Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare
Tăierea unui nuc sau a unui castan comestibil din propria curte necesită autorizație, chiar dacă terenul și pomul aparțin aceleiași persoane. Legea pomiculturii prevede amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru tăierea fără aprobare. Alte categorii, precum arborii remarcabili, au reguli distincte, iar aplicarea acestora depinde inclusiv de amplasamentul terenului.
Nucul și castanul comestibil nu pot fi tăiați doar prin decizia proprietarului
Articolul 17 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 stabilește că tăierea nucilor și a castanilor comestibili din categoria pomilor răzleți se face pe baza unei autorizații, indiferent de proprietar. Regula privește, așadar, și exemplarele care cresc izolat pe un teren privat.
Cererea trebuie depusă cu cel puțin o lună înainte de executarea tăierii. Documentația este verificată și aprobată de specialiștii direcției pentru agricultură județene sau, după caz, ai instituției competente din municipiul București.
Legea enumeră criteriile pentru autorizare. Printre acestea se află situația în care pomii sunt îmbătrâniți și prezintă ramuri uscate în proporție de 60% din coroană, amplasarea într-un perimetru destinat unor obiective de interes național ori local sau existența unui pericol pentru circulație pe aliniamentele drumurilor naționale.
Sancțiunea este prevăzută la articolul 28 al aceleiași legi. Defrișarea fără autorizație a nucilor sau castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei.
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Ce reguli există pentru arborii remarcabili
O altă categorie este reglementată de Legea nr. 97/2023 privind protecția arborilor remarcabili. Sunt vizate exemplare din afara fondului forestier național care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile prevăzute de actul normativ, referitoare la circumferință, vechime sau valoare cultural-istorică.
Pragul de vârstă este de minimum 160 de ani, iar circumferințele minime diferă în funcție de specie. Pot intra în această categorie și arbori legați de un eveniment istoric, o personalitate, o întâmplare istorică sau o legendă.
Există însă o excepție expresă în articolul 2. Legea exclude proprietățile private din intravilanul localităților, astfel că prevederile sale nu trebuie aplicate automat oricărui copac bătrân aflat în curtea unei case.
Pentru arborii care intră sub incidența acestei legi, tăierea este permisă în cazuri restrictive, precum uscarea completă, dezrădăcinarea naturală sau un pericol pentru oameni și bunuri care nu poate fi redus prin altă modalitate. Marcarea și tăierea necesită evaluare prealabilă și avizul favorabil al Gărzii Forestiere competente teritorial.
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Unde te adresezi înainte să începi lucrările
Dacă ai un nuc sau un castan comestibil pe care vrei să îl îndepărtezi, solicitarea se adresează direcției pentru agricultură. Portalul național al serviciilor publice prezintă procedura de emitere a autorizației și indică depunerea cererii și a documentației necesare.
Dacă autoritatea cere clarificări, trebuie transmise și documentele suplimentare solicitate. Lucrările se execută după obținerea autorizației, nu doar după înregistrarea cererii.
Pentru alte specii, trebuie verificat regimul terenului și dacă arborele beneficiază de o formă specială de protecție. Legea nr. 24/2007 privind spațiile verzi reglementează intervențiile asupra arborilor din spațiile verzi ale localităților, iar procedurile aplicabile pot include și prevederi locale.
Dacă nu cunoști încadrarea arborelui, poți cere primăriei informații despre documentele și autoritatea competente pentru situația respectivă. Specia, amplasamentul și statutul de protecție trebuie lămurite înainte de tăiere, inclusiv atunci când motivul invocat este apropierea de o casă sau starea precară a copacului.