentru creșe, ajutoare pentru educație și facilități fiscale care reduc semnificativ cheltuielile unei familii.

Cum stă România la capitolul alocații

În România, alocațiile sunt considerabil mai mici comparativ cu cele din vestul Europei. Chiar dacă au crescut în ultimii ani, diferențele rămân semnificative atunci când sunt convertite în euro și raportate la nivelul sprijinului oferit în alte state europene.

Pentru mulți părinți români, alocația acoperă doar o parte din cheltuielile lunare pentru hrană, îmbrăcăminte sau rechizite școlare. În schimb, în state precum Germania sau Luxemburg, ajutorul primit poate reprezenta o contribuție importantă la bugetul familiei.