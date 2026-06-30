A înlocuit Google cu DuckDuckGo și Perplexity. Testul care arată de ce un singur motor de căutare nu mai este suficient
Google a fost, timp de ani întregi, reflexul automat al internetului. Ai o întrebare, deschizi un tab nou, scrii câteva cuvinte și aștepți lista de rezultate. Lucrurile s-au schimbat însă rapid odată cu apariția răspunsurilor generate de inteligența artificială direct în pagina de căutare, a reclamelor mai greu de ignorat și a conținutului creat special pentru algoritmi.
Jack Wallen, jurnalist și contributor ZDNET, a decis să înlocuiască Google cu o combinație mai puțin obișnuită: DuckDuckGo pentru căutările clasice și Perplexity pentru întrebările la care are nevoie de explicații, context sau cercetare rapidă. Concluzia sa a fost că separarea acestor două tipuri de căutare i-a oferit rezultate mai utile decât folosirea unui singur serviciu pentru toate.
Ideea nu este că Google ar fi devenit inutil. Pentru mulți oameni, el rămâne rapid, familiar și foarte bun pentru localuri, produse, imagini, hărți, traduceri sau informații de moment. Testul lui Wallen pune însă degetul pe o schimbare reală: căutarea clasică și răspunsurile produse de AI nu mai trebuie tratate ca același lucru.
DuckDuckGo pentru linkuri, Perplexity pentru explicații
În metoda propusă de jurnalist, DuckDuckGo devine motorul principal pentru căutări obișnuite. Vrei să găsești site-ul unui magazin, programul unei instituții, un articol precis, o pagină oficială sau o rețetă? Scrii întrebarea în bara browserului și primești rezultate de căutare, fără să fii obligat să interacționezi cu un rezumat generat de AI.
Un avantaj important este controlul. DuckDuckGo include funcții AI, însă ele sunt opționale și pot fi dezactivate din setări. Poți ascunde Duck.ai, poți opri Search Assist și poți folosi chiar pagina noai.duckduckgo.com, unde funcțiile AI sunt dezactivate implicit. Pentru cine vrea pur și simplu linkuri, surse și rezultate mai apropiate de formatul clasic, aceasta poate fi o variantă mai confortabilă decât o pagină dominată de răspunsuri automate.
Pe de altă parte, Perplexity intră în joc atunci când nu cauți doar un site, ci vrei să înțelegi repede un subiect. De exemplu, poți întreba care sunt diferențele dintre două telefoane, ce s-a schimbat într-o lege, care este istoricul unui eveniment sau ce spun mai multe surse despre o problemă. Platforma răspunde conversațional și include, de regulă, trimiteri către paginile folosite.
Este important să tratezi Perplexity drept un instrument de research, nu drept arbitru absolut al adevărului. Răspunsurile AI pot simplifica excesiv, pot omite nuanțe sau pot interpreta greșit o sursă. Cel mai bun obicei rămâne deschiderea linkurilor citate și verificarea informațiilor sensibile direct la sursă, mai ales când este vorba despre sănătate, bani, legislație sau decizii importante.
Cum folosești cele două servicii fără să pierzi timp
La prima vedere, ideea de a alterna între două motoare de căutare poate părea incomodă. Wallen susține însă că browserul poate face trecerea aproape instant. În Opera, de exemplu, poți seta DuckDuckGo drept motor de căutare implicit, iar Perplexity poate fi adăugat ca motor personalizat, cu o scurtă comandă în bara de adresă.
În practică, DuckDuckGo rămâne activ pentru orice căutare normală. Pentru Perplexity, poți crea o scurtătură precum „plex”. Scrii „plex”, apoi întrebarea, iar browserul deschide direct rezultatul pe platforma AI. Aceeași logică este disponibilă, în forme ușor diferite, și în alte browsere moderne care permit motoare de căutare personalizate.
Metoda are un avantaj mai important decât pare: te obligă să formulezi clar ce vrei. Ai nevoie de o pagină, de o adresă, de un document, de un produs sau de o informație foarte punctuală? Alege căutarea clasică. Ai nevoie de comparații, explicații, context și o sinteză inițială? Folosește AI, apoi verifică sursele.
În loc să lași un singur serviciu să decidă în ce formă primești informația, alegi tu instrumentul potrivit pentru sarcină. Este aceeași logică după care nu folosești o aplicație de editare foto pentru a scrie un document sau o hartă pentru a citi știri.
De ce Google nu trebuie abandonat complet
Testul ZDNET nu este un argument pentru ștergerea Google din browser. Serviciul rămâne extrem de util, iar integrarea AI poate economisi timp în anumite situații. Problema apare atunci când răspunsul generat automat înlocuiește prea repede procesul de verificare sau când rezultatul cel mai vizibil nu este neapărat și cel mai bun.
În ultimii ani, tot mai mulți utilizatori au început să caute alternative, fie din preocupări legate de confidențialitate, fie pentru că preferă o pagină cu rezultate tradiționale. DuckDuckGo a devenit una dintre opțiunile cele mai discutate tocmai fiindcă încearcă să ofere mai mult control asupra modului în care apar funcțiile AI.
Combinația DuckDuckGo și Perplexity nu este obligatoriu cea mai bună pentru toată lumea. Poți prefera Google împreună cu ChatGPT, Bing cu Copilot sau orice altă variantă care îți oferă rezultate bune. Lecția testului realizat de Jack Wallen este alta: nu mai trebuie să folosești același instrument pentru fiecare întrebare.
Căutarea pe internet nu mai înseamnă doar „scriu ceva și apăs Enter”. Poate însemna să alegi între linkuri, răspunsuri sintetizate, surse primare, recomandări locale și cercetare asistată de AI. Iar uneori, cea mai bună schimbare este nu să găsești un motor de căutare perfect, ci să nu mai aștepți ca unul singur să facă totul.