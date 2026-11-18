Problemele Intel sunt departe de a se fi încheiat. Producătorul american de semiconductori a inițiat o nouă rundă de concedieri, în contextul strategiei de reorganizare și reducere a cheltuielilor promovate de directorul general Lip-Bu Tan. Compania încearcă să își consolideze poziția într-o industrie în care concurența devine tot mai agresivă, în special în segmentul inteligenței artificiale.

Potrivit Business Insider, mai mulți angajați au anunțat pe rețelele sociale că au fost afectați de concedierile care ar viza departamentul IT global al companiei. Reprezentanții Intel nu au dezvăluit numărul persoanelor afectate și nici echipele implicate în această nouă etapă a restructurării.

Intel are cu aproape 28.000 de angajați mai puțini decât în 2024

Noile concedieri fac parte dintr-un proces amplu de reorganizare, care se desfășoară de peste doi ani. Lip-Bu Tan, care a preluat conducerea companiei în martie 2025, urmărește reducerea cheltuielilor operaționale, eliminarea unor niveluri ierarhice de conducere și redirecționarea resurselor către proiectele considerate prioritare pentru viitorul Intel.

Conform raportărilor financiare oficiale, grupul Intel avea 81.100 de angajați la sfârșitul lunii septembrie 2026, comparativ cu 85.100 la finalul anului 2025 și 108.900 la sfârșitul anului 2024. Diferența reflectă atât restructurările succesive, cât și schimbările intervenite în structura grupului. În 2024, sub conducerea fostului director general Pat Gelsinger, Intel anunțase eliminarea a peste 15.000 de locuri de muncă.

Situația companiei nu reprezintă un caz izolat. Potrivit datelor Challenger, Gray & Christmas, prezentate anterior de Playtech într-un articol despre valul concedierilor din industria tehnologică, companiile din acest sector au anunțat eliminarea a 165.925 de posturi în primele nouă luni ale anului 2026.

Intel se confruntă cu probleme financiare și cu nemulțumirea investitorilor

Noua rundă de disponibilizări vine într-un moment dificil pentru producătorul american. Deși Intel a raportat venituri de aproximativ 16,5 miliarde de dolari în cel de-al treilea trimestru al anului 2026, în creștere cu 21% față de perioada similară a anului trecut, perspectivele financiare pentru ultimele luni ale anului au dezamăgit investitorii.

Compania se confruntă cu dificultăți de producție, scăderea cererii de calculatoare personale și efectele crizei globale a cipurilor de memorie. Pentru ultimul trimestru al anului, Intel estimează venituri cuprinse între 15 și 16 miliarde de dolari, potrivit raportului financiar oficial.

Mai mult, așa cum Playtech a relatat anterior, Intel a fost dată în judecată de propriii investitori, care acuză conducerea companiei că nu ar fi comunicat corespunzător gravitatea problemelor de pe piața calculatoarelor personale. Acuzațiile nu au fost însă demonstrate în instanță.

Intel încearcă să recupereze terenul pierdut în cursa inteligenței artificiale

Una dintre principalele provocări ale companiei rămâne adaptarea la transformările rapide ale industriei semiconductorilor. Dacă timp de decenii Intel a dominat piața procesoarelor pentru calculatoare personale, dezvoltarea inteligenței artificiale a modificat considerabil raportul de forțe dintre marii producători de cipuri.

Nvidia și AMD au profitat de cererea tot mai mare pentru infrastructura necesară dezvoltării sistemelor AI, în timp ce Intel încearcă să își modernizeze capacitățile de producție și să își extindă portofoliul de produse destinate centrelor de date. Paradoxal, investițiile masive în acest sector au contribuit și la declanșarea unei crize a memoriilor și componentelor electronice, care afectează piața tradițională a calculatoarelor.

Rămâne de văzut dacă strategia implementată de Lip-Bu Tan va permite companiei să își recâștige avantajul competitiv. Reducerea cheltuielilor poate contribui la stabilizarea afacerii, însă succesul pe termen lung va depinde de capacitatea Intel de a inova și de a atrage clienți într-o industrie aflată în plină transformare.