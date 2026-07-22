A picat Facebook, Instagram face de asemenea probleme. Nu doar în România ne confruntăm cu dificultățile Meta
Facebook și Instagram întâmpină probleme de funcționare miercuri, 22 iulie 2026, mai mulți utilizatori reclamând imposibilitatea de a accesa cele două rețele sociale, erori la încărcarea conținutului și dificultăți de autentificare. Primele semnale au apărut în România în jurul orei 11:00, iar numărul raportărilor a crescut brusc în doar câteva minute.
Graficele Downdetector pentru România indică un vârf de aproape 500 de sesizări în cazul Facebook, în timp ce Instagram a depășit pragul de 100 de raportări. Valorile nu reprezintă numărul total al persoanelor afectate, deoarece sunt contabilizați doar utilizatorii care intră pe platformă și trimit manual o sesizare.
Facebook și Instagram au probleme în mai multe țări
Incidentul nu pare să fie asociat unui operator român de internet și nici unei probleme locale de conectivitate. Downdetector a semnalat creșterea raportărilor pentru Facebook începând cu ora 3:55 EDT, echivalentul orei 10:55 în România. Pentru Instagram, alerta a fost publicată aproximativ zece minute mai târziu, după apariția unui volum neobișnuit de sesizări începând cu ora 4:05 EDT. downdetector.ro
Un alt serviciu independent de monitorizare a detectat probleme la Facebook în aceeași perioadă. Printre țările din care au fost trimise raportări se numără Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Germania, Belgia, Suedia, Grecia, Cehia, Ungaria, Australia, Noua Zeelandă, Filipine și Egipt. Utilizatorii au reclamat în special că Facebook este inaccesibil, că apar erori neașteptate sau că procesul de autentificare nu poate fi finalizat.
În cazul Instagram, lista raportărilor include România, Statele Unite, Germania, Regatul Unit, India, Israel, Grecia, Turcia, Țările de Jos, Kenya, Iordania și Bangladesh. Problemele descrise variază de la încărcarea foarte lentă a aplicației până la imposibilitatea totală de accesare a platformei sau de conectare la cont.
Ce probleme întâmpină utilizatorii
În funcție de dispozitiv, incidentul se poate manifesta diferit. Pentru unii utilizatori, aplicațiile Facebook și Instagram se deschid, dar fluxul de postări nu se actualizează. În alte situații, imaginile, clipurile și comentariile nu sunt încărcate, iar aplicația afișează un mesaj generic de eroare. Sunt semnalate și cazuri în care utilizatorii nu se pot autentifica sau sunt trimiși înapoi către ecranul de conectare.
Este recomandat să nu schimbi parola contului doar pentru că aplicația nu funcționează temporar. Atunci când două servicii ale aceleiași companii încep să înregistreze simultan un număr mare de probleme în mai multe țări, cauza este, de regulă, la nivelul infrastructurii platformei. Reinstalarea aplicației, resetarea telefonului sau modificarea setărilor routerului nu ar trebui să fie necesare.
De asemenea, mesajele de eroare apărute în această perioadă nu înseamnă automat că un cont a fost suspendat sau compromis. Accesul poate reveni treptat, astfel încât serviciul să funcționeze pentru un utilizator, dar să rămână indisponibil pentru altul, chiar dacă ambii folosesc același operator de internet.
Meta nu a explicat încă incidentul
La momentul redactării, Meta nu publicase o explicație clară privind cauza problemelor întâmpinate de utilizatorii Facebook și Instagram. Pagina Meta Status este dedicată în principal produselor comerciale și instrumentelor folosite de companii, precum Meta Business Suite, Ads Manager și infrastructura pentru dezvoltatori. Meta Business Suite era în continuare prezentat fără incidente cunoscute, ceea ce nu exclude însă o defecțiune a aplicațiilor destinate publicului larg. Meta Status
Nu există deocamdată suficiente informații pentru a stabili dacă Messenger, Threads sau WhatsApp sunt afectate în aceeași măsură. Situația este în desfășurare, iar numărul raportărilor poate crește sau poate scădea rapid pe măsură ce Meta identifică problema și restabilește componentele infrastructurii.