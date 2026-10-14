Ai două contracte de muncă în același timp. Câte ore poți lucra legal într-o zi și ce limită nu trebuie depășită

Așadar, faptul că o persoană are deja un contract cu normă întreagă nu o împiedică, în principiu, să semneze un al doilea contract. Pot exista însă incompatibilități stabilite prin lege pentru anumite funcții.

Problema apare atunci când trebuie stabilit efectiv programul de lucru.

Poți lucra 8 ore la primul job și încă 8 la al doilea?

Pentru un contract cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Codul muncii stabilește, totodată, că durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Există posibilitatea ca în anumite perioade să se depășească această limită, dar media calculată pe perioada de referință prevăzută de lege trebuie să rămână la cel mult 48 de ore pe săptămână.

De aceea, două contracte nu trebuie privite pur și simplu ca două programe complet independente, în care angajatul poate ajunge să muncească zi de zi câte 16 ore.

Un asemenea program ar însemna, de exemplu, 80 de ore de muncă într-o săptămână de cinci zile, adică mult peste reperul de 48 de ore.

Repausul zilnic este esențial

Mai există o regulă importantă. Potrivit articolului 135 din Codul muncii, salariații au dreptul între două zile de muncă la cel puțin 12 ore consecutive de repaus. Pentru munca în schimburi există o excepție, repausul putând fi de minimum opt ore între schimburi.

Practic, nu este suficient să verifici separat ce scrie în fiecare contract. Trebuie luat în calcul și dacă programul efectiv îi permite angajatului să beneficieze de odihna obligatorie.