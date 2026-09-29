REVIEW Razer Prio – gadgetul de gaming de care nu știai că ai nevoie îți transformă telefonul în consolă portabilă oriunde și oricând

De la Call of Duty Mobile la Myst și de la Prince of Persia Lost Crown la Assassin`s Creed Mirage, o varietate foarte mare de tipuri de experiențe pot fi extrapolate prin Razer Prio. Ca să nu mai spun că aplicația proprietară Cortex Mobile nu te obligă la niciun nivel să te rezumi la jocuri de mobil, îți facilitează în schimb inclusiv accesul la PlayStation Remote Play și XBOX, pentru te juca pe telefon adevărate titluri de consolă. Ce vreau să spun înainte să intru în pâine este că Prio este atât de facil de integrat în stilul tău de viață, încât efectiv nu mai ai motive să nu te joci în pauza de viață încărcată și aglomerație urbană. Îl scoți din buzunar, îl glisezi un pic, îl desfaci în două și te pui pe treabă, oriunde și oricând, cum am scris și în titlu.

REVIEW Razer Prio – specificațiile tehnice îți arată că nu este o jucărie

La prima vedere, Razer Prio poate părea genul de accesoriu simpatic pe care îl arunci într-un rucsac și îl uiți acolo până la următoarea vacanță, dar cifrele și mai ales construcția sa spun o poveste semnificativ mai serioasă. În poziție pliată, controllerul măsoară 107 x 67 x 23 mm și cântărește doar 101 grame, adică suficient de puțin încât să-l porți fără să simți că ai adăugat încă un gadget important în arsenalul zilnic. Mecanismul este însă partea interesantă: îl extinzi, răsucești cele două jumătăți și, dintr-un obiect aproximativ cât un card bancar sau portofel de dimensiuni reduse, obții un controller complet, capabil să găzduiască telefoane cu ecran de până la 7 inci sau aproximativ 18 centimetri. În practică, aici intră fără emoții inclusiv modele foarte mari, precum iPhone 17 Pro Max sau Samsung Galaxy S26 Ultra.

Faptul că este mic nu a obligat Razer să renunțe la schema de control pe care o aștepți de la un gamepad adevărat. Ai două stick-uri analogice cu profil redus, D-pad tactil în patru direcții, cele patru butoane frontale clasice, bumpere și triggere, la care se adaugă patru butoane multifuncționale și unul dedicat aplicației Razer Cortex Mobile. Este importantă această combinație pentru că diferența dintre un accesoriu de telefon și un controller pe care chiar îți vine să-l folosești stă tocmai în asemenea detalii. Nu trebuie să reînveți unde sunt comenzile și nici să accepți o variantă simplificată doar pentru că dispozitivul încape în buzunar. Nu te adaptezi tu la el, se adaptează el la stilul tău de gamer pe care l-ai dezvoltat de-a lungul anilor în fața PC-ului sau consolei.

Una dintre cele mai interesante particularități tehnice este însă ascunsă în stick-uri. Prio este primul controller Razer care folosește stick-uri analogice capacitive, concepute pentru a reduce riscul apariției fenomenului de drift. În locul unor contacte mecanice clasice care se freacă și se pot uza în timp, sistemul citește deplasarea prin detecție capacitivă fără contact, la rezoluție ridicată. În teorie, asta înseamnă atât o precizie mai bună, cât și o consistență mai mare în timp, două lucruri care devin rapid importante în shootere, jocuri de curse sau orice titlu în care câțiva milimetri de deplasare a stick-ului fac diferența. Chiar dacă poate nu ai urmărit subiectul dacă nu ești gamer, după explozia problemelor de drift din ultimii ani pe controllere și console portabile, este genul de detaliu tehnic pe care nu l-aș trata deloc ca pe o simplă bifă într-o fișă de specificații. Dacă vrei să citești mai multe pe subiect, Comisia Europeană are un articol foarte interesant asupra fenomenului. Ca referință, în limbaj popular, fenomenul este intitulat Joy-Con drift, o referință la Nintendo, dar există și un caz colectiv din 2021 care a vizat același fenomen la DualSense pentru PS5.

Revenind la subiect, conectarea este la fel de simplă precum forma controllerului. Prio intră direct în portul USB-C al telefonului, fără Bluetooth, fără procedură de împerechere și, foarte important, fără o baterie separată pe care trebuie să-ți amintești să o încarci. Alimentarea vine de la smartphone, iar conexiunea fizică oferă în același timp latență redusă, un avantaj evident față de soluțiile wireless atunci când reacțiile rapide contează. Razer a gândit inclusiv sistemul de prindere astfel încât să funcționeze cu majoritatea huselor subțiri și de grosime medie, ceea ce elimină una dintre cele mai enervante probleme ale controllerelor telescopice pentru telefon: ritualul de a scoate și pune la loc husa de fiecare dată când vrei să te joci.

Compatibilitatea completează imaginea unui dispozitiv mult mai ambițios decât sugerează dimensiunile sale. Razer Prio funcționează cu iPhone de la iOS 18 în sus și cu telefoane Android care rulează Android 14 sau o versiune mai nouă, atât pentru jocurile instalate local, cât și pentru streaming sau Remote Play. Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play și Razer PC Remote Play intră toate în ecuație, iar butonul dedicat Cortex Mobile îți permite să ajungi rapid la biblioteca de jocuri. Peste toate acestea vin butoanele frontale tactile și silențioase, o alegere surprinzător de importantă pentru un produs destinat autobuzului, avionului, trenului sau unei săli de așteptare. Tocmai aici se vede cel mai bine filosofia din spatele Prio: nu este un controller mic construit cu compromisuri, ci un controller complet care a fost forțat, prin inginerie, să devină foarte mic.

REVIEW Razer Prio – experiență de utilizare și concluzie

Razer Prio este un gadget grozav și unul foarte ușor de recomandat, mi se pare cadoul perfect pentru mulți dintre prietenii mei și ai tăi. Mi l-am dorit de când am primit comunicatul de presă despre lansarea sa, chiar dacă eram 95% sigur că stilul meu de viață nu îmi va permite să-i dedic atât de mult timp pe cât ar merita. Pe de altă parte, tocmai pentru că nu te poți juca pe cât ți-ai dori, este păcat să nu faci o investiție de aproximativ 120 de euro într-o experiență fără cusur în momentele în care fie alegi să te relaxezi, fie alegi să uiți că ești blocat într-o sală de așteptare pentru mai mult timp decât ar trebui să fie legal.