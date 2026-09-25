Închiderea balconului la bloc. Când este necesară autorizația și ce documente cere legea

Formularea „documentație cu conținut simplificat” privește documentele tehnice cerute pentru această lucrare. Ea nu elimină autorizația de construire. Dacă vrei să închizi balconul, distincția contează: pregătirea unui dosar mai restrâns și obținerea dreptului de a executa lucrarea sunt două lucruri diferite.

Regula privind documentația simplificată a fost introdusă în 2019. Prin urmare, nu este o schimbare legislativă apărută acum, chiar dacă rămâne relevantă pentru proprietarii care intenționează să înceapă lucrări.

Citește și: Când ai nevoie de autorizaţie pentru închiderea unui balcon? Puţini ştiu ce scrie în lege

Ce regulă se aplică balcoanelor de la parter

Pentru balcoanele și logiile aflate la parterul clădirilor de locuit cu mai multe etaje, legea conține o prevedere distinctă. Lucrările de închidere se pot efectua cu acordul asociației de proprietari atunci când modificările sunt făcute din motive legate de securitate, de reducerea efectelor noxelor, zgomotelor ori gunoaielor sau de siguranța și sănătatea persoanelor care locuiesc în apartament.

Această prevedere trebuie citită împreună cu regula privind autorizația. Acordul asociației, în situația descrisă de lege, nu ține loc de autorizație de construire. Totodată, articolul referitor la acord indică în mod expres balcoanele și logiile de la parter; nu stabilește, prin el însuși, aceeași cerință pentru toate etajele.

Regula privind acordul asociației a fost introdusă prin Legea nr. 149/2020. Așadar, nici aceasta nu reprezintă o modificare recentă. Pentru un proprietar de la parter, partea practică este să verifice atât documentele necesare autorizării, cât și aplicarea acestei prevederi la lucrarea pe care o propune.

Citește și: Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026