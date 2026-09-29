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Legislație

A cui este bucata de teren dintre bloc și trotuar. Ce ai voie să plantezi și când ai nevoie de aprobare

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A cui este bucata de teren dintre bloc și trotuar. Ce ai voie să plantezi și când ai nevoie de aprobare
Grădina din fața blocului poate avea alt proprietar decât crezi / Foto: Profimedia

Faptul că îngrijești de ani de zile grădina din fața blocului nu înseamnă că terenul îți aparține. Acesta poate fi proprietatea comună a proprietarilor din imobil sau poate aparține autorității locale. Diferența contează când vrei să plantezi flori, să montezi un gard ori să schimbi felul în care este folosit spațiul. Primul pas este verificarea actelor terenului, nu presupunerea că grădina revine apartamentului cel mai apropiat de ea.

Cuprins
  1. Cum afli cui aparține terenul
  2. Când pot locatarii să planteze flori sau arbuști
  3. Ce nu poți face după bunul plac în grădina blocului

Cum afli cui aparține terenul

Legea nr. 196/2018 include între părțile comune ale unui condominiu terenul necesar folosirii normale a clădirii, precum și curțile și grădinile, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel. Așadar, o grădină aflată pe terenul comun nu devine proprietatea exclusivă a vecinului de la parter doar pentru că se află în dreptul ferestrei sale sau pentru că el o întreține.

Nu orice spațiu verde de lângă bloc face însă parte din terenul condominiului. El poate aparține primăriei, iar amplasarea sa lângă clădire nu lămurește singură situația juridică. Pentru un teren anume trebuie consultate actele de proprietate și cartea funciară; în cazul unui spațiu verde administrat local, pot fi verificate și evidențele autorității competente.

Articolul 38 din Legea nr. 196/2018 permite fiecărui proprietar să folosească părțile comune în condițiile acordului de asociere, fără să afecteze drepturile celorlalți. Cota din proprietatea comună nu înseamnă că deții un petic de grădină pe care îl poți delimita singur. Aceeași regulă se aplică și dacă tu ai cumpărat florile sau te ocupi de udarea lor.

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Când pot locatarii să planteze flori sau arbuști

Pe un teren care este parte comună, amenajarea grădinii trebuie discutată în cadrul asociației de proprietari și făcută cu respectarea drepturilor tuturor coproprietarilor. Un locatar nu poate hotărî singur că restul vecinilor nu mai au acces la suprafața pe care a plantat-o. Îngrijirea unor ronduri existente și schimbările mai ample asupra spațiului nu trebuie tratate ca aceeași intervenție.

Dacă terenul aparține autorității locale, locatarii trebuie să se adreseze primăriei sau serviciului care îl administrează înainte de a-l reamenaja. Legea nr. 24/2007 prevede cooperarea cu autoritățile la lucrările planificate în spațiile verzi și protejarea vegetației existente. Procedura pentru o propunere de plantare sau întreținere depinde de regulile localității.

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Asociația poate cere informații despre teren și despre posibilitatea de a participa la întreținerea lui. Dacă administrația locală permite o amenajare făcută de locatari, condițiile trebuie stabilite înainte de începerea lucrărilor. Intenția de a înfrumuseța zona nu ține loc de acord atunci când acesta este necesar.

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Ce nu poți face după bunul plac în grădina blocului

Nu poți împrejmui unilateral grădina și să o transformi în curtea apartamentului tău. Nici construirea unei anexe sau amenajarea unei parcări prin eliminarea vegetației nu este o simplă lucrare de întreținere. Legea nr. 24/2007 interzice ocuparea spațiilor verzi cu construcții provizorii ori permanente, diminuarea suprafețelor verzi și tăierea neautorizată sau vătămarea arborilor și arbuștilor.

Pentru proprietatea comună, schimbarea destinației are condiții distincte de îngrijirea grădinii. Articolul 36 din Legea nr. 196/2018 cere, între altele, acordul scris al tuturor proprietarilor, respectarea drepturilor lor și obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor necesare. Acordul asociației, luat singur, nu poate înlocui aprobările cerute de alte legi.

Prin urmare, poți contribui la întreținerea unui spațiu verde, dar verifică mai întâi cine deține terenul și ce intervenție vrei să faci. Udarea plantelor, o propunere de plantare și transformarea grădinii într-o curte închisă au implicații diferite. Nici apropierea de apartamentul tău, nici anii în care ai îngrijit locul nu îți dau dreptul să decizi singur asupra lui.

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