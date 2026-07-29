Administrația Națională a Penitenciarelor, lovită de un atac ransomware. Servicii importante au fost oprite, DNSC și DIICOT au intervenit

Instituția a anunțat că va depune în cursul zilei o plângere la DIICOT, care va investiga circumstanțele atacului.

Ca măsură de siguranță, mai multe servicii au fost suspendate temporar, printre care:

IMS Web;

Infokiosk;

serviciul de telefonie destinat persoanelor private de libertate;

portalul pentru programarea vizitelor;

Conexiunile VPN dintre unitățile penitenciare;

site-ul oficial al ANP.

Reprezentanții instituției spun că vor încerca să identifice rapid soluții alternative pentru ca deținuții să poată păstra legătura cu familiile și aparținătorii.

Procesele continuă, însă transferurile sunt afectate

În ceea ce privește activitatea instanțelor, ANP precizează că persoanele private de libertate programate miercuri vor fi prezentate conform termenelor deja stabilite.

Pentru următoarele zile, instituția intenționează să utilizeze sistemul de videoconferință, după informarea prealabilă a instanțelor de judecată.

În schimb, transferurile între penitenciare au fost suspendate temporar. Excepțiile vor fi analizate punctual și aprobate doar dacă situația o va impune.

Ce este un atac ransomware și de ce este atât de periculos

Un atac ransomware presupune infectarea sistemelor informatice cu un program malițios care criptează fișierele victimei și blochează accesul la acestea. În multe cazuri, atacatorii solicită ulterior o răscumpărare pentru furnizarea cheii de decriptare sau amenință cu publicarea datelor furate.