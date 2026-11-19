Care este diferența dintre un sat component și un sat aparținător. Ce înseamnă, de fapt, cele două denumiri
Un sat component face parte dintr-o comună, în timp ce un sat aparținător ține administrativ de un oraș sau de un municipiu. Diferența arată în ce unitate administrativ-teritorială este organizată localitatea. Un sat nu devine însă automat localitate urbană doar pentru că aparține unui oraș.
Satul component face parte dintr-o comună
O comună poate fi alcătuită dintr-un singur sat sau din mai multe. Articolul 98 din Codul administrativ precizează că satele din componența comunei nu au personalitate juridică proprie, iar localitatea în care se află sediul autorităților comunale este satul-reședință.
Prin urmare, satul și comuna pot avea același nume, dar desemnează lucruri diferite. Satul este localitatea, iar comuna este unitatea administrativ-teritorială care poate cuprinde și alte sate, cu denumiri distincte.
Un exemplu este comuna Miroslava, din județul Iași, formată din 13 sate. Miroslava este satul-reședință, iar printre celelalte localități se numără Valea Adâncă, Horpaz, Uricani și Balciu.
Lista mai include Brătuleni, Ciurbești, Cornești, Dancaș, Găureni, Proselnici, Valea Ursului și Vorovești. Acestea au nume și istorii proprii, însă fac parte din aceeași comună, nu reprezintă comune separate.
Satul aparținător ține de un oraș sau de un municipiu
Articolul 99 din Codul administrativ stabilește că orașele pot cuprinde, pe lângă localitatea urbană, și localități rurale, denumite sate aparținătoare. Acestora li se aplică reglementările specifice localităților rurale.
Așadar, apartenența la un oraș și caracterul rural al satului pot exista simultan. Denumirea nu arată că satul este mai mic, mai îndepărtat ori mai puțin dezvoltat decât unul dintr-o comună, ci descrie încadrarea sa administrativă.
Exemplele apar în anexa Legii nr. 83/2004, care a declarat orașe mai multe comune. În cazul orașului Salcea, din județul Suceava, Prelipca este înscrisă la categoria satelor care aparțin orașului.
Același document enumeră Bodrogu Vechi, Sederhat și Turnu drept sate aparținătoare orașului Pecica. Pentru Tismana sunt menționate, între altele, Celei, Costeni, Gornovița și Pocruia, ceea ce arată că un oraș poate administra mai multe localități rurale.
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De ce „localitate componentă” nu înseamnă același lucru
În documentele administrative apare și expresia „localitate componentă a orașului”. Aceasta trebuie deosebită de „sat component al comunei”, chiar dacă formulările seamănă.
Anexa Legii nr. 83/2004 separă explicit localitățile componente ale orașelor de satele care le aparțin. La Salcea, de exemplu, Mereni, Plopeni și Văratec sunt trecute în coloana localităților componente, iar Prelipca figurează în cea a satelor aparținătoare.
Distincția se vede și la Turceni, unde Jilțu este localitate componentă, în timp ce Gârbovu, Murgești, Strâmba-Jiu și Valea Viei sunt sate aparținătoare. Pentru a afla statutul unui loc, trebuie verificată categoria oficială, nu doar felul în care este numit în conversațiile obișnuite.
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Ce înseamnă rangul localității și unde verifici încadrarea
Legea nr. 351/2001 privind rețeaua de localități introduce și o ierarhizare pe ranguri. Satele-reședință de comună au rangul IV, iar celelalte sate componente ale comunelor și satele aparținând municipiilor sau orașelor au rangul V.
Această clasificare nu este un clasament al nivelului de trai. Legea grupează localitățile în funcție de rolul lor în rețeaua de așezări și stabilește separat categoria satelor în care se află autoritățile comunei.
Dacă vrei să verifici o localitate, poți consulta anexa Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului, cu modificările ulterioare, și statutul publicat de administrația locală. Documentele disting între comună, oraș sau municipiu și localitățile aflate în componența acestora.