Închiderea balconului la bloc. Când este necesară autorizația și ce documente cere legea
Pentru închiderea unui balcon sau a unei logii existente este necesară o autorizație de construire, obținută înainte de începerea lucrărilor. Legea permite emiterea ei pe baza unei documentații cu conținut simplificat, dar această procedură nu înseamnă că proprietarul poate începe lucrarea fără aprobarea autorității competente.
Ce trebuie să conțină documentația
Articolul 7 alineatul (20^6) din Legea nr. 50/1991 stabilește documentele pentru autorizarea închiderii balcoanelor și logiilor existente. Textul enumeră memoriul de arhitectură, releveul, fațada și propunerea de închidere a balconului sau a logiei. Dosarul trebuie să includă și avizul proiectantului inițial ori, după caz, o expertiză tehnică pentru spațiul aflat în proprietatea solicitantului.
Formularea „documentație cu conținut simplificat” privește documentele tehnice cerute pentru această lucrare. Ea nu elimină autorizația de construire. Dacă vrei să închizi balconul, distincția contează: pregătirea unui dosar mai restrâns și obținerea dreptului de a executa lucrarea sunt două lucruri diferite.
Regula privind documentația simplificată a fost introdusă în 2019. Prin urmare, nu este o schimbare legislativă apărută acum, chiar dacă rămâne relevantă pentru proprietarii care intenționează să înceapă lucrări.
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Ce regulă se aplică balcoanelor de la parter
Pentru balcoanele și logiile aflate la parterul clădirilor de locuit cu mai multe etaje, legea conține o prevedere distinctă. Lucrările de închidere se pot efectua cu acordul asociației de proprietari atunci când modificările sunt făcute din motive legate de securitate, de reducerea efectelor noxelor, zgomotelor ori gunoaielor sau de siguranța și sănătatea persoanelor care locuiesc în apartament.
Această prevedere trebuie citită împreună cu regula privind autorizația. Acordul asociației, în situația descrisă de lege, nu ține loc de autorizație de construire. Totodată, articolul referitor la acord indică în mod expres balcoanele și logiile de la parter; nu stabilește, prin el însuși, aceeași cerință pentru toate etajele.
Regula privind acordul asociației a fost introdusă prin Legea nr. 149/2020. Așadar, nici aceasta nu reprezintă o modificare recentă. Pentru un proprietar de la parter, partea practică este să verifice atât documentele necesare autorizării, cât și aplicarea acestei prevederi la lucrarea pe care o propune.
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În cât timp se emite autorizația
Legea prevede un termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor. Termenul privește emiterea autorizației; nu înseamnă că toate documentele necesare dosarului pot fi obținute în același interval.
Înainte de a începe închiderea balconului sau a logiei, proprietarul trebuie, așadar, să pregătească documentația prevăzută pentru lucrare și să obțină autorizația. Dacă este vorba despre un balcon de la parter și sunt îndeplinite condițiile menționate în lege, intervine și prevederea referitoare la acordul asociației de proprietari.