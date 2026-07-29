Schimbarea parolei nu mai alungă hackerul din cont: atacul care rămâne activ chiar și după resetare

Dacă hackerul fură acel token, poate apărea în fața serviciului ca un utilizator legitim. Schimbarea parolei nu închide întotdeauna sesiunile deja active. Atacatorul poate rămâne astfel conectat chiar după ce tu crezi că ai securizat contul.

Hackerii nu mai vor doar parola ta

Parolele puternice, managerii de parole și autentificarea multifactor au făcut atacurile clasice ceva mai dificile. Infractorii cibernetici s-au mutat către următoarea țintă ușor de copiat: sesiunea deschisă după autentificare.

Ei pot fura cookie-uri din browser, tokenuri OAuth, chei API sau datele emise de platformele de autentificare unică. Un token valid le poate deschide mai multe servicii conectate la același cont, fără să mai introducă parola.

O metodă tot mai des folosită este phishingul prin cod de dispozitiv. Sistemul a fost creat pentru televizoare inteligente și alte aparate pe care introducerea unei parole este incomodă. Ecranul afișează un cod, iar utilizatorul îl introduce pe pagina oficială Microsoft sau Google.

Atacatorul generează codul și îl trimite victimei printr-un mesaj fals. Victima ajunge pe site-ul real, introduce codul și aprobă autentificarea. Fără să-și dea seama, nu își conectează propriul televizor, ci autorizează sesiunea hackerului.

Atacul poate trece inclusiv de MFA. Parola și codul suplimentar nu sunt interceptate neapărat. Victima confirmă direct o sesiune controlată de atacator. Cazurile recente arată de ce MFA configurată incomplet nu te salvează în fața tuturor metodelor moderne.

De ce resetarea parolei poate fi inutilă

Atunci când schimbi parola, serviciul actualizează informația folosită pentru autentificările viitoare. Sesiunile deja validate pot continua însă să funcționeze până când expiră sau sunt revocate manual.