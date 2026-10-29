Incidentul readuce în discuție riscurile de securitate asociate agenților AI, capabili să execute automat sarcini complexe și să identifice puncte slabe în sisteme informatice. Anthropic susține însă că accesul a fost limitat la anumite sisteme de vânzări, resurse umane și IT și că nu există dovezi că vulnerabilitățile ar fi fost exploatate de alte persoane. Startupul Cathedral a fost fondat de foști membri ai Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală din administrația americană, cunoscut drept DOGE, și a atras deja investiții importante.

Ce informații ar fi obținut agenții AI din sistemele Anthropic

Cathedral a folosit agenți AI pentru a exploata vulnerabilități din aplicații de business utilizate de Anthropic. Accesul ar fi permis consultarea unor informații interne, inclusiv transcrieri ale întâlnirilor, detalii despre salarii, oferte de angajare și conversații din Slack, platforma de comunicare folosită de companii.

Anthropic a contestat însă amploarea prezentată a incidentului. Reprezentanții companiei au declarat că startupul a ajuns doar la un set limitat de sisteme din departamentele de vânzări, resurse umane și IT. Compania a mai susținut că reprezentanții Cathedral au încercat timp de mai multe zile să pătrundă direct în software-ul său, înainte de a exploata o vulnerabilitate dintr-o aplicație comercială folosită de Anthropic.

Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că sistemele de monitorizare au semnalat o parte din activitatea Cathedral înainte ca startupul să raporteze incidentul. Anthropic a declarat că a blocat accesul în aceeași zi și că nu are dovezi privind exploatarea vulnerabilităților de către alte persoane.

Prin urmare, informațiile disponibile descriu un incident de securitate raportat de startup și confirmat parțial de compania vizată, dar cele două părți oferă perspective diferite asupra modului în care a fost obținut accesul. Nu există, în materialul publicat, suficiente detalii pentru a stabili independent întreaga amploare a incidentului.

De ce ridică incidentul semne de întrebare despre securitatea AI

Cazul scoate în evidență o problemă care depășește securitatea propriilor sisteme ale companiilor care dezvoltă AI. Organizațiile folosesc numeroase aplicații furnizate de terți pentru comunicare, administrarea angajaților, vânzări și gestionarea infrastructurii IT. O vulnerabilitate într-un asemenea serviciu poate oferi acces la informații sensibile chiar dacă sistemele principale ale companiei sunt protejate.

Agenții AI pot automatiza anumite etape ale identificării și exploatării vulnerabilităților, ceea ce ar putea reduce timpul necesar pentru astfel de operațiuni. Totuși, relatarea despre Cathedral nu oferă suficiente detalii tehnice pentru a determina cât din atac a fost realizat autonom de agenți și cât a necesitat intervenție umană.