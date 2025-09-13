Cea mai frecventă greșeală din limba română. Simplă la prima vedere, dar 9 din 10 români o fac

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 14:54
de Vieriu Ionut

Limba română are frumusețea și complexitatea ei, dar și capcane în care chiar și cei mai atenți vorbitori pot cădea. Printre cele mai frecvente greșeli se numără folosirea unui cuvânt care, la prima vedere, pare firesc, dar care nu există în normele oficiale. Este vorba despre forma „vroiam”, rostită și scrisă de marea majoritate a românilor, deși varianta corectă este alta.

Cum a apărut greșeala

Confuzia provine dintr-o combinație nefericită între două verbe foarte des folosite: „a vrea” și „a voi”. Mulți oameni, în încercarea de a exprima dorința în trecut, au amestecat cele două forme, rezultând „vroiam”. Aceasta este o formă incorectă, chiar dacă a devenit extrem de răspândită în vorbirea de zi cu zi.

Corect este doar: „voiam”.

Astfel, în loc să spunem „vroiam să merg la film”, singura variantă acceptată gramatical este „voiam să merg la film”.

De ce spun 9 din 10 români „vroiam”

Specialiștii atrag atenția că această greșeală se întâlnește la majoritatea vorbitorilor de română, indiferent de nivelul de educație. Fiind simplu de pronunțat și prezent în mediul cotidian, „vroiam” a ajuns să pară natural. Totuși, normele academice nu recunosc această formă, iar folosirea ei în contexte oficiale sau scrise poate crea impresia de neatenție.

Se spune adesea că 9 din 10 români folosesc greșit acest cuvânt, ceea ce arată cât de adânc s-a înrădăcinat eroarea în comunicarea de zi cu zi.

Importanța respectării normelor gramaticale

Chiar dacă pentru mulți „vroiam” pare o scăpare minoră, adevărul este că astfel de greșeli afectează claritatea și corectitudinea limbii. În plus, în situații academice, profesionale sau oficiale, utilizarea formei greșite poate fi interpretată drept lipsă de atenție sau lipsă de cultură lingvistică.

Exprimarea corectă, în schimb, nu doar că păstrează frumusețea limbii, dar transmite și respect față de interlocutori și față de regulile de bază ale comunicării.

Greșeala cu „vroiam” în loc de „voiam” demonstrează cât de ușor pot fi denaturate cuvintele atunci când sunt folosite greșit timp îndelungat. Deși este una dintre cele mai comune greșeli din limba română, corectarea ei ține de fiecare vorbitor în parte. Folosind varianta corectă, putem contribui la păstrarea clarității și corectitudinii limbii române.

