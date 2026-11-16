Ce faci dacă nu îți mai găsești contractul de muncă. Cum obții un nou exemplar și ce spune legea, obligația pe care o are angajatorul

Păstrează dovada transmiterii sau numărul de înregistrare al cererii. Acestea îți permit să demonstrezi când ai solicitat documentele, dacă răspunsul întârzie sau angajatorul refuză să le elibereze.

Obligația este prevăzută la articolul 8 alineatul (4) din HG nr. 295/2025 privind REGES-ONLINE. Termenul este de 15 zile lucrătoare, nu calendaristice, și se calculează de la data solicitării.

Potrivit alineatului (5), copiile sunt certificate pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de acesta. Pierderea exemplarului păstrat acasă nu presupune încheierea unui nou contract și renegocierea condițiilor de muncă.

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Ce poți face dacă angajatorul nu îți dă documentele

Angajatorul trebuie să întocmească un dosar personal pentru fiecare salariat. Acesta cuprinde contractul, actele adiționale și documentele privind modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de muncă, alături de celelalte acte prevăzute de lege.

Accesul la copii nu este rezervat persoanelor care încă lucrează în firmă. Dacă ai demisionat, ai fost concediat sau contractul a încetat din alt motiv, poți solicita în continuare documentele existente în dosarul tău personal.

Dacă angajatorul refuză ori nu respectă termenul legal, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă. Atașează cererea și dovada transmiterii, precum și răspunsul primit, dacă există.