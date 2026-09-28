Proiectorul futurist care a strâns 8 milioane de dolari pe Kickstarter. Anker Nebula X1 Pro îți aduce cinematograful cu sistem audio 7.1.4 Dolby Atmos oriunde, oricând, fără fire

Nebula X1 Pro combină un proiector 4K cu laser triplu, un sistem audio wireless 7.1.4 compatibil Dolby Atmos, un subwoofer integrat, boxe detașabile, Google TV, microfoane wireless și numeroase funcții automate pentru configurarea imaginii și a sunetului. Anker îl descrie drept o stație mobilă de cinema, iar formularea nu este deloc exagerată.

Portabil nu înseamnă însă mic. Întregul ansamblu cântărește peste 32 de kilograme și are dimensiuni apropiate de cele ale unui troller mare. Tocmai de aceea vine cu roți și mâner telescopic. Îl poți muta din casă în curte sau dintr-o încăpere în alta fără să cari separat proiectorul, subwooferul și o jumătate de duzină de boxe.

Imagine 4K, laser triplu și 3.500 de lumeni ANSI

Componenta centrală a sistemului este proiectorul. Nebula X1 Pro folosește un motor optic cu laser triplu și atinge o luminozitate declarată de 3.500 de lumeni ANSI. Este o valoare importantă mai ales dacă vrei să proiectezi afară, unde întunericul perfect este mult mai greu de obținut decât într-o cameră dedicată.

Într-o curte urbană pot exista becuri stradale, lumină de la casele vecine sau suficientă lumină ambientală după apus încât un proiector slab să producă o imagine spălăcită. Cei 3.500 de lumeni ANSI nu transformă Nebula X1 Pro într-un televizor pe care îl poți folosi în plin soare, dar îi oferă suficientă rezervă pentru seri de vară, terase și spații unde nu poți controla complet iluminarea.

Sistemul livrează o imagine de 3.840 x 2.160 de pixeli folosind un cip DMD de 0,47 inci și tehnologia TI XPR pixel shifting. Aceasta generează imaginea 4K prin deplasarea extrem de rapidă a pixelilor, o soluție consacrată pe numeroase proiectoare performante.

Anker vorbește despre peste 1,07 miliarde de culori și o acoperire foarte generoasă a spațiului Rec. 2020. Există și certificare Dolby Vision, iar construcția optică folosește 14 elemente din sticlă, o caracteristică pe care producătorul o promovează atât pentru precizie, cât și pentru stabilitatea în timp a imaginii.

Contrastul nativ declarat este de 5.000:1, în timp ce valoarea dinamică poate ajunge până la 56.000:1. Sistemul combină un iris dinamic cu procesarea imaginii pentru a păstra cât mai multe detalii în scenele întunecate. Pentru filme, acesta este un detaliu cel puțin la fel de important ca rezoluția, deoarece un proiector poate fi foarte clar, dar să ofere o experiență slabă dacă negrul arată permanent ca un gri luminos.