De ce profesorii spun că nu poți să „îți ceri scuze”. Explicația care surprinde pe mulți
Expresia „îți cer scuze” este atât de des folosită în conversațiile de zi cu zi, încât puțini se mai întreabă dacă este sau nu corectă din punct de vedere al limbii române. Totuși, profesorii de limba română și lingviștii atrag atenția că formularea nu este cea mai potrivită. Deși este acceptată în vorbirea curentă și apare frecvent în presă sau în mediul online, explicația gramaticală din spatele ei îi surprinde pe mulți.
De ce nu poți „cere scuze”
Verbul „a cere” înseamnă a solicita ceva de la o altă persoană. În schimb, scuzele nu sunt un obiect sau un bun pe care cineva îl poate oferi la cerere, ci reprezintă expresia regretului celui care a greșit. Din acest motiv, mulți profesori recomandă folosirea unor formule precum:
- „Îmi cer iertare.”
- „Vă rog să mă iertați.”
- „Îmi pare rău.”
- „Vă rog să-mi acceptați scuzele.”
- „Prezint scuze.”
Practic, nu „ceri scuze”, ci îți exprimi regretul și îl rogi pe interlocutor să îți accepte scuzele sau să te ierte.
Cu toate acestea, trebuie precizat că expresia „îți cer scuze” este foarte răspândită și este consemnată în uzul actual al limbii române. Din punct de vedere normativ, mulți lingviști o consideră tolerată datorită frecvenței foarte mari în vorbire, chiar dacă, din punct de vedere semantic, formule precum „îmi cer iertare” sau „vă rog să-mi acceptați scuzele” sunt mai precise.
De unde vine confuzia
Expresia a fost influențată și de alte limbi europene, în special de engleză și franceză, unde există formule similare. În română, însă, substantivul „scuze” desemnează explicația sau justificarea unei greșeli, nu actul de iertare în sine. De aceea, profesorii insistă că formularea „îmi cer iertare” exprimă mai clar intenția vorbitorului.
În limbajul oficial, în instituții sau în corespondența formală, această formulă este preferată tocmai pentru că este mai elegantă și mai riguroasă.
Alte greșeli pe care le auzim aproape zilnic
Expresia „cer scuze” nu este singura care provoacă discuții între profesori și lingviști. Există numeroase formulări folosite frecvent, dar care sunt considerate greșite sau mai puțin recomandate.
Un exemplu foarte cunoscut este „ca și profesor”. Mulți folosesc această formulă pentru a evita repetarea cuvântului „ca”, însă în cele mai multe situații forma corectă este pur și simplu „ca profesor”. Varianta cu „ca și” este justificată doar atunci când există riscul unei confuzii, de exemplu: „L-am ales ca și coordonator, nu ca participant.” O altă greșeală des întâlnită este „vroiam”. Forma corectă este „voiam” sau „vream”, deoarece verbul este „a voi”, nu „a vroi”.
De asemenea, mulți spun „servici”, însă forma corectă este „serviciu” atunci când ne referim la locul de muncă. În același mod, expresia „mi-ar place” este incorectă; forma recomandată este „mi-ar plăcea”.
„Decât” și „doar” nu înseamnă același lucru
Printre cele mai răspândite greșeli se află și folosirea lui „decât” în propoziții afirmative. Corect este:
- „Am doar doi lei.”
- „Am numai doi lei.”
Forma „Am decât doi lei” este greșită, deoarece „decât” se utilizează, în mod tradițional, în construcții negative: „Nu am decât doi lei.”
Limba evoluează, dar regulile rămân importante
Profesorii subliniază că limba română este vie și se schimbă permanent, iar unele expresii ajung să fie acceptate tocmai datorită folosirii lor foarte frecvente. Totuși, în contexte oficiale, la examene, în documente sau în comunicarea profesională, respectarea normelor gramaticale rămâne esențială.
De aceea, este util să cunoaștem diferența dintre forma folosită în conversațiile de zi cu zi și cea recomandată de normele limbii române. În cazul scuzelor, formulări precum „îmi cer iertare”, „vă rog să mă iertați” sau „vă rog să-mi acceptați scuzele” sunt considerate cele mai potrivite, în timp ce expresia „îți cer scuze” rămâne una foarte răspândită în uzul curent, chiar dacă continuă să stârnească dezbateri în rândul profesorilor și lingviștilor.