A cui este bucata de teren dintre bloc și trotuar. Ce ai voie să plantezi și când ai nevoie de aprobare

Nu orice spațiu verde de lângă bloc face însă parte din terenul condominiului. El poate aparține primăriei, iar amplasarea sa lângă clădire nu lămurește singură situația juridică. Pentru un teren anume trebuie consultate actele de proprietate și cartea funciară; în cazul unui spațiu verde administrat local, pot fi verificate și evidențele autorității competente.

Articolul 38 din Legea nr. 196/2018 permite fiecărui proprietar să folosească părțile comune în condițiile acordului de asociere, fără să afecteze drepturile celorlalți. Cota din proprietatea comună nu înseamnă că deții un petic de grădină pe care îl poți delimita singur. Aceeași regulă se aplică și dacă tu ai cumpărat florile sau te ocupi de udarea lor.

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Când pot locatarii să planteze flori sau arbuști

Pe un teren care este parte comună, amenajarea grădinii trebuie discutată în cadrul asociației de proprietari și făcută cu respectarea drepturilor tuturor coproprietarilor. Un locatar nu poate hotărî singur că restul vecinilor nu mai au acces la suprafața pe care a plantat-o. Îngrijirea unor ronduri existente și schimbările mai ample asupra spațiului nu trebuie tratate ca aceeași intervenție.

Dacă terenul aparține autorității locale, locatarii trebuie să se adreseze primăriei sau serviciului care îl administrează înainte de a-l reamenaja. Legea nr. 24/2007 prevede cooperarea cu autoritățile la lucrările planificate în spațiile verzi și protejarea vegetației existente. Procedura pentru o propunere de plantare sau întreținere depinde de regulile localității.

Asociația poate cere informații despre teren și despre posibilitatea de a participa la întreținerea lui. Dacă administrația locală permite o amenajare făcută de locatari, condițiile trebuie stabilite înainte de începerea lucrărilor. Intenția de a înfrumuseța zona nu ține loc de acord atunci când acesta este necesar.

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