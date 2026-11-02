A crezut că poate conduce o Tesla Cybertruck cu permis categoria B. Poliția germană l-a oprit și nu l-a mai lăsat să plece
Tesla Cybertruck este unul dintre cele mai ușor de recunoscut automobile din lume, dar designul său spectaculos și dimensiunile neobișnuite pot deveni probleme serioase atunci când vehiculul ajunge pe șoselele europene. Un șofer suedez a descoperit acest lucru în Germania, unde polițiștii l-au oprit pe autostrada A99, în apropiere de München, și i-au interzis să continue călătoria.
Motivul nu a fost viteza excesivă sau o manevră periculoasă, ci o regulă pe care mulți posesori ai permiselor auto obișnuite o ignoră: masa totală maximă autorizată a vehiculului. Deși Cybertruck este promovat ca un pick-up electric, exemplarul verificat de autoritățile germane depășea limita generală permisă pentru conducătorii auto cu categoria B.
De ce nu poți conduce orice Tesla Cybertruck cu permis categoria B
Incidentul s-a petrecut în Bavaria, lângă localitatea Vaterstetten, unde polițiștii germani au oprit un Tesla Cybertruck înmatriculat în Polonia. La volan se afla un bărbat suedez în vârstă de 50 de ani, care nu deținea categoria de permis necesară pentru a conduce vehiculul respectiv.
Potrivit publicației germane Merkur, masa totală maximă autorizată a exemplarulului verificat era de 4.200 kg. Legislația aplicabilă în Germania permite, în regula generală, conducerea cu permis categoria B a autovehiculelor cu o masă totală maximă autorizată de cel mult 3.500 kg. Pentru Cybertruck-ul respectiv, polițiștii au precizat că era necesară categoria C1.
Diferența este importantă și pentru șoferii români. Limita de 3.500 kg reprezintă un criteriu de bază al categoriei B și în România, sub rezerva excepțiilor prevăzute de legislație. Nu contează exclusiv cât cântărește automobilul gol sau câți pasageri se află la bord în momentul controlului.
Masa totală maximă autorizată include greutatea vehiculului și încărcătura maximă admisă, inclusiv pasagerii și bagajele. Este o valoare înscrisă în documentele automobilului, diferită de masa proprie efectivă. Prin urmare, un vehicul electric foarte greu poate depăși limita categoriei B chiar dacă, în momentul deplasării, nu transportă aproape nimic.
Poliția germană nu i-a permis șoferului suedez să continue drumul. Cybertruck-ul a rămas la sediul poliției rutiere din Hohenbrunn, unde urma să fie preluat de o persoană care deținea categoria de permis corespunzătoare.
Cybertruck are și o altă problemă în Europa: omologarea
Permisul de conducere nu este singurul obstacol pentru utilizarea unei Tesla Cybertruck în Uniunea Europeană. Modelul nu beneficiază de omologarea europeană obișnuită de tip, ceea ce complică înmatricularea și utilizarea sa în mai multe state.
Printre problemele semnalate se află particularitățile construcției exterioare, inclusiv muchiile și suprafețele caroseriei, care ridică întrebări privind respectarea normelor europene de protecție a pietonilor și celorlalți participanți vulnerabili la trafic.
În anumite situații, vehiculele importate individual pot primi aprobări speciale sau omologări individuale, în funcție de legislația statului respectiv. Totuși, înmatricularea într-o țară nu elimină automat toate restricțiile aplicabile circulației într-un alt stat, mai ales când există cerințe diferite privind permisul, masa vehiculului sau caracteristicile tehnice.
Cybertruck-ul din incidentul german avea numere de înmatriculare poloneze, dar acestea nu i-au permis conducătorului auto să ignore regulile privind categoria necesară a permisului. Cazul demonstrează că documentele vehiculului și dreptul de a-l conduce sunt două chestiuni juridice distincte.
În România, importul unei Tesla Cybertruck ar necesita verificarea atentă a condițiilor de omologare și înmatriculare la Registrul Auto Român. Înainte de orice achiziție, cumpărătorul ar trebui să stabilească și ce categorie de permis este necesară pentru exemplarul respectiv, potrivit masei înscrise în documente.
Problema devine relevantă și pentru alte vehicule electrice mari, autorulote sau utilitare, deoarece bateriile de mare capacitate pot contribui semnificativ la creșterea masei totale a automobilului.
În cazul șoferului suedez, rezultatul a fost simplu: o călătorie într-un vehicul spectaculos s-a terminat la poliție, fără posibilitatea de a continua la volan. Incidentul din Bavaria arată că aspectul futurist și performanțele unui automobil nu îl scutesc de regulile obișnuite ale legislației rutiere europene.