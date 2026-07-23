Ali G se întoarce: noul film secret are titlu și dată de lansare
Ali G revine în cinematografe după mai bine de două decenii. Sacha Baron Cohen a anunțat titlul noului film și data premierei. Potrivit publicației internaționale The A.V. Club, „Ali G: Who Iz I?” va fi lansat pe 23 octombrie 2026. Producția a fost filmată în mare secret și va marca o premieră importantă în cariera actorului.
Sacha Baron Cohen nu va apărea doar în rolul personajului său celebru. El va regiza filmul. Este primul lungmetraj pe care comediantul îl conduce din această poziție. Amazon MGM Studios se ocupă de distribuție și pregătește o lansare exclusivă în cinematografe.
Ali G a ieșit din ascunzătoare la Wimbledon
Primele informații despre revenirea personajului au apărut după ce Sacha Baron Cohen a fost surprins filmând un proiect secret. Actorul a readus apoi costumul, ochelarii și accentul inconfundabil chiar la Wimbledon. Apariția a funcționat ca o campanie de promovare neoficială.
Anunțul complet a venit pe contul de Instagram al lui Ali G. Titlul filmului era scris sub forma unui graffiti pe un zid. Data lansării a fost prezentată într-un stil la fel de absurd. Personajul a anunțat „a zecea zi din a 23-a lună”, adică 23 octombrie.
Playtech a relatat anterior că Ali G se întoarce într-un film realizat în secret. La acel moment, numele producției și data premierei nu erau cunoscute. Noul anunț confirmă că proiectul este finalizat și pregătit pentru marele ecran.
Ali G a devenit cunoscut la sfârșitul anilor ’90. Personajul se prezintă drept „vocea tinerilor” și adoptă identitatea exagerată a unui gangster de cartier. În realitate, Alistair Leslie Graham este un tânăr alb din Staines care folosește greșit aproape fiecare expresie pe care încearcă să o imite.
Sacha Baron Cohen preia pentru prima dată regia
„Who Iz I?” va fi primul film regizat integral de Sacha Baron Cohen. Până acum, actorul a lucrat cu cineaști care știau să urmărească haosul creat de personajele sale. Larry Charles a regizat „Borat”, „Brüno” și „The Dictator”. Jason Woliner a realizat continuarea „Borat Subsequent Moviefilm”.
Noua producție pare să renunțe la structura clasică folosită în „Ali G Indahouse”. Filmul din 2002 avea o poveste fictivă și îl trimitea pe Ali G în politica britanică. De această dată, mesajele publicate de personaj sugerează o abordare apropiată de documentar.
Această formulă îi este familiară lui Cohen. Actorul interacționează cu oameni reali, care nu știu întotdeauna că participă la o farsă. Reacțiile lor devin partea centrală a filmului. Metoda a transformat primul „Borat” într-un fenomen și i-a adus comediantului atât premii, cât și numeroase controverse.
Succesul personajului l-a ajutat pe Cohen să construiască o carieră mult mai variată. El a trecut de la comedii scandaloase la producții dramatice și proiecte Marvel. Recent, Sacha Baron Cohen s-a transformat în Mephisto, un rol foarte diferit de Ali G, Borat sau dictatorul Aladeen.
Amazon MGM pariază pe nostalgia generației „Booyakasha”
Noul film va fi distribuit de Amazon MGM Studios. Compania a colaborat cu Cohen și pentru „Borat Subsequent Moviefilm”. Producția respectivă a fost lansată direct pe Prime Video în 2020, într-o perioadă în care cinematografele erau afectate de pandemie.
„Ali G: Who Iz I?” va urma o strategie diferită. Filmul ajunge mai întâi în cinematografe. Decizia arată că studioul consideră revenirea personajului suficient de importantă pentru o lansare tradițională. Amazon MGM încearcă să-și consolideze prezența în săli, după ce filmele studioului au început să obțină rezultate mai bune la box office.
Miza principală rămâne nostalgia. Ali G nu a mai fost protagonistul unui proiect important de la „Ali G Rezurection”, difuzat în 2014. Publicul care urmărea personajul la începutul anilor 2000 este acum suficient de matur pentru a reveni la cinema, dar și suficient de tânăr pentru a-și aminti fiecare „Booyakasha”.
Rămâne de văzut dacă umorul personajului mai funcționează în 2026. Ali G a fost creat pentru a satiriza cultura hip-hop imitată superficial, prejudecățile și discursul public. Unele glume pot părea acum blocate în anul 2005. Cohen va trebui să demonstreze că personajul poate comenta lumea actuală, nu doar să repete vechile replici.