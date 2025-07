Sacha Baron Cohen, transformare radicală: de la Borat la Mephisto în Marvel

Sacha Baron Cohen, celebrul actor din spatele personajului Borat, și-a surprins fanii cu o apariție spectaculoasă pe coperta revistei Men’s Fitness.

Departe de imaginea sa de comediant, cu fizic obișnuit, Cohen afișează acum un trup lucrat la maximum: abdomenul bine definit, brațele masive și pielea lucioasă ca unsă cu margarină. Iar actorul recunoaște cu autoironie: „Îmi lansez oficial criza de la mijlocul vieții”.

Transformarea are legătură cu intrarea sa în universul Marvel. Cohen l-a interpretat pe Mephisto în serialul Ironheart de pe Disney+, un proiect lansat într-o perioadă de oboseală generalizată față de producțiile cu supereroi, scrie The Guardian.

Deși rolul a fost limitat, Mephisto a apărut complet îmbrăcat într-un singur episod, pregătirea fizică a fost una extremă, asemănătoare cu cea a altor actori care au trecut de la comedie la filme de acțiune.

Marvel, motorul transformărilor actorilor

Cohen urmează astfel un traseu devenit aproape un clișeu la Hollywood: actorul de comedie anonim, cu o carieră bazată pe roluri excentrice, ajunge să fie recrutat de Marvel și își schimbă complet fizicul.

Chris Pratt a fost primul exemplu major, trecând de la „tipul puțin neîngrijit din Parks and Recreation” la star de acțiune în Guardians of the Galaxy. Kumail Nanjiani a urmat același drum pentru The Eternals, devenind aproape de nerecunoscut.

Diferența este că Pratt a continuat cu șase filme și un special de Crăciun în MCU, în timp ce Nanjiani, în ciuda transformării, a rămas cu un rol secundar.

În cazul lui Cohen, situația pare chiar mai puțin promițătoare, dat fiind că Mephisto nu a lăsat nicio amprentă culturală.

Autoironie și un nou capitol profesional

Cohen tratează totul cu umor. Pe Instagram a glumit: „Unii folosesc Ozempic, alții bucătari personali, alții antrenori. Eu le-am folosit pe toate trei”.

De asemenea, a ținut să clarifice că transformarea este reală: „Nu e AI. Chiar sunt suficient de egocentric încât să fac asta.”

Pentru fanii Borat, schimbarea pare desprinsă din alt film. Fotografiile cu actorul purtând mankini-ul galben care i-a marcat cariera par departe de imaginea actuală, cu abdomen sculptat și piept epilat perfect. Totuși, există o continuitate: Sacha Baron Cohen rămâne fidel stilului său de autoironie și onestitate brutală.

Această metamorfoză ar putea marca o schimbare de direcție în cariera lui. Dacă Borat nu mai poate apărea în mankini fără o „rebranduire agresivă”, Cohen pare pregătit pentru roluri mai serioase.

După Ironheart și Disclosure, actorul explorează probabil un alt registru, mai puțin comic și mai aproape de mainstream-ul hollywoodian.

Rămâne de văzut dacă va urma și ultima etapă a „manualului MCU”: plângerea publică despre sacrificiile necesare pentru un astfel de fizic.

Chris Pratt a spus că regimul strict a fost un „coșmar”, iar Nanjiani a făcut spectacol din faptul că și-a permis, în sfârșit, o felie de tort.

Cel mai probabil, și Cohen va ajunge acolo. Iar dacă Mephisto va fi readus în prim-plan, contractul de imagine cu un brand de produse de epilat nu este departe.