AMD pregătește procesoarele EPYC pentru noua etapă a sistemelor cu agenți AI

De la antrenarea modelelor la fluxurile de lucru cu agenți AI

În urmă cu doi ani, planificarea infrastructurii pentru AI era concentrată în mare parte pe resursele necesare pentru antrenarea modelelor. Ulterior, inferența a devenit un factor important în stabilirea cerințelor de infrastructură. Odată cu apariția sistemelor cu agenți AI, fluxurile de lucru au devenit mai variate.

Un agent poate transforma o singură solicitare într-o succesiune de operațiuni care presupune accesarea unor informații, folosirea unor instrumente, rularea unor coduri și obținerea rezultatelor. Prin urmare, aceeași infrastructură poate ajunge să gestioneze tipuri diferite de sarcini în cadrul unei singure operațiuni.

AMD susține că această schimbare face ca flexibilitatea infrastructurii să devină importantă la fiecare nivel, inclusiv în cazul procesoarelor. Compania pornește de la faptul că aplicațiile enterprise, bazele de date, virtualizarea, analiza datelor, serviciile web, aplicațiile de calcul tehnic și AI au avut oricum cerințe diferite de procesare.

Sistemele cu agenți AI reunesc însă mai multe dintre aceste tipuri de activități într-un singur flux de lucru. Din acest motiv, AMD a evaluat procesoarele pentru servere din seria EPYC 9006 „Venice”, generația a șasea, în mai multe categorii de utilizare, de la aplicații generale și enterprise până la cloud, AI și calcul de înaltă performanță.

Ce rezultate raportează AMD pentru EPYC 9996

În testele SPECrate 2026 Integer prezentate de companie, procesorul pentru servere AMD EPYC 9996 a obținut o performanță pe nucleu de 1,2 ori mai mare decât o platformă cu Nvidia Vera 1. La nivelul întregii platforme, AMD indică o performanță de 2,24 ori mai mare.

Pentru aplicațiile enterprise și cele dezvoltate special pentru cloud, testele au inclus Java pe server, OpenSSL, MongoDB, Redis, NGINX și procesarea tranzacțiilor. În aceste scenarii, AMD raportează o performanță de 2,4 până la 3,7 ori mai mare.

Compania a comparat EPYC 9996 și cu Intel Xeon 6980P în aplicații precum dinamica moleculară, modelarea materialelor și prognoza meteo. Potrivit AMD, procesorul său oferă în aceste situații o performanță de 1,8 până la 3,13 ori mai mare.