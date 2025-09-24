„Am fost la shopping”, o greşeală uriaşă de limbă. Ce înseamnă cuvântul?

În epoca globalizării, engleza și-a făcut loc în aproape toate domeniile vieții cotidiene. Reclame, conversații, filme, rețele sociale – peste tot apar termeni englezești care, încet-încet, au intrat și în română. Totuși, nu de fiecare dată acești termeni sunt folosiți corect. Una dintre cele mai frecvente greșeli este expresia „am fost la shopping”, pe care o auzim aproape zilnic.

Cum s-a adaptat „shopping” în română

De ce este greșită? În limba engleză, „shopping” este un gerunziu substantivizat, ceea ce înseamnă că nu desemnează un loc, ci procesul de a cumpăra. Practic, când un vorbitor de engleză spune „I went shopping”, ideea transmisă este „am mers să cumpăr lucruri”, nu „am fost într-un loc numit shopping”.

Odată preluat în limba română, cuvântul a fost transformat într-un substantiv fix, folosit ca atare, ceea ce duce la exprimări incorecte. Prin urmare, formularea corectă în română ar fi: „am fost la cumpărături”, nu „am fost la shopping”.

Fenomenul nu este singular. Multe cuvinte englezești au intrat în limbajul cotidian și, odată adaptate, și-au schimbat sensul sau utilizarea. În cazul lui „shopping”, adaptarea este una forțată: dintr-un proces, termenul a fost transformat într-un substantiv ce denumește un loc. Este ca și cum cineva ar spune „am fost la alergat” în loc de „am alergat”.

Alte exemple de „englezisme” frecvent folosite greșit

Job – În română, cuvântul este folosit ca sinonim pentru „loc de muncă”. În engleză însă, job se referă la sarcina, misiunea sau activitatea desfășurată, iar „loc de muncă” se traduce mai degrabă prin workplace.

Fashion – Folosit adesea pentru a desemna „moda” în general, deși în engleză termenul are sensuri mai variate, legate de stil, felul în care ceva este făcut sau chiar de maniere.

Weekend – Intrat adânc în română, înlocuind expresia corectă „sfârșit de săptămână”. Este folosit adesea în exprimări pleonastice.

Cool – Folosit de români pentru „tare” sau „grozav”, dar în engleză are și sensuri precum „calm” sau „rece”.

Meeting – În română este sinonim aproape exclusiv cu „ședință”, deși în engleză poate desemna orice tip de întâlnire, chiar și una informală.

Feedback – Termenul s-a încetățenit ca „părere” sau „opinii”, însă în engleză are nuanțe mai tehnice, legate de reacție sau răspuns la o acțiune.

Împrumuturile lingvistice nu sunt un fenomen nou. Româna abundă în cuvinte preluate din latină, turcă, franceză sau germană. Diferența de acum este viteza cu care se adoptă termenii englezești, în special din cauza mediului digital. Totuși, uneori abuzul de cuvinte împrumutate poate afecta claritatea comunicării.