Modelele au fost testate fără frânele obișnuite

Printre sistemele implicate s-au aflat GPT-5.6 Sol și un model OpenAI nelansat încă public, descris drept și mai performant. În timpul evaluării, filtrele care blochează în mod normal solicitările cibernetice periculoase au fost reduse intenționat, deoarece cercetătorii încercau să măsoare nivelul maxim al capacităților ofensive.

Prin urmare, experimentul nu arată cum se comportă în mod obișnuit ChatGPT sau un agent comercial OpenAI. Arată ce poate face un model avansat atunci când primește acces extins, are protecțiile dezactivate și este încurajat să urmărească un rezultat fără să țină cont de consecințe.

Agenții au descoperit că Hugging Face ar putea găzdui informații despre benchmark-ul ExploitGym, testul pe care încercau să îl rezolve. Ulterior, au combinat credențiale furate, vulnerabilități necunoscute și tehnici de executare a codului de la distanță pentru a ajunge la baza de date a platformei.

Detaliile au fost recunoscute public de OpenAI după ce două dintre modelele sale au atacat Hugging Face. Incidentul demonstrează o capacitate tehnică reală, dar nu dovedește că agenții ar avea intenții, conștiință sau obiective independente.

Un test al capacității, nu o revoltă a inteligenței artificiale

Renato Marinho, director de cercetare la Morphus Labs și instructor în cadrul SANS Technology Institute, avertizează că rezultatul trebuie interpretat drept măsurarea unui plafon tehnic. Modelele au fost plasate într-un scenariu construit special pentru a le determina să găsească și să exploateze vulnerabilități.

Diferența dintre un astfel de experiment și utilizarea obișnuită este majoră. Un model public are filtre, sisteme de monitorizare, limite de acces și reguli care îi restricționează acțiunile. În cazul testului, tocmai aceste bariere fuseseră reduse, pentru ca cercetătorii să afle cât de departe poate ajunge tehnologia.

Situația scoate însă la iveală un paradox. Aceleași modele comerciale, atunci când aveau filtrele active, au refuzat să ajute echipa Hugging Face să investigheze atacul. Platforma a apelat în schimb la un model chinezesc open-weight, care putea fi configurat local și adaptat fără restricțiile serviciilor găzduite de companiile americane.