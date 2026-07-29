Administrația Națională a Penitenciarelor, lovită de un atac ransomware. Servicii importante au fost oprite, DNSC și DIICOT au intervenit
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, incident care a dus la oprirea temporară a mai multor servicii informatice folosite atât de instituție, cât și de persoanele private de libertate. Potrivit informațiilor publicate de Digi24, echipa IT a ANP a solicitat imediat sprijinul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), iar autoritățile au început deja investigarea atacului.
Atacul a blocat mai multe servicii esențiale
Potrivit ANP, atacul ransomware a vizat mai multe stații de lucru și servere din infrastructura instituției. Pentru limitarea efectelor, toate echipamentele afectate au fost izolate fizic, iar specialiștii DNSC și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor lucrează la remedierea incidentului și la stabilirea modului în care atacatorii au reușit să compromită sistemele.
Instituția a anunțat că va depune în cursul zilei o plângere la DIICOT, care va investiga circumstanțele atacului.
Ca măsură de siguranță, mai multe servicii au fost suspendate temporar, printre care:
- IMS Web;
- Infokiosk;
- serviciul de telefonie destinat persoanelor private de libertate;
- portalul pentru programarea vizitelor;
- Conexiunile VPN dintre unitățile penitenciare;
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site-ul oficial al ANP.
Reprezentanții instituției spun că vor încerca să identifice rapid soluții alternative pentru ca deținuții să poată păstra legătura cu familiile și aparținătorii.
Procesele continuă, însă transferurile sunt afectate
În ceea ce privește activitatea instanțelor, ANP precizează că persoanele private de libertate programate miercuri vor fi prezentate conform termenelor deja stabilite.
Pentru următoarele zile, instituția intenționează să utilizeze sistemul de videoconferință, după informarea prealabilă a instanțelor de judecată.
În schimb, transferurile între penitenciare au fost suspendate temporar. Excepțiile vor fi analizate punctual și aprobate doar dacă situația o va impune.
Ce este un atac ransomware și de ce este atât de periculos
Un atac ransomware presupune infectarea sistemelor informatice cu un program malițios care criptează fișierele victimei și blochează accesul la acestea. În multe cazuri, atacatorii solicită ulterior o răscumpărare pentru furnizarea cheii de decriptare sau amenință cu publicarea datelor furate.
În ultimii ani, astfel de atacuri au vizat tot mai frecvent instituții publice, spitale, administrații locale și companii mari, deoarece întreruperea serviciilor poate produce blocaje majore și pierderi importante.
Deocamdată, Administrația Națională a Penitenciarelor nu a precizat dacă au fost compromise date sensibile sau dacă atacatorii au reușit să exfiltreze informații înainte de criptarea sistemelor.