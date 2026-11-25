Trei chefi de renume susțin educația alimentară în școli: a început turneul „Lecțiile Gustului”
Asociația Sărbătoarea Gustului, cu sprijinul Fundației Auchan, a demarat turneul educațional „Lecțiile Gustului”, desfășurat în cadrul programului „Stil de viață sănătos, o alimentație diversificată și o atitudine sustenabilă”, un maraton al educației, gustului și al sustenabilității. Turneul aduce în școlile din București și alte șapte județe din țară educația alimentară prin experiențe interactive, exerciții aplicate și instrumente pedagogice dedicate elevilor, cadrelor didactice și părinților, iar la finalul fiecărei lecții, elevii primesc boneta de bucătar semnată de trei Chefi: Mauro Colagreco, Alain Alexanian și Daniel Dobre.
Inițiativa Asociației Sărbătoarea Gustului urmărește să transforme informațiile despre alimentația sănătoasă, diversificarea alimentară și protejarea mediului în cunoștințe aplicate și obiceiuri care să însoțească noile generații pe tot parcursul vieții.
Turneul este susținut de chef Daniel Dobre, președintele Asociației Sărbătoarea Gustului și sportiv de performanță, campion național la 200 m și vicecampion balcanic la ștafeta 4 × 100 m în 2026, și de Patrick Pierre Pettenuzzo, expert în sustenabilitate în turism și HoReCa și cofondator al programului educațional.
„Educația pentru un stil de viață sănătos nu este un sprint de o zi, ci un maraton pentru generațiile viitoare. Ca sportiv de performanță, știu că rezultatele se construiesc prin disciplină, perseverență și consecvență. Ca Chef și Președinte al Asociației Sărbătoarea Gustului, cred că aceleași principii trebuie să stea la baza educației alimentare. Ne dorim ca fiecare copil să înțeleagă ce înseamnă să mănânce bine, să respecte hrana, să aleagă responsabil și să aibă grijă de propria sănătate, de comunitate și de planetă.
Prin implicarea profesorilor și a părinților, transformăm o lecție într-un obicei și un obicei într-un mod de viață. Le mulțumim instituțiilor și companiilor partenere care înțeleg că investiția în educația copiilor este, de fapt, o investiție în viitorul României” a declarat Daniel Dobre, Președinte și cofondator al Asociației Sărbătoarea Gustului.
Trei chefi, o singură misiune: educația gustului
Unul dintre cele mai importante simboluri ale programului este boneta de bucătar „Sărbătoarea Gustului”, semnată de trei personalități ale gastronomiei:
- Mauro Colagreco – chef distins cu trei stele Michelin și ambasador al bunăvoinței UNESCO pentru biodiversitate, al cărui restaurant, Mirazur, a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume și a devenit primul restaurant din lume certificat „Plastic Free”;
- Alain Alexanian – chef distins cu o stea Michelin, laureat al Palme d’Or în Gastronomie și președinte al Centre de Ressources de Botanique Appliquée din Franța;
- Daniel Dobre – chef, campion național și vicecampion balcanic la atletism și președinte al Asociației Sărbătoarea Gustului.
Boneta este oferită elevilor participanți și reprezintă un simbol al respectului pentru hrană, al culturii gastronomice, al excelenței în meseria de bucătar și al responsabilității față de planetă.
Programul continuă cu broșura pedagogică, un instrument cu 16 pagini de exerciții practice pentru clasă, care oferă cadrelor didactice suportul necesar pentru desfășurarea activităților educaționale și aprofundarea noțiunilor prezentate în cadrul lecțiilor. Cele 10 teme pentru acasă îi implică direct pe părinți, care le rezolvă împreună cu copiii, sub îndrumarea acestora.
Prin exerciții interactive și activități adaptate vârstei, elevii învață despre: alimentația sănătoasă, echilibrată și diversificată, importanța legumelor și fructelor de sezon, originea produselor și alegerea alimentelor de calitate, citirea și înțelegerea etichetelor, respectul față de hrană și combaterea risipei alimentare, cultura gastronomică și tradițiile culinare și despre consumul responsabil și protejarea resurselor planetei.
La finalul parcursului educațional, elevii primesc o diplomă semnată de Mauro Colagreco, Alain Alexanian și Daniel Dobre, în semn de recunoaștere a participării și implicării lor.
Educație pentru sănătate, în acord cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU
Educarea noilor generații, încă de la vârste fragede, în spiritul unei alimentații sustenabile contribuie la atingerea mai multor obiective dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale ONU, în special a Obiectivului 4: Educație de calitate. Totodată, aceasta contribuie la atingerea Obiectivului 3: Sănătate și bunăstare, Obiectivului 8: Muncă decentă și creștere economică, Obiectivului 10: Inegalități reduse, Obiectivului 12: Consum și producție responsabile și Obiectivului 13: Acțiune climatică.
Programul educațional „Stil de viață sănătos, o alimentație diversificată și o atitudine sustenabilă”, finanțat de Fundația Auchan, este susținut de Ministerul Educației, cu sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, ANSVSA, ANPC și Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.
Proiectul beneficiază, de asemenea, de implicarea unor parteneri din mediul privat: Fundația Auchan, Auchan Retail România, Romgaz, Michelin România, Edenia Foods, Ecocert România, Paste Hutton, Kotányi, Up România, Europcar, Toneli, Elgeka-Ferfelis și Native Origin.
Despre Asociația Sărbătoarea Gustului
Motto: Bun pentru Gust, Bun pentru Sănătate, Bun pentru Planetă!
Asociația Sărbătoarea Gustului promovează educația gustului, cultura gastronomică, alimentația diversificată și echilibrată și responsabilitatea față de mediu. Prin programe educaționale, proiecte în școli și colaborări cu specialiști din gastronomie, instituții, profesori și parteneri din mediul privat, Asociația urmărește formarea unor generații mai informate, mai sănătoase și mai responsabile. Asociația dezvoltă inițiative în acord cu valorile educației, culturii, dialogului intercultural, patrimoniului și sustenabilității promovate de UNESCO.
Parteneriate instituționale 2026–2029: Clubul pentru UNESCO și ANPC.
Website: www.sarbatoarea-gustului.ro
Facebook: www.facebook.com/SarbatoareaGustului
Instagram: www.instagram.com/sarbatoarea_gustului
Despre Fundația Auchan
Fundația Auchan promovează accesul la hrană bună și sănătoasă ca o prioritate pentru cei care au nevoie, cu tot ceea ce presupune acest lucru – plăcerea de a mânca bun și sănătos, păstrarea identității și a tradițiilor culinare și interacțiunea socială. Astfel, lupta împotriva insecurității alimentare urmărește asigurarea accesului la produse sigure, diversificate, de bună calitate și în cantități suficiente pentru persoanele aflate în situații vulnerabile din punct de vedere economic sau social. Mai mult, peste tot în lume, Auchan dezvoltă proiecte pentru o alimentație sănătoasă colaborând și sprijinind producătorii locali, elaborând game de produse marcă proprie, mai sănătoase și mai prietenoase cu mediul sau diversificând oferta de produse bio.
Advertorial.