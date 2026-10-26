Bula inteligenței artificiale s-a spart deja în China. Aproape 500 de miliarde de dolari au dispărut de pe bursă, iar investitorii se tem de un efect global

Potrivit unei analize publicate de Reuters, indicele chinez STAR50, care include numeroase companii importante din domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor, a pierdut aproximativ 40% din valoare în mai puțin de patru luni. Prăbușirea a eliminat circa 480 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră și ridică întrebări serioase despre sustenabilitatea investițiilor în AI.

Companiile AI din China pierd miliarde, după creșteri spectaculoase

Declinul reprezintă o schimbare radicală pentru piața chineză, care a beneficiat în ultimii doi ani de un val puternic de optimism, alimentat inclusiv de promisiunile autorităților privind stimularea economiei și dezvoltarea tehnologiilor avansate.

În prezent, indicele CSI300, care urmărește evoluția unor companii importante listate în China continentală, a pierdut aproximativ 20% față de maximele înregistrate în luna iunie. Situația este considerabil mai gravă în sectorul tehnologic, unde evaluările ajunseseră la niveluri greu de justificat prin rezultatele financiare.

Printre cele mai afectate companii se numără Unitree, producătorul chinez de roboți umanoizi care a atras atenția internațională prin demonstrațiile spectaculoase ale roboților săi. La listarea pe bursă, cererea din partea investitorilor individuali a depășit de aproximativ 8.000 de ori oferta disponibilă. Ulterior însă, acțiunile companiei și-au pierdut jumătate din valoare.

Producătorul de memorii CXMT a înregistrat, la rândul său, o scădere de peste 25% într-o singură lună. Companiile MetaX Integrated Circuits și Moore Threads Technology, ale căror acțiuni crescuseră cu 700%, respectiv 400%, la debutul bursier de anul trecut, au pierdut aproximativ jumătate din valoare față de luna iulie.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât investițiile în inteligență artificială au ajuns să reprezinte o parte esențială a piețelor financiare. Potrivit Goldman Sachs, acțiunile companiilor asociate AI reprezintă 42% din capitalizarea bursieră a piețelor chineze analizate și generează 57% din tranzacții.

Această concentrare înseamnă că o prăbușire a sectorului afectează nu doar investitorii specializați în tehnologie, ci o mare parte a pieței.

De ce se sparge bula AI și ce rol au restricțiile impuse de SUA

Prăbușirea nu pare să fi fost declanșată de un singur eveniment. Analiștii indică o combinație între evaluările exagerate, îngrijorările privind cererea reală pentru produsele AI și riscul introducerii unor noi restricții comerciale asupra tehnologiilor chinezești.

Un factor important îl reprezintă tensiunile dintre Washington și Beijing. Statele Unite au impus deja numeroase restricții privind accesul Chinei la semiconductorii avansați, iar posibilitatea extinderii interdicțiilor asupra echipamentelor chinezești utilizate în centrele de date americane amplifică incertitudinea.

Producătorii de componente optice Zhongji Innolight și Eoptolink Technology au pierdut aproximativ 60% din valoarea acțiunilor față de maximele înregistrate în iunie și iulie. Companiile sunt afectate inclusiv de perspectiva unor restricții americane care le-ar putea împiedica să furnizeze echipamente către centrele de date din SUA.

Problemele apar într-un moment în care China încearcă să își dezvolte propria industrie a cipurilor, pentru a reduce dependența de tehnologiile occidentale. O scădere prelungită a pieței bursiere ar putea îngreuna finanțarea companiilor care încearcă să dezvolte alternative locale.

În plus, chiar și după corecțiile masive, acțiunile chinezești din sectorul tehnologic rămân foarte scumpe în raport cu profiturile realizate.

Indicele STAR50 este evaluat la aproximativ 100 de ori profiturile ultimelor 12 luni, față de aproape 250 de ori la vârful speculativ. Prin comparație, indicele american Nasdaq 100 are un multiplu de aproximativ 30.

Această diferență sugerează că piața chineză ar putea suferi noi scăderi, dacă investitorii continuă să considere că prețurile actuale nu sunt susținute de rezultatele financiare.

Prăbușirea din China ar putea fi un avertisment pentru întreaga lume

Consecințele depășesc pierderile înregistrate de investitori. Scăderea puternică a acțiunilor ar putea determina numeroase companii tehnologice să amâne listările bursiere și să își reducă planurile de atragere a capitalului.

Hong Hao, director de investiții la Lotus Asset Management din Hong Kong, consideră că situația actuală va pune frână multor companii care intenționau să intre pe bursă.

În același timp, experiența investitorilor individuali arată cât de riscantă poate deveni o piață dominată de entuziasm. Numeroși chinezi au cumpărat acțiuni AI convinși că sprijinul guvernamental pentru dezvoltarea sectorului tehnologic reprezintă o garanție a succesului.

Realitatea a demonstrat însă că susținerea autorităților nu elimină riscurile financiare.

Prăbușirea vine și pe fondul unor avertismente internaționale. Recent, Fondul Monetar Internațional a atras atenția asupra riscului unei bule speculative AI, care ar putea afecta economia globală dacă investițiile uriașe nu se transformă în profituri suficiente.

Deocamdată, situația din Statele Unite este diferită. Nasdaq a înregistrat o corecție de aproximativ 6% față de maximul atins în urmă cu trei săptămâni, mult mai redusă decât declinul companiilor tehnologice chinezești.

Totuși, diferența nu garantează că piața americană este protejată. Evaluările ridicate, investițiile masive în infrastructura AI și dependența de așteptările privind profiturile viitoare sunt probleme care există și în Occident.

Pentru Beijing, provocarea este dublă: autoritățile trebuie să mențină finanțarea industriei tehnologice, dar și să recâștige încrederea investitorilor, după o perioadă în care creșterile spectaculoase au fost urmate de pierderi la fel de impresionante.

Este importantă însă o distincție: prăbușirea acțiunilor companiilor AI nu înseamnă că inteligența artificială a eșuat ca tehnologie. Înseamnă că investitorii încep să reevalueze cât valorează, în realitate, companiile care promit să profite de această revoluție.

Iar ceea ce se întâmplă acum în China ar putea deveni unul dintre cele mai importante teste pentru entuziasmul financiar din jurul inteligenței artificiale la nivel mondial.