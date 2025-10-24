Ford recheamă 1,5 milioane de mașini din cauza camerelor defecte. Cinci accidente raportate, dar fără victime

Producătorul american Ford trece din nou printr-un episod dificil, după ce a anunțat o nouă campanie de rechemare în service pentru aproape 1,5 milioane de vehicule, din cauza unor probleme la camerele video pentru mersul înapoi. Defectul poate provoca imagini distorsionate sau ecrane complet negre, ceea ce sporește riscul de accidente în timpul manevrelor de parcare sau mers în marșarier.

Rechemarea afectează mai multe modele produse între 2015 și 2020, printre care se numără: Ford C-Max (2015-2016), Escape (2015-2016), Explorer (2015), Fiesta (2019), Flex (2015-2019), Fusion (2016), Mustang (2020), Taurus (2015-2016 și 2018-2019), precum și Lincoln MKT (2015, 2019) și Lincoln MKZ (2015).

Problema a fost descoperită în urma unei anchete a Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA), care a primit numeroase plângeri din partea proprietarilor acestor modele. Defecțiunea constă în defectarea camerelor analogice de marșarier, care pot oferi o imagine neclară, distorsionată sau pot înceta complet să funcționeze.

Ford a început investigațiile în februarie 2025, după ce autoritatea americană de siguranță a contactat compania în legătură cu plângerile primite. În urma analizelor, producătorul a recunoscut că a primit 12.487 de cereri de garanție referitoare la aceeași problemă și că, deși nu a putut stabili o legătură clară de cauzalitate între defect și accidente, a decis să lanseze o rechemare preventivă.

Cinci accidente confirmate, dar fără victime

Conform raportului oficial al companiei, Ford a identificat până acum cinci incidente rutiere care au avut loc în circumstanțe ce ar putea fi legate de defectul sistemului de camere, însă nu a fost raportată nicio vătămare corporală.

Primele reclamații datează din iulie 2014, ceea ce înseamnă că problema ar putea afecta modele produse chiar înainte de perioada oficială menționată în recall. Compania a analizat documente ale furnizorilor, date din garanții și rapoarte de service, dar a constatat că defectul nu se manifestă uniform pe toate vehiculele echipate cu aceleași camere.

Într-un comunicat, Ford a declarat:

„Siguranța clienților noștri este prioritatea absolută. Deși nu am identificat o defecțiune sistemică care să afecteze toate modelele, am ales să extindem măsurile preventive pentru a evita orice risc potențial.”

Rechemarea face parte dintr-un acord încheiat recent între Ford și NHTSA, care stabilește modul în care compania va gestiona plângerile privind camerele de marșarier pentru vehiculele produse între 2015 și 2025. Acordul împarte mașinile afectate în două categorii: unele vor fi rechemate pentru înlocuirea completă a camerelor, iar altele vor beneficia de o garanție extinsă de 15 ani pentru această componentă.

În Statele Unite, legile privind siguranța rutieră sunt extrem de stricte: din 2018, toate mașinile noi vândute pe piață trebuie să fie echipate cu camere de mers înapoi funcționale, menite să reducă numărul accidentelor din parcări și al coliziunilor cu pietonii.

Ce trebuie să facă proprietarii mașinilor afectate

Ford a început deja notificarea proprietarilor vehiculelor incluse în campanie, prin intermediul unei scrisori de informare temporară. În această etapă, compania recomandă ca mașinile să fie aduse la un service autorizat Ford pentru verificare și diagnosticare.

Procedura este gratuită, iar în cazul în care sistemul de cameră este identificat ca defect, unitatea va fi înlocuită complet. Producătorul estimează că rechemarea completă va fi finalizată până la jumătatea anului 2026, după ce vor fi disponibile suficiente piese de schimb pentru toate modelele afectate.

Deși problemele la camerele video pot părea minore comparativ cu alte defecțiuni mecanice, specialiștii în siguranță rutieră avertizează că imaginea corectă din spatele vehiculului este esențială pentru prevenirea accidentelor, în special în zonele aglomerate sau în parcări.

NHTSA a subliniat că această campanie nu trebuie ignorată, întrucât există riscul ca, în anumite situații, sistemul să eșueze complet fără semne prealabile. În Statele Unite, autoritatea publică în mod regulat listele cu vehiculele afectate pe site-ul oficial, unde proprietarii pot verifica prin numărul de identificare al mașinii (VIN) dacă sunt vizați de rechemare.

Ford a precizat că lucrează „în strânsă colaborare cu furnizorii” pentru a accelera producția de camere conforme și pentru a minimiza disconfortul proprietarilor. Compania a mai transmis că nu există riscuri majore de incendiu sau defecțiuni electrice, iar problema se limitează strict la funcționalitatea camerei de marșarier.

Un nou capitol în seria de probleme de calitate pentru Ford

Această rechemare masivă vine pe fondul unei perioade dificile pentru producătorul american, care s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe campanii de service costisitoare, afectând atât imaginea companiei, cât și stabilitatea financiară.

În 2023 și 2024, Ford a lansat peste 50 de rechemări la nivel global, cele mai multe vizând defecțiuni la sistemele electrice și airbaguri, dar și probleme la frâne și transmisii.

Într-un raport recent, analiștii auto au avertizat că aceste recall-uri repetate pun presiune asupra profitului și pot afecta încrederea clienților. Totuși, decizia companiei de a acționa preventiv în acest caz este considerată un pas pozitiv spre redobândirea credibilității.

În timp ce Ford promite o soluție completă până la mijlocul anului viitor, 1,5 milioane de șoferi vor trebui să se asigure că mașinile lor sunt verificate, pentru a evita orice risc pe șosele sau în parcări.

Chiar dacă problemele camerelor par un detaliu tehnic minor, ele arată cât de mult s-a schimbat industria auto modernă – o mașină de astăzi este la fel de dependentă de tehnologie și software pe cât este de mecanică. Iar orice eroare, oricât de mică, poate transforma un simplu disconfort într-un pericol real.