15 greșeli de limba română pe care le fac și oamenii cu facultate. Tu câte recunoști?

La fel de des apare și folosirea greșită a cuvântului „datorită”. Mulți spun: „Accidentul s-a produs datorită poleiului”. În realitate, „datorită” exprimă o cauză favorabilă. Pentru situațiile negative trebuie folosită expresia „din cauza”.

O altă capcană este verbul „a merita”. Forma corectă este „merită”, nu „se merită”. Deși expresia greșită a devenit extrem de populară, ea nu este acceptată de normele limbii române.

Verbe care creează confuzii

Mulți români folosesc forma „vroiam”, considerând că este derivată logic din verbul „a vrea”. Forma acceptată este însă „voiam”. La fel se întâmplă și cu expresii precum „mi-ar place”. Varianta corectă este „mi-ar plăcea”, chiar dacă în vorbirea de zi cu zi forma greșită apare foarte des.

O altă eroare întâlnită inclusiv în mediul profesional este folosirea lui „servici” în loc de „serviciu”. Corect este să spunem „mă duc la serviciu” sau „am ajuns la serviciu”.

Greșeli ascunse în exprimările de zi cu zi

Puțini știu că formularea „îți cer scuze” este, din punct de vedere gramatical, incorectă. Scuzele sunt ale persoanei care greșește, motiv pentru care forma recomandată este „îmi cer scuze”.

O altă greșeală subtilă apare în propoziții precum „omul care l-am văzut ieri”. Forma corectă este „omul pe care l-am văzut ieri”.

Confuzii apar și la utilizarea lui „niciun” și „nici un”. În propoziția „Niciun elev nu a lipsit”, cuvântul se scrie legat. Separat se scrie doar în situații speciale, când sensul propoziției impune acest lucru.