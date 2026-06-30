A înlocuit Google cu DuckDuckGo și Perplexity. Testul care arată de ce un singur motor de căutare nu mai este suficient

Ideea nu este că Google ar fi devenit inutil. Pentru mulți oameni, el rămâne rapid, familiar și foarte bun pentru localuri, produse, imagini, hărți, traduceri sau informații de moment. Testul lui Wallen pune însă degetul pe o schimbare reală: căutarea clasică și răspunsurile produse de AI nu mai trebuie tratate ca același lucru.

DuckDuckGo pentru linkuri, Perplexity pentru explicații

În metoda propusă de jurnalist, DuckDuckGo devine motorul principal pentru căutări obișnuite. Vrei să găsești site-ul unui magazin, programul unei instituții, un articol precis, o pagină oficială sau o rețetă? Scrii întrebarea în bara browserului și primești rezultate de căutare, fără să fii obligat să interacționezi cu un rezumat generat de AI.

Un avantaj important este controlul. DuckDuckGo include funcții AI, însă ele sunt opționale și pot fi dezactivate din setări. Poți ascunde Duck.ai, poți opri Search Assist și poți folosi chiar pagina noai.duckduckgo.com, unde funcțiile AI sunt dezactivate implicit. Pentru cine vrea pur și simplu linkuri, surse și rezultate mai apropiate de formatul clasic, aceasta poate fi o variantă mai confortabilă decât o pagină dominată de răspunsuri automate.

Pe de altă parte, Perplexity intră în joc atunci când nu cauți doar un site, ci vrei să înțelegi repede un subiect. De exemplu, poți întreba care sunt diferențele dintre două telefoane, ce s-a schimbat într-o lege, care este istoricul unui eveniment sau ce spun mai multe surse despre o problemă. Platforma răspunde conversațional și include, de regulă, trimiteri către paginile folosite.

Este important să tratezi Perplexity drept un instrument de research, nu drept arbitru absolut al adevărului. Răspunsurile AI pot simplifica excesiv, pot omite nuanțe sau pot interpreta greșit o sursă. Cel mai bun obicei rămâne deschiderea linkurilor citate și verificarea informațiilor sensibile direct la sursă, mai ales când este vorba despre sănătate, bani, legislație sau decizii importante.

Cum folosești cele două servicii fără să pierzi timp

La prima vedere, ideea de a alterna între două motoare de căutare poate părea incomodă. Wallen susține însă că browserul poate face trecerea aproape instant. În Opera, de exemplu, poți seta DuckDuckGo drept motor de căutare implicit, iar Perplexity poate fi adăugat ca motor personalizat, cu o scurtă comandă în bara de adresă.

În practică, DuckDuckGo rămâne activ pentru orice căutare normală. Pentru Perplexity, poți crea o scurtătură precum „plex”. Scrii „plex”, apoi întrebarea, iar browserul deschide direct rezultatul pe platforma AI. Aceeași logică este disponibilă, în forme ușor diferite, și în alte browsere moderne care permit motoare de căutare personalizate.