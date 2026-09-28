Proiectorul futurist care a strâns 8 milioane de dolari pe Kickstarter. Anker Nebula X1 Pro îți aduce cinematograful cu sistem audio 7.1.4 Dolby Atmos oriunde, oricând, fără fire
Există proiectoare portabile pe care le poți pune într-un rucsac și există sisteme home cinema care ajung să ocupe jumătate de sufragerie după ce adaugi amplificatorul, subwooferul, boxele și toate cablurile necesare. Anker Nebula X1 Pro încearcă să combine cele două lumi într-un produs care arată mai degrabă ca un echipament profesional de entertainment pe roți decât ca un proiector convențional.
Ideea pare să fi prins foarte bine. Proiectul a atras peste 8 milioane de dolari pe Kickstarter, un rezultat care arată că există public pentru conceptul de cinematograf complet, transportabil, pe care îl scoți în grădină, pe terasă sau într-un spațiu de evenimente și îl poți pune în funcțiune fără să construiești de fiecare dată un home cinema de la zero.
Nebula X1 Pro combină un proiector 4K cu laser triplu, un sistem audio wireless 7.1.4 compatibil Dolby Atmos, un subwoofer integrat, boxe detașabile, Google TV, microfoane wireless și numeroase funcții automate pentru configurarea imaginii și a sunetului. Anker îl descrie drept o stație mobilă de cinema, iar formularea nu este deloc exagerată.
Portabil nu înseamnă însă mic. Întregul ansamblu cântărește peste 32 de kilograme și are dimensiuni apropiate de cele ale unui troller mare. Tocmai de aceea vine cu roți și mâner telescopic. Îl poți muta din casă în curte sau dintr-o încăpere în alta fără să cari separat proiectorul, subwooferul și o jumătate de duzină de boxe.
Imagine 4K, laser triplu și 3.500 de lumeni ANSI
Componenta centrală a sistemului este proiectorul. Nebula X1 Pro folosește un motor optic cu laser triplu și atinge o luminozitate declarată de 3.500 de lumeni ANSI. Este o valoare importantă mai ales dacă vrei să proiectezi afară, unde întunericul perfect este mult mai greu de obținut decât într-o cameră dedicată.
Într-o curte urbană pot exista becuri stradale, lumină de la casele vecine sau suficientă lumină ambientală după apus încât un proiector slab să producă o imagine spălăcită. Cei 3.500 de lumeni ANSI nu transformă Nebula X1 Pro într-un televizor pe care îl poți folosi în plin soare, dar îi oferă suficientă rezervă pentru seri de vară, terase și spații unde nu poți controla complet iluminarea.
Sistemul livrează o imagine de 3.840 x 2.160 de pixeli folosind un cip DMD de 0,47 inci și tehnologia TI XPR pixel shifting. Aceasta generează imaginea 4K prin deplasarea extrem de rapidă a pixelilor, o soluție consacrată pe numeroase proiectoare performante.
Anker vorbește despre peste 1,07 miliarde de culori și o acoperire foarte generoasă a spațiului Rec. 2020. Există și certificare Dolby Vision, iar construcția optică folosește 14 elemente din sticlă, o caracteristică pe care producătorul o promovează atât pentru precizie, cât și pentru stabilitatea în timp a imaginii.
Contrastul nativ declarat este de 5.000:1, în timp ce valoarea dinamică poate ajunge până la 56.000:1. Sistemul combină un iris dinamic cu procesarea imaginii pentru a păstra cât mai multe detalii în scenele întunecate. Pentru filme, acesta este un detaliu cel puțin la fel de important ca rezoluția, deoarece un proiector poate fi foarte clar, dar să ofere o experiență slabă dacă negrul arată permanent ca un gri luminos.
Nebula X1 Pro încearcă și să elimine una dintre cele mai enervante părți ale folosirii unui proiector: configurarea. Are autofocus, zoom optic motorizat, corecție automată a geometriei imaginii, detectarea obstacolelor și adaptarea la suprafața pe care proiectezi.
Ansamblul optic se poate înclina cu până la 25 de grade, astfel încât aparatul nu trebuie neapărat poziționat perfect în dreptul centrului ecranului. Dacă îl muți din sufragerie în grădină, sistemul poate recalibra automat imaginea.
Sistemul 7.1.4 Dolby Atmos este partea care îl face cu adevărat neobișnuit
Proiectoarele cu difuzoare integrate nu reprezintă nimic nou. Majoritatea au însă un sistem stereo modest, suficient pentru un episod de serial sau o prezentare, dar departe de ceea ce ai numi experiență cinematografică.
Nebula X1 Pro merge mult mai departe. Sistemul audio are o putere totală de aproximativ 400W și este configurat pentru Dolby Atmos 7.1.4.
Notația 7.1.4 descrie structura sistemului. Cele șapte canale principale creează câmpul surround din jurul spectatorului, canalul „.1” este dedicat frecvențelor joase reproduse prin subwoofer, iar cele patru canale suplimentare sunt destinate efectelor de înălțime specifice Dolby Atmos.
În corpul principal se află un subwoofer de 160W. Anker a trebuit să îl izoleze mecanic de sistemul optic, deoarece vibrațiile produse de frecvențele joase pot deveni o problemă serioasă atunci când în aceeași carcasă există și un proiector care trebuie să mențină imaginea perfect stabilă.
De o parte și de alta există boxe care pot fi detașate și amplasate în poziții mai potrivite pentru canalele frontale. Sistemul include și boxe wireless pentru zona din spatele spectatorilor, astfel încât poți construi un surround adevărat fără să întinzi cabluri audio prin toată camera sau curtea.
