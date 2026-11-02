Frigiderele magazinelor alimentare, atacate cibernetic în mai multe țări europene. Hackerii le-au crescut temperatura de la distanță
Angajați chemați la magazin în toiul nopții, congelatoare care se încălzesc și alimente retrase de la vânzare. Un atac cibernetic asupra instalațiilor frigorifice a afectat zeci de supermarketuri din Belgia, inclusiv unități Delhaize, Carrefour și Spar. Setările echipamentelor au fost modificate de la distanță, iar în unele magazine produsele nu au mai putut fi păstrate în condițiile necesare.
Printre unitățile afectate sunt aproximativ 40 de magazine Delhaize, 15 Carrefour și cinci Spar. Au fost raportate probleme și la Intermarché și la grupul de măcelării De Laet & Van Haver. Potrivit relatării actualizate Euronews, parchetul federal belgian a deschis o anchetă. Incidentele s-au produs în noaptea de duminică spre luni.
Cum au ajuns frigiderele să încălzească alimentele
Stephan Moelans, directorul companiei de instalații frigorifice Sabcobel, a explicat agenției Belga că atacatorii au activat de la distanță modul de dezghețare al evaporatoarelor. Funcția este necesară pentru eliminarea gheții acumulate, dar folosirea ei abuzivă a provocat creșterea temperaturii în frigidere și congelatoare. Declarațiile sunt redate de RTL Info, care a discutat și cu administratorii magazinelor afectate.
Diego Louwers, administratorul unui Proxy Delhaize din Overijse, a povestit că alarmele au pornit în jurul orei 3 dimineața. Când a ajuns la magazin, instalațiile erau în dezghețare și suflau aer cald. A început să golească spațiile frigorifice, deoarece marfa nu mai era păstrată la temperatura potrivită.
Sabcobel a mobilizat tehnicieni în timpul nopții pentru a deconecta instalațiile afectate de la rețea. În unele magazine, intervenția a venit suficient de repede pentru a limita pagubele; în altele, comercianții au fost nevoiți să arunce produse proaspete și congelate.
Un singur magazin estimează pierderi de cel puțin 100.000 de euro
La Delhaize din Hoeilaart, administratorul Brecht Stinkens a estimat pentru publicația belgiană HLN o pagubă economică de cel puțin 100.000 de euro, fără veniturile pierdute din cauza închiderii temporare. Aproape toate produsele congelate au trebuit aruncate. Suma privește acest magazin și nu reprezintă bilanțul total al atacului.
Temperaturile raportate diferă între magazine și între momentele măsurării. RTL Info menționează aproximativ 15°C în mai multe unități, iar versiunea actualizată a articolului Euronews indică 17°C în relatările belgiene. Pentru alimentele care trebuie păstrate congelate, asemenea valori au fost suficiente pentru ca magazinele să retragă marfa.
Carrefour a precizat pentru Euronews că impactul asupra rețelei sale belgiene este limitat și că toate magazinele rămân deschise. Problemele privesc anumite instalații, în principal congelatoare, iar niciun hipermarket al companiei nu se numără printre unitățile afectate.
Problemele au apărut și în alte țări europene
Reuters relatează incidente similare în Suedia, Luxemburg, Irlanda și Estonia. În Irlanda, grupul Musgrave a confirmat afectarea instalațiilor din 13 magazine SuperValu. În Suedia, au fost semnalate probleme la ICA și Coop. Autorii atacurilor nu erau identificați, iar legătura dintre toate incidentele nu fusese stabilită.
Cazurile amintesc de atacurile din Franța din luna precedentă. Am explicat pe Playtech cum pot deveni frigiderele și alte dispozitive conectate ținte pentru hackeri. În astfel de situații, accesul neautorizat poate avea efecte fizice imediate: modificarea temperaturii sau oprirea funcționării unui echipament.
Autoritățile avertizaseră deja asupra instalațiilor expuse pe internet
După incidentele din Franța, CERT-FR a publicat o alertă oficială privind compromiterea controlerelor instalațiilor frigorifice. Autoritatea recomandă eliminarea accesului direct din internet la interfețele de administrare, verificarea configurației, inclusiv a programelor de dezghețare, și restabilirea accesului printr-un VPN securizat sau o rețea protejată. Sunt recomandate și schimbarea parolelor implicite și aplicarea măsurilor de securitate indicate de producător.
Alerta subliniază că o simplă resetare nu rezolvă problema unui echipament vulnerabil care rămâne expus pe internet. Riscul este deosebit de mare pentru aparatele care nu mai primesc remedieri de securitate. Este aceeași distincție explicată în articolul despre dispozitivele care continuă să funcționeze după ce producătorul renunță la actualizări: funcționarea normală nu garantează și protecția împotriva accesului neautorizat.