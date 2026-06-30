A24, studioul iubit de fanii filmelor indie, intră în criză după acordul cu Google pentru inteligență artificială
A24, compania devenită un simbol al cinematografiei independente moderne, se confruntă cu una dintre cele mai mari revolte din partea comunității sale de fani după ce a anunțat un parteneriat cu Google pentru dezvoltarea unor tehnologii bazate pe inteligență artificială.
Decizia a provocat reacții dure online, mulți spectatori susținând că studioul care a construit o reputație pe creativitate și viziune artistică riscă să își piardă identitatea.
Controversa apare într-un moment important pentru A24. Studioul a avut un succes uriaș cu filmul horror Backrooms, o producție realizată cu un buget redus, dar care a obținut încasări globale de peste 330 de milioane de dolari, devenind cel mai profitabil titlu din istoria companiei, scrie Futurism.
Filmul a fost regizat de Kane Parsons, un tânăr cineast care și-a exprimat public scepticismul față de inteligența artificială generativă și impactul acesteia asupra industriei creative.
De ce a provocat acordul A24 cu Google furia fanilor
Parteneriatul dintre A24 și Google presupune o investiție de 75 de milioane de dolari și o colaborare de cercetare destinată dezvoltării unor instrumente AI pentru producția cinematografică. Potrivit informațiilor apărute în presă, scopul este explorarea modului în care noile tehnologii pot fi integrate în procesul de realizare a filmelor.
Pentru o parte importantă dintre fanii A24, vestea a fost însă văzută ca o contradicție față de valorile care au făcut compania populară. Studioul a fost asociat ani la rând cu filme neconvenționale, povești originale și proiecte care au pus accentul pe stilul personal al creatorilor, nu pe formule comerciale.
Reacțiile negative au apărut rapid pe platformele online. În comunitățile dedicate A24, unii utilizatori au comparat situația cu momentul în care alte studiouri independente au fost absorbite de interese corporatiste. Un comentariu devenit viral susținea că poate „era A24 s-a încheiat”, sugerând că parteneriatul cu Google ar putea marca o schimbare definitivă pentru companie.
Nemulțumirea vine și din contextul mai larg al industriei de divertisment. Inteligența artificială a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte de la Hollywood, mai ales după dezbaterile privind folosirea imaginilor generate automat, înlocuirea anumitor locuri de muncă și impactul asupra artiștilor.
Kane Parsons, regizorul filmului „Backrooms”, a criticat anterior folosirea excesivă a AI, afirmând că tehnologia nu reprezintă neapărat progres, ci un semn al unor probleme mai profunde din cultura și economia actuală. Declarațiile sale au devenit și mai relevante după anunțul acordului dintre studioul său și gigantul tehnologic.
Cum încearcă A24 să calmeze revolta și ce se întâmplă mai departe
Reprezentanții A24 au încercat să explice că acordul cu Google nu urmărește înlocuirea cineaștilor sau automatizarea completă a procesului creativ. Sophia Shin, responsabilă de comunicare în cadrul companiei, a declarat pentru Wired că este vorba despre o colaborare de cercetare alături de echipele Google DeepMind, cu scopul de a contribui la dezvoltarea unor instrumente care să fie utile artiștilor.
Potrivit explicațiilor oferite de companie, A24 vrea să fie implicată în crearea acestor tehnologii pentru ca producătorii și creatorii să aibă un cuvânt de spus în modul în care sunt construite. Argumentul studioului este că este mai bine să participe la dezvoltarea acestor instrumente decât să rămână în afara procesului.
Mesajul nu a convins însă toți fanii. Mulți au răspuns că problema nu este lipsa implicării artiștilor, ci faptul că asemenea tehnologii nu ar trebui dezvoltate pentru producția cinematografică în primul rând. Alții au ironizat declarațiile companiei, susținând că industria încearcă să prezinte o schimbare controversată drept o oportunitate creativă.
Situația A24 arată cât de sensibil a devenit subiectul AI în entertainment. În timp ce studiourile caută metode noi de reducere a costurilor și accelerare a producției, o parte dintre spectatori și creatori se tem că această direcție ar putea afecta tocmai elementele care fac filmele speciale: ideile originale, stilul personal și intervenția umană.