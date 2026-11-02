A crezut că poate conduce o Tesla Cybertruck cu permis categoria B. Poliția germană l-a oprit și nu l-a mai lăsat să plece

De ce nu poți conduce orice Tesla Cybertruck cu permis categoria B

Incidentul s-a petrecut în Bavaria, lângă localitatea Vaterstetten, unde polițiștii germani au oprit un Tesla Cybertruck înmatriculat în Polonia. La volan se afla un bărbat suedez în vârstă de 50 de ani, care nu deținea categoria de permis necesară pentru a conduce vehiculul respectiv.

Potrivit publicației germane Merkur, masa totală maximă autorizată a exemplarulului verificat era de 4.200 kg. Legislația aplicabilă în Germania permite, în regula generală, conducerea cu permis categoria B a autovehiculelor cu o masă totală maximă autorizată de cel mult 3.500 kg. Pentru Cybertruck-ul respectiv, polițiștii au precizat că era necesară categoria C1.

Diferența este importantă și pentru șoferii români. Limita de 3.500 kg reprezintă un criteriu de bază al categoriei B și în România, sub rezerva excepțiilor prevăzute de legislație. Nu contează exclusiv cât cântărește automobilul gol sau câți pasageri se află la bord în momentul controlului.

Masa totală maximă autorizată include greutatea vehiculului și încărcătura maximă admisă, inclusiv pasagerii și bagajele. Este o valoare înscrisă în documentele automobilului, diferită de masa proprie efectivă. Prin urmare, un vehicul electric foarte greu poate depăși limita categoriei B chiar dacă, în momentul deplasării, nu transportă aproape nimic.

Poliția germană nu i-a permis șoferului suedez să continue drumul. Cybertruck-ul a rămas la sediul poliției rutiere din Hohenbrunn, unde urma să fie preluat de o persoană care deținea categoria de permis corespunzătoare.

Cybertruck are și o altă problemă în Europa: omologarea

Permisul de conducere nu este singurul obstacol pentru utilizarea unei Tesla Cybertruck în Uniunea Europeană. Modelul nu beneficiază de omologarea europeană obișnuită de tip, ceea ce complică înmatricularea și utilizarea sa în mai multe state.

Printre problemele semnalate se află particularitățile construcției exterioare, inclusiv muchiile și suprafețele caroseriei, care ridică întrebări privind respectarea normelor europene de protecție a pietonilor și celorlalți participanți vulnerabili la trafic.