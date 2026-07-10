8 schimbări simple care îți pot face pisica de apartament mult mai fericită. Sfaturi recomandate de specialiști

Creează mai multe locuri la înălțime

Pisicile adoră să privească lumea de sus. Un ansamblu de cățărat, rafturi montate pe perete sau un culcuș amplasat lângă fereastră îi oferă posibilitatea să exploreze și să observe împrejurimile.

Spațiile verticale le oferă și un sentiment de siguranță, mai ales în locuințele mici, unde suprafața disponibilă este limitată.

Las-o să privească afară

O fereastră poate deveni una dintre cele mai interesante surse de divertisment pentru o pisică de apartament. Păsările, oamenii, frunzele mișcate de vânt sau veverițele oferă suficientă stimulare vizuală pentru a-i menține atenția ore întregi. Dacă ai posibilitatea, amplasează un suport sau un culcuș lângă geam, astfel încât pisica să poată observa exteriorul în siguranță.

Rezervă zilnic câteva minute pentru joacă

Sesiunile scurte de joacă sunt importante chiar și pentru pisicile adulte. Jucăriile tip undiță sau cele care imită mișcarea prăzii stimulează instinctul natural de vânătoare și contribuie la consumul energiei acumulate.

Zece-cincisprezece minute de joacă o dată sau de două ori pe zi pot face o diferență semnificativă. Pentru a evita monotonia, alternează periodic jucăriile.

Folosește puzzle-uri pentru hrană

Hrănirea nu trebuie să fie doar un gest automat. Puzzle-urile alimentare sau jocurile în care pisica trebuie să descopere cum ajunge la hrană îi stimulează inteligența și reduc plictiseala. În plus, aceste accesorii pot încetini ritmul de hrănire al pisicilor care mănâncă prea repede.

Pune la dispoziție mai multe suprafețe pentru zgâriat

Zgâriatul este un comportament absolut normal și necesar. În loc să încerci să împiedici pisica să zgârie mobilierul, este mai eficient să îi oferi alternative atractive. Stâlpii de zgâriat verticali, plăcile orizontale sau cartonul special pot fi amplasate lângă locurile în care doarme sau își petrece cel mai mult timpul. Astfel își întreține ghearele și își marchează teritoriul într-un mod natural.