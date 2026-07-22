A picat Facebook, Instagram face de asemenea probleme. Nu doar în România ne confruntăm cu dificultățile Meta

Facebook și Instagram au probleme în mai multe țări

Incidentul nu pare să fie asociat unui operator român de internet și nici unei probleme locale de conectivitate. Downdetector a semnalat creșterea raportărilor pentru Facebook începând cu ora 3:55 EDT, echivalentul orei 10:55 în România. Pentru Instagram, alerta a fost publicată aproximativ zece minute mai târziu, după apariția unui volum neobișnuit de sesizări începând cu ora 4:05 EDT. downdetector.ro

Un alt serviciu independent de monitorizare a detectat probleme la Facebook în aceeași perioadă. Printre țările din care au fost trimise raportări se numără Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Germania, Belgia, Suedia, Grecia, Cehia, Ungaria, Australia, Noua Zeelandă, Filipine și Egipt. Utilizatorii au reclamat în special că Facebook este inaccesibil, că apar erori neașteptate sau că procesul de autentificare nu poate fi finalizat.

În cazul Instagram, lista raportărilor include România, Statele Unite, Germania, Regatul Unit, India, Israel, Grecia, Turcia, Țările de Jos, Kenya, Iordania și Bangladesh. Problemele descrise variază de la încărcarea foarte lentă a aplicației până la imposibilitatea totală de accesare a platformei sau de conectare la cont.

Ce probleme întâmpină utilizatorii

În funcție de dispozitiv, incidentul se poate manifesta diferit. Pentru unii utilizatori, aplicațiile Facebook și Instagram se deschid, dar fluxul de postări nu se actualizează. În alte situații, imaginile, clipurile și comentariile nu sunt încărcate, iar aplicația afișează un mesaj generic de eroare. Sunt semnalate și cazuri în care utilizatorii nu se pot autentifica sau sunt trimiși înapoi către ecranul de conectare.

Este recomandat să nu schimbi parola contului doar pentru că aplicația nu funcționează temporar. Atunci când două servicii ale aceleiași companii încep să înregistreze simultan un număr mare de probleme în mai multe țări, cauza este, de regulă, la nivelul infrastructurii platformei. Reinstalarea aplicației, resetarea telefonului sau modificarea setărilor routerului nu ar trebui să fie necesare.

De asemenea, mesajele de eroare apărute în această perioadă nu înseamnă automat că un cont a fost suspendat sau compromis. Accesul poate reveni treptat, astfel încât serviciul să funcționeze pentru un utilizator, dar să rămână indisponibil pentru altul, chiar dacă ambii folosesc același operator de internet.

Meta nu a explicat încă incidentul

La momentul redactării, Meta nu publicase o explicație clară privind cauza problemelor întâmpinate de utilizatorii Facebook și Instagram. Pagina Meta Status este dedicată în principal produselor comerciale și instrumentelor folosite de companii, precum Meta Business Suite, Ads Manager și infrastructura pentru dezvoltatori. Meta Business Suite era în continuare prezentat fără incidente cunoscute, ceea ce nu exclude însă o defecțiune a aplicațiilor destinate publicului larg. Meta Status