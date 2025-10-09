Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 10:55
de Ioana Bucur

Zile libere pentru părinți în caz de vreme nefavorabilă. Ce spune legea

ACTUALITATE
Zile libere pentru părinți în caz de vreme nefavorabilă. Ce spune legea

Bucureștiul se află sub cod roșu de precipitații abundente până la ora 15:00, iar în astfel de situații extreme, legea prevede posibilitatea ca părinții să beneficieze de zile libere atunci când unitățile de învățământ sunt închise din cauza vremii.

Potrivit legislației în vigoare, măsura se aplică părinților care au copii de până la 12 ani sau copii cu dizabilități de până la 26 de ani, înscriși într-o formă de învățământ. Scopul acestor zile libere este supravegherea copiilor în perioada în care școlile își suspendă activitatea temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații excepționale stabilite de autorități.

Cine poate beneficia de zile libere

Angajații din majoritatea domeniilor pot solicita zile libere plătite, însă există excepții. Cei care lucrează în sectoare esențiale – precum energie, transporturi, telecomunicații, sănătate, asistență socială, salubritate, comerț alimentar, producție și distribuție de medicamente sau carburanți – pot sta acasă doar cu acordul angajatorului.

Vezi și:
Sporul de weekend: când ești plătit dublu și când primești doar zile libere. Ce prevede Codul Muncii

Cum se solicită zilele libere pentru părinți

Pentru a beneficia de această facilitate, părinții trebuie să depună la angajator:

  • o cerere scrisă, prin care solicită zilele libere;
  • o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, prin care confirmă că nu a cerut același tip de zile libere.

Când nu se acordă zile libere

Există și situații în care părinții nu pot beneficia de aceste zile. Excepțiile se aplică dacă unul dintre părinți:

  • se află în concediu de creștere a copilului;
  • este asistent personal al unui copil aflat în întreținere;
  • se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

Indemnizația primită de părinți

Părinții care beneficiază de zile libere primesc 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare. Suma este achitată inițial de angajator, care ulterior poate solicita decontarea din Fondul de Garantