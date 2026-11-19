Prin urmare, satul și comuna pot avea același nume, dar desemnează lucruri diferite. Satul este localitatea, iar comuna este unitatea administrativ-teritorială care poate cuprinde și alte sate, cu denumiri distincte.

Un exemplu este comuna Miroslava, din județul Iași, formată din 13 sate. Miroslava este satul-reședință, iar printre celelalte localități se numără Valea Adâncă, Horpaz, Uricani și Balciu.

Lista mai include Brătuleni, Ciurbești, Cornești, Dancaș, Găureni, Proselnici, Valea Ursului și Vorovești. Acestea au nume și istorii proprii, însă fac parte din aceeași comună, nu reprezintă comune separate.

Satul aparținător ține de un oraș sau de un municipiu

Articolul 99 din Codul administrativ stabilește că orașele pot cuprinde, pe lângă localitatea urbană, și localități rurale, denumite sate aparținătoare. Acestora li se aplică reglementările specifice localităților rurale.

Așadar, apartenența la un oraș și caracterul rural al satului pot exista simultan. Denumirea nu arată că satul este mai mic, mai îndepărtat ori mai puțin dezvoltat decât unul dintr-o comună, ci descrie încadrarea sa administrativă.

Exemplele apar în anexa Legii nr. 83/2004, care a declarat orașe mai multe comune. În cazul orașului Salcea, din județul Suceava, Prelipca este înscrisă la categoria satelor care aparțin orașului.

Același document enumeră Bodrogu Vechi, Sederhat și Turnu drept sate aparținătoare orașului Pecica. Pentru Tismana sunt menționate, între altele, Celei, Costeni, Gornovița și Pocruia, ceea ce arată că un oraș poate administra mai multe localități rurale.