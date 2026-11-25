Turneul este susținut de chef Daniel Dobre, președintele Asociației Sărbătoarea Gustului și sportiv de performanță, campion național la 200 m și vicecampion balcanic la ștafeta 4 × 100 m în 2026, și de Patrick Pierre Pettenuzzo, expert în sustenabilitate în turism și HoReCa și cofondator al programului educațional.

„Educația pentru un stil de viață sănătos nu este un sprint de o zi, ci un maraton pentru generațiile viitoare. Ca sportiv de performanță, știu că rezultatele se construiesc prin disciplină, perseverență și consecvență. Ca Chef și Președinte al Asociației Sărbătoarea Gustului, cred că aceleași principii trebuie să stea la baza educației alimentare. Ne dorim ca fiecare copil să înțeleagă ce înseamnă să mănânce bine, să respecte hrana, să aleagă responsabil și să aibă grijă de propria sănătate, de comunitate și de planetă.

Prin implicarea profesorilor și a părinților, transformăm o lecție într-un obicei și un obicei într-un mod de viață. Le mulțumim instituțiilor și companiilor partenere care înțeleg că investiția în educația copiilor este, de fapt, o investiție în viitorul României” a declarat Daniel Dobre, Președinte și cofondator al Asociației Sărbătoarea Gustului.

Trei chefi, o singură misiune: educația gustului

Unul dintre cele mai importante simboluri ale programului este boneta de bucătar „Sărbătoarea Gustului”, semnată de trei personalități ale gastronomiei:

Mauro Colagreco – chef distins cu trei stele Michelin și ambasador al bunăvoinței UNESCO pentru biodiversitate, al cărui restaurant, Mirazur, a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume și a devenit primul restaurant din lume certificat „Plastic Free”;

– chef distins cu trei stele Michelin și ambasador al bunăvoinței UNESCO pentru biodiversitate, al cărui restaurant, Mirazur, a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume și a devenit primul restaurant din lume certificat „Plastic Free”; Alain Alexanian – chef distins cu o stea Michelin, laureat al Palme d’Or în Gastronomie și președinte al Centre de Ressources de Botanique Appliquée din Franța;

– chef distins cu o stea Michelin, laureat al Palme d’Or în Gastronomie și președinte al Centre de Ressources de Botanique Appliquée din Franța; Daniel Dobre – chef, campion național și vicecampion balcanic la atletism și președinte al Asociației Sărbătoarea Gustului.

Boneta este oferită elevilor participanți și reprezintă un simbol al respectului pentru hrană, al culturii gastronomice, al excelenței în meseria de bucătar și al responsabilității față de planetă.

Programul continuă cu broșura pedagogică, un instrument cu 16 pagini de exerciții practice pentru clasă, care oferă cadrelor didactice suportul necesar pentru desfășurarea activităților educaționale și aprofundarea noțiunilor prezentate în cadrul lecțiilor. Cele 10 teme pentru acasă îi implică direct pe părinți, care le rezolvă împreună cu copiii, sub îndrumarea acestora.

Prin exerciții interactive și activități adaptate vârstei, elevii învață despre: alimentația sănătoasă, echilibrată și diversificată, importanța legumelor și fructelor de sezon, originea produselor și alegerea alimentelor de calitate, citirea și înțelegerea etichetelor, respectul față de hrană și combaterea risipei alimentare, cultura gastronomică și tradițiile culinare și despre consumul responsabil și protejarea resurselor planetei.