Ziua scadenței pentru producătorii auto: Lipsa de transparență în ceea ce privește piesele folosite la mașini îi costă

Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 10:14
de Iulia Kelt

Noile reguli comerciale din America de Nord au expus deficiențele din lanțurile de aprovizionare ale industriei auto, unde producătorii nu pot demonstra exact cât conținut local au mașinile lor.

Producătorii auto care construiesc mașini în Canada și Mexic se confruntă cu pierderi semnificative din cauza noilor reguli comerciale aplicate de Statele Unite.

Potrivit datelor analizate de T.D. Cowen, tarifele medii pentru mașinile importate din cele două țări au ajuns la 19% în luna iulie, semn că multe dintre acestea nu îndeplinesc cerințele privind conținutul minim de piese fabricate în SUA.

Sistemul de taxare recunoaște existența componentelor produse pe teritoriul american, însă aplică o taxă de 25% pentru piesele provenite din afara Statelor Unite.

Procentul mediu de 19% sugerează fie o lipsă de piese fabricate local, fie o incapacitate a constructorilor de a dovedi originea exactă a componentelor utilizate.

Lanțuri de aprovizionare complexe și documentație absolut insuficientă

Specialiștii în comerț internațional explică faptul că industria auto se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce privește trasabilitatea pieselor.

Angela Gamalski, partener la firma Honigman, a declarat pentru Auto News că „există o complexitate semnificativă în sectorul auto, în special în ceea ce privește urmărirea componentelor și aplicarea corectă a regulilor USMCA”.

Acordul comercial dintre SUA, Mexic și Canada (USMCA) impune ca cel puțin 75% dintr-o mașină să provină din America de Nord, iar 70% din oțelul și aluminiul utilizat să fie de origine locală. În plus, 40% din valoarea mașinii trebuie să provină din fabrici unde angajații câștigă minimum 16 dolari pe oră.

Tarife mari, consecințe severe pentru constructori

Orice automobil care nu respectă aceste praguri este supus unei taxe de 25% din valoarea totală a mașinii.

Astfel, lipsa documentației sau erorile în raportarea originii componentelor pot duce la costuri considerabile pentru producători.

Constructorii precum General Motors, Ford, Stellantis sau BMW, care asamblează mașni în Mexic sau Canada, ar putea fi tentați să supraestimeze proporția pieselor străine pentru a evita sancțiunile, dar riscul este mare: în cazul unei verificări, taxa de 25% se aplică retroactiv pentru toate modelele similare importate din aprilie 2025.

Această situație scoate la iveală vulnerabilitățile industriei auto în materie de transparență și control al lanțului de aprovizionare. În lipsa unor sisteme clare de monitorizare, producătorii ajung să plătească scump nu doar taxe, ci și lipsa de informație despre propriile mașini.

