Ali G se întoarce: noul film secret are titlu și dată de lansare

Ali G a ieșit din ascunzătoare la Wimbledon

Primele informații despre revenirea personajului au apărut după ce Sacha Baron Cohen a fost surprins filmând un proiect secret. Actorul a readus apoi costumul, ochelarii și accentul inconfundabil chiar la Wimbledon. Apariția a funcționat ca o campanie de promovare neoficială.

Anunțul complet a venit pe contul de Instagram al lui Ali G. Titlul filmului era scris sub forma unui graffiti pe un zid. Data lansării a fost prezentată într-un stil la fel de absurd. Personajul a anunțat „a zecea zi din a 23-a lună”, adică 23 octombrie.

Playtech a relatat anterior că Ali G se întoarce într-un film realizat în secret. La acel moment, numele producției și data premierei nu erau cunoscute. Noul anunț confirmă că proiectul este finalizat și pregătit pentru marele ecran.

Ali G a devenit cunoscut la sfârșitul anilor ’90. Personajul se prezintă drept „vocea tinerilor” și adoptă identitatea exagerată a unui gangster de cartier. În realitate, Alistair Leslie Graham este un tânăr alb din Staines care folosește greșit aproape fiecare expresie pe care încearcă să o imite.

Sacha Baron Cohen preia pentru prima dată regia

„Who Iz I?” va fi primul film regizat integral de Sacha Baron Cohen. Până acum, actorul a lucrat cu cineaști care știau să urmărească haosul creat de personajele sale. Larry Charles a regizat „Borat”, „Brüno” și „The Dictator”. Jason Woliner a realizat continuarea „Borat Subsequent Moviefilm”.

Noua producție pare să renunțe la structura clasică folosită în „Ali G Indahouse”. Filmul din 2002 avea o poveste fictivă și îl trimitea pe Ali G în politica britanică. De această dată, mesajele publicate de personaj sugerează o abordare apropiată de documentar.

Această formulă îi este familiară lui Cohen. Actorul interacționează cu oameni reali, care nu știu întotdeauna că participă la o farsă. Reacțiile lor devin partea centrală a filmului. Metoda a transformat primul „Borat” într-un fenomen și i-a adus comediantului atât premii, cât și numeroase controverse.