Legătura dintre componente folosește un protocol wireless proprietar pe 5,8 GHz, conceput pentru transmisie audio stabilă și cu latență redusă. Este un detaliu important deoarece simpla utilizare a unor boxe Bluetooth obișnuite nu este suficientă pentru un sistem surround. Fiecare difuzor trebuie identificat și sincronizat în funcție de canalul pe care îl reproduce.
Anker folosește și tehnologia FlexWave, menită să adapteze scena sonoră în funcție de poziția spectatorilor. Volumul, direcția și întârzierile dintre canale pot fi ajustate astfel încât zona optimă de audiție să nu fie limitată la un singur fotoliu amplasat perfect în centrul camerei.
În exterior, efectele Dolby Atmos nu vor beneficia de reflexiile tavanului în același mod ca într-o cameră de home cinema, dar faptul că sistemul poate reproduce independent toate aceste canale rămâne impresionant pentru un produs mobil.
Îl duci în grădină și ai cinematograf, karaoke sau sistem pentru petrecere
Nebula X1 Pro este interesant tocmai pentru că nu se limitează la scenariul clasic în care proiectorul rămâne permanent pe un raft.
Ai roți, mâner telescopic și toate componentele principale integrate în același ansamblu. Îl poți transporta în grădină, detașa boxele, porni proiectorul și lăsa sistemele automate să se ocupe de mare parte din configurarea imaginii.
Construcția are certificare IP43, ceea ce oferă o anumită protecție împotriva prafului și stropilor de apă. Nu înseamnă că poate fi lăsat în ploaie, dar este o protecție utilă pentru un dispozitiv conceput inclusiv pentru utilizare în aer liber.
Mai ai nevoie, evident, de o suprafață pe care să proiectezi. Un perete alb și relativ neted poate funcționa surprinzător de bine. Pentru rezultate mai bune poți folosi un ecran dedicat, iar pentru curte există ecrane gonflabile care pot ajunge la dimensiuni spectaculoase și care se strâng într-o geantă după terminarea filmului.
Anker comercializează chiar și configurații asociate unor ecrane foarte mari, inclusiv variante de până la 200 de inci. La o asemenea diagonală, avantajele proiecției încep să devină evidente comparativ cu un televizor. Un televizor de peste cinci metri diagonală ar fi practic imposibil de mutat, în timp ce ecranul unui proiector poate fi strâns după terminarea serii.
Nebula X1 Pro nu trebuie folosit exclusiv pentru filme. Sistemul poate funcționa ca o boxă pentru muzică, iar microfoanele wireless îl transformă într-o instalație de karaoke. Google TV oferă acces direct la platformele importante de streaming, inclusiv Netflix, ceea ce reduce nevoia unui media player separat.
Există și suport pentru conținut 3D și pentru transmiterea materialelor de pe alte dispozitive, astfel încât sistemul poate trece destul de ușor de la film la meci, karaoke sau muzică pentru o petrecere.
„Fără fire” trebuie totuși înțeles în context. Boxele comunică wireless și sistemul elimină mare parte dintre cablurile audio pe care le presupune un home cinema convențional, dar unitatea principală are în continuare nevoie de alimentare electrică.
Pentru utilizarea departe de priză poate fi conectată la o stație portabilă de energie care oferă suficientă putere pe ieșirea AC. Producătorul menționează un necesar de peste 335W, iar o baterie externă mare poate asigura câteva ore de funcționare.
Peste 8 milioane de dolari pe Kickstarter și un preț pe măsură
Nebula X1 Pro a fost prezentat inițial în cadrul IFA 2025, iar la momentul respectiv părea una dintre acele demonstrații spectaculoase pe care producătorii le aduc la târgurile de tehnologie pentru a atrage atenția.
Interesul publicului a arătat însă că există o nișă serioasă pentru asemenea produse. Campania Kickstarter a avut o țintă inițială mult mai modestă decât suma finală și a ajuns să strângă peste 8 milioane de dolari de la mii de susținători.
Succesul este cu atât mai interesant cu cât nu vorbim despre un gadget ieftin. Prețul de comercializare este în zona a aproximativ 5.000 de euro, în funcție de piață și configurație.
Este o sumă importantă dacă îl privești pur și simplu ca pe un proiector. Ecuația se schimbă însă dacă începi să aduni separat costul unui proiector laser 4K performant, al unui sistem audio wireless Dolby Atmos 7.1.4, al unui subwoofer, al boxelor surround, al sistemului de streaming și al soluțiilor automate de calibrare.
Nebula X1 Pro nu este construit pentru cine vrea doar să proiecteze ocazional un film pe un perete. Un proiector Full HD luminos și un soundbar decent pot crea un cinema de grădină la o fracțiune din cost.
Produsul Anker încearcă altceva: să transforme întregul proces într-o experiență apropiată de utilizarea unui singur aparat. Nu mai alegi separat proiectorul, amplificatorul și boxele și nu mai întinzi cabluri între toate aceste componente. Tragi sistemul după tine, poziționezi boxele și îi dai drumul.
În acest sens, Nebula X1 Pro seamănă mai puțin cu un proiector tradițional și mai mult cu un home cinema complet comprimat într-un troller de 32 de kilograme. Nu este tocmai genul de bagaj cu care pleci în vacanță, dar pentru o seară de film în curte, pe terasa unei pensiuni sau într-un spațiu de evenimente, conceptul devine foarte ușor de înțeles.
Iar cele peste 8 milioane de dolari strânse prin crowdfunding arată că ideea unui cinematograf 4K cu Dolby Atmos pe care îl poți muta dintr-un loc în altul nu este doar un experiment futurist de târg tehnologic.