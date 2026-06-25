De ce profesorii spun că nu poți să „îți ceri scuze”. Explicația care surprinde pe mulți

„Îmi cer iertare.”

„Vă rog să mă iertați.”

„Îmi pare rău.”

„Vă rog să-mi acceptați scuzele.”

„Prezint scuze.”

Practic, nu „ceri scuze”, ci îți exprimi regretul și îl rogi pe interlocutor să îți accepte scuzele sau să te ierte.

Cu toate acestea, trebuie precizat că expresia „îți cer scuze” este foarte răspândită și este consemnată în uzul actual al limbii române. Din punct de vedere normativ, mulți lingviști o consideră tolerată datorită frecvenței foarte mari în vorbire, chiar dacă, din punct de vedere semantic, formule precum „îmi cer iertare” sau „vă rog să-mi acceptați scuzele” sunt mai precise.

De unde vine confuzia

Expresia a fost influențată și de alte limbi europene, în special de engleză și franceză, unde există formule similare. În română, însă, substantivul „scuze” desemnează explicația sau justificarea unei greșeli, nu actul de iertare în sine. De aceea, profesorii insistă că formularea „îmi cer iertare” exprimă mai clar intenția vorbitorului.

În limbajul oficial, în instituții sau în corespondența formală, această formulă este preferată tocmai pentru că este mai elegantă și mai riguroasă.

Alte greșeli pe care le auzim aproape zilnic

Expresia „cer scuze” nu este singura care provoacă discuții între profesori și lingviști. Există numeroase formulări folosite frecvent, dar care sunt considerate greșite sau mai puțin recomandate.

Un exemplu foarte cunoscut este „ca și profesor”. Mulți folosesc această formulă pentru a evita repetarea cuvântului „ca”, însă în cele mai multe situații forma corectă este pur și simplu „ca profesor”. Varianta cu „ca și” este justificată doar atunci când există riscul unei confuzii, de exemplu: „L-am ales ca și coordonator, nu ca participant.” O altă greșeală des întâlnită este „vroiam”. Forma corectă este „voiam” sau „vream”, deoarece verbul este „a voi”, nu „a vroi”.

De asemenea, mulți spun „servici”, însă forma corectă este „serviciu” atunci când ne referim la locul de muncă. În același mod, expresia „mi-ar place” este incorectă; forma recomandată este „mi-ar plăcea”.