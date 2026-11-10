Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare

Cererea trebuie depusă cu cel puțin o lună înainte de executarea tăierii. Documentația este verificată și aprobată de specialiștii direcției pentru agricultură județene sau, după caz, ai instituției competente din municipiul București.

Legea enumeră criteriile pentru autorizare. Printre acestea se află situația în care pomii sunt îmbătrâniți și prezintă ramuri uscate în proporție de 60% din coroană, amplasarea într-un perimetru destinat unor obiective de interes național ori local sau existența unui pericol pentru circulație pe aliniamentele drumurilor naționale.

Sancțiunea este prevăzută la articolul 28 al aceleiași legi. Defrișarea fără autorizație a nucilor sau castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.

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Ce reguli există pentru arborii remarcabili

O altă categorie este reglementată de Legea nr. 97/2023 privind protecția arborilor remarcabili. Sunt vizate exemplare din afara fondului forestier național care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile prevăzute de actul normativ, referitoare la circumferință, vechime sau valoare cultural-istorică.

Pragul de vârstă este de minimum 160 de ani, iar circumferințele minime diferă în funcție de specie. Pot intra în această categorie și arbori legați de un eveniment istoric, o personalitate, o întâmplare istorică sau o legendă.

Există însă o excepție expresă în articolul 2. Legea exclude proprietățile private din intravilanul localităților, astfel că prevederile sale nu trebuie aplicate automat oricărui copac bătrân aflat în curtea unei case.