Arhiva ta din Google e de 10 ori mai mare decât a Facebook: cum o vezi

Google, la fel ca Facebook, Twitter, Instagram, Apple sau Snapchat, are foarte multe informații despre tine. S-ar putea totuși să nu bănuiești cât de mare este acel volum de date.

Când vine vorba de invadarea intimității, păstrarea și monetizarea unui volum imens de date legate de persoana ta, Facebook pare să fie principalul vinovat. Gigantul lui Zuckerberg a ajuns de foarte multe ori în ultimii ani în lumina reflectoarelor pentru un comportament dubios, când vine vorba de viața ta privată.

Google are însă o mai lungă istorie în acest domeniu și face o treabă mult mai elaborată în materie de monitorizare. Ca referință, Facebook știe fotografiile cu cina din weekend și, implicit, la ce restaurant ai fost. Google știe toate restaurantele la care ai vrut să mergi înainte pentru că le-ai căutat pe internet.

Știe restaurantul la care ai ajuns pentru că ai încetat căutarea și ți-a oferit traseul până acolo. În plus, îți vede rezervarea în email și fotografiile în Google Photos. Cu alte cuvinte, gigantul din Mountain View este mult mai omniprezent în viața ta decât ai crede.

Ca referință, un dezvoltator cu numele Dylan Curran a vrut să facă o comparație între volum de date pe care îl stoca Google despre viața lui și Facebook. Diferența dintre cei doi titani tehnologici a fost șocantă. Google are de 10 ori mai multe informații, ca număr de GB de date. În arhiva cu pricina găsit locațiile prin care s-a perindat, întregistări audio cu interacțiunile pe care le-a avut cu asistentul virtual, căutări web din ultimii zece ani și nu numai.

Cum vezi ce are Google despre tine?

Pentru a face și tu acest experiment, poți accesa secțiunea My Account din Google și să faci click pe Download your data. Pe noua pagină, du-te până la capătul de jos al listei, apasă pe Next Step, alegeți dacă vrei ca arhiva să fie împărțită în volume de câțiva GB și confirmă inițierea procesului. În funcție de activitatea ta online, procesul poate dura câteva ore sau câteva zile.

În cazul Facebook, îți poți descărca toate datele pe care le are compania despre tine prin accesarea acestei adrese. Fă un click pe Descarcă informațiile. În noua fereastră, apasă pe Creează fișierul. Din nou, trebuie să aștepți câteva ore sau câteva zile pentru crearea unei arhive complete cu toate datele tale. Vei primi o notificare în momentul în care este gata.