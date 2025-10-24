Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari

24 oct. 2025 | 13:01

de Iulia Kelt
24 oct. 2025 | 13:01
de Iulia Kelt

General Motors bate palma cu Google pe inteligența artificială: Cum va colabora, de fapt, cu Gemini, de când se întâmplă asta?

AUTO
General Motors bate palma cu Google pe inteligența artificială: Cum va colabora, de fapt, cu Gemini, de când se întâmplă asta?
GM face un pas spre AI / Foto: Inc. Magazine

General Motors (GM) a anunțat, în cadrul evenimentului „GM Forward” desfășurat la New York, o serie de proiecte software care vor schimba fundamental modul în care șoferii interacționează cu mașinile companiei.

Noile funcții includ integrarea inteligenței artificiale Google Gemini și dezvoltarea unui sistem autonom de conducere planificat pentru lansare în 2028, potrivit CNBC.

Prin aceste inovații, GM intenționează să transforme mașinile sale în adevărați „asistenți inteligenți”, capabili să comunice natural cu pasagerii și să anticipeze nevoile acestora.

Anunțul marchează una dintre cele mai ambițioase etape din strategia de digitalizare a producătorului american.

Legătura dintre un asistent AI conversațional și condusul autonom „eyes-off”

Asistentul Google Gemini va fi integrat începând cu anul 2026 pe mai multe modele GM, oferind șoferilor posibilitatea de a interacționa cu vehiculul prin comenzi vocale naturale, asemenea unei conversații cu un pasager.

Potrivit declarațiilor companiei, sistemul va învăța obiceiurile șoferilor pentru a adapta experiența de condus la stilul individual al fiecăruia.

În paralel, GM dezvoltă o nouă platformă software unificată și un sistem de condus autonom complet, denumit „eyes-off”, care va permite deplasarea fără intervenția șoferului în anumite condiții.

Prima implementare a acestei tehnologii este programată pentru 2028, pe modelul electric Cadillac Escalade IQ EV.

Directorul general Mary Barra a descris această etapă drept „începutul unei noi ere a mobilității”, punctând pe ideea că scopul este ca mașina „să își cunoască șoferul, să îi anticipeze nevoile și să îi elibereze timp”.

GM intenționează, de asemenea, să dezvolte propriul sistem AI intern pentru mașinile viitoare, bazat pe date colectate din utilizarea reală.

Ce se știe despre sistemul Energy Home, dar despre extinderea diviziei GM Energy

În 2026, compania va introduce și sistemul „Energy Home”, o soluție care va permite mașinilor electrice GM să alimenteze locuințele prin tehnologia de încărcare bidirecțională.

Serviciul va fi disponibil inițial în regim de leasing și face parte din strategia de extindere a diviziei GM Energy, o inițiativă care vizează stocarea și optimizarea consumului de energie, aflată în competiție directă cu soluțiile Tesla.

În prezent, GM înregistrează o creștere solidă a veniturilor, cu un avans de 9,1% în ultimul an, atingând 187,4 miliarde de dolari.

Potrivit analiștilor citați de CNBC, noile inițiative bazate pe AI, autonomie și integrarea soluțiilor energetice ar putea accelera transformarea companiei într-un lider al mobilității digitale.

Prin combinația dintre software avansat, autonomie și energie sustenabilă, General Motors își propune să redefinească experiența auto globală și să marcheze trecerea definitivă de la constructorul tradițional de vehicule la un ecosistem inteligent, interconectat și orientat spre viitor.

