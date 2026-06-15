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ȘTIINȚĂ

Adevărul despre pisicile lăsate singure acasă. Ce se petrece, de fapt, în mintea lor când închizi ușa

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Adevărul despre pisicile lăsate singure acasă. Ce se petrece, de fapt, în mintea lor când închizi ușa
Pisică singură acasă / Foto: Profimedia

Mulți posesori de pisici sunt convinși că animalele lor nu sunt afectate atunci când rămân singure. Spre deosebire de câini, felinele nu sar imediat în brațe, nu plâng zgomotos și nu par să depindă permanent de atenția oamenilor. Tocmai de aceea s-a răspândit ideea că o pisică nu are nevoie de prea multă interacțiune și că se descurcă perfect ore întregi fără companie.

Realitatea este însă mai complicată. Specialiștii în comportamentul felin spun că pisicile observă mult mai multe lucruri decât credem și își construiesc adevărate rutine în jurul oamenilor cu care trăiesc. Atunci când acestea sunt întrerupte, animalul reacționează, chiar dacă nu întotdeauna într-un mod evident, se arată pe Pet Md.

Pisicile nu cred că ai dispărut, dar observă imediat că lipsești

Spre deosebire de oameni, pisicile nu își imaginează că proprietarul a plecat la serviciu, la cumpărături sau într-o vacanță. Ele nu înțeleg conceptul de program de lucru și nici durata exactă a unei absențe.

În schimb, observă foarte bine schimbările din mediul lor. Dacă în mod normal cineva se plimbă prin casă, vorbește, pregătește mâncare sau se joacă cu ele, lipsa acestor activități este remarcată imediat.

De aceea, unele pisici se așază lângă ușă după plecarea stăpânului, în timp ce altele inspectează camerele sau caută locurile în care acesta își petrece de obicei timpul. Nu este vorba neapărat despre tristețe profundă, ci despre încercarea de a înțelege o schimbare în mediul familiar.

Interesant este că multe feline își reorganizează activitatea în funcție de programul proprietarului. Unele dorm mai mult cât timp casa este goală și devin active cu puțin timp înainte de ora la care persoana respectivă revine de obicei acasă.

Semnele care arată că pisica suferă atunci când rămâne singură

Nu toate pisicile reacționează la fel la perioadele de singurătate. Unele par complet nepăsătoare, însă altele dezvoltă comportamente care indică stres sau plictiseală.

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O pisică afectată de lipsa interacțiunii poate deveni excesiv de vocală, poate cere atenție imediat ce proprietarul intră pe ușă sau poate începe să distrugă obiecte din casă. În alte cazuri, apar modificări mai subtile, precum lipsa interesului pentru joacă sau schimbări ale obiceiurilor zilnice.

Specialiștii spun că mediul în care trăiește animalul contează enorm. O pisică care are locuri de explorat, jucării, puncte de observație la fereastră și activități care îi stimulează curiozitatea va suporta mai ușor perioadele de singurătate.

De asemenea, mirosul proprietarului are un rol important. Felinele se bazează foarte mult pe simțul olfactiv, iar obiectele care păstrează mirosuri familiare pot contribui la crearea unei senzații de siguranță.

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