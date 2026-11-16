Ce faci dacă nu îți mai găsești contractul de muncă. Cum obții un nou exemplar și ce spune legea, obligația pe care o are angajatorul
Dacă nu îți mai găsești contractul individual de muncă, poți cere angajatorului o copie certificată pentru conformitate cu originalul. Acesta trebuie să ți-o elibereze în cel mult 15 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă. Dreptul se aplică și foștilor salariați, astfel că poți cere documentul inclusiv după plecarea din firmă.
Cum ceri o copie a contractului de muncă
Primul pas este să trimiți o cerere scrisă angajatorului, de exemplu prin departamentul de resurse umane. Precizează că soliciți o copie certificată a contractului individual de muncă și, dacă ai nevoie, a actelor adiționale și a fișei postului existente în dosarul personal.
Păstrează dovada transmiterii sau numărul de înregistrare al cererii. Acestea îți permit să demonstrezi când ai solicitat documentele, dacă răspunsul întârzie sau angajatorul refuză să le elibereze.
Obligația este prevăzută la articolul 8 alineatul (4) din HG nr. 295/2025 privind REGES-ONLINE. Termenul este de 15 zile lucrătoare, nu calendaristice, și se calculează de la data solicitării.
Potrivit alineatului (5), copiile sunt certificate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de acesta. Pierderea exemplarului păstrat acasă nu presupune încheierea unui nou contract și renegocierea condițiilor de muncă.
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Ce poți face dacă angajatorul nu îți dă documentele
Angajatorul trebuie să întocmească un dosar personal pentru fiecare salariat. Acesta cuprinde contractul, actele adiționale și documentele privind modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de muncă, alături de celelalte acte prevăzute de lege.
Accesul la copii nu este rezervat persoanelor care încă lucrează în firmă. Dacă ai demisionat, ai fost concediat sau contractul a încetat din alt motiv, poți solicita în continuare documentele existente în dosarul tău personal.
Dacă angajatorul refuză ori nu respectă termenul legal, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă. Atașează cererea și dovada transmiterii, precum și răspunsul primit, dacă există.
Articolul 9 alineatul (6) din HG nr. 295/2025 prevede o amendă între 3.000 și 5.000 de lei pentru încălcarea obligațiilor de la articolul 8 alineatele (4)–(8). Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii revin inspectorilor de muncă.
Ce exemplar trebuie să primești când te angajezi
Situația contractului pierdut ulterior este diferită de cea în care nu ai primit documentul la angajare. Articolul 16 din Codul muncii obligă angajatorul să îți înmâneze un exemplar înainte de începerea activității.
Contractul trebuie încheiat în scris, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii muncii. Tot până în ziua anterioară trebuie îndeplinită obligația înregistrării în registrul general de evidență a salariaților.
La angajare primești propriul exemplar al contractului încheiat cu firma. Dacă îl pierzi după aceea, soliciți o copie certificată din dosarul personal, fără ca această procedură să schimbe data angajării sau clauzele convenite.
Pentru neînmânarea exemplarului înainte de începerea activității, articolul 260 alineatul (1) litera p) din Codul muncii prevede o amendă între 1.500 și 2.000 de lei. Aceasta este o sancțiune distinctă de cea aplicabilă refuzului de eliberare a copiilor cerute ulterior.
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De ce extrasul din REGES-ONLINE nu înlocuiește contractul
În REGES-ONLINE poți consulta informațiile despre raporturile tale de muncă și poți obține extrase. Accesul este disponibil prin procedurile de autentificare ale platformei, inclusiv prin identitatea digitală ROeID.
Extrasul reflectă datele transmise de angajator, precum informații despre contract, salariu, normă și modificările înregistrate. Dacă observi date incorecte, poți folosi funcția de notificare pentru a cere corectarea lor, în cazul angajatorilor activi în platformă.
Documentul generat de registru nu reproduce însă toate clauzele contractului semnat. Beneficiile negociate, anumite bonusuri sau atribuțiile detaliate din fișa postului nu pot fi reconstituite integral dintr-un extras.
De aceea, dacă ai nevoie să verifici exact ce ai convenit cu angajatorul, cere contractul și actele adiționale relevante. Extrasul îți permite verificarea evidenței declarate în registru, iar copia certificată îți oferă conținutul documentului din dosarul personal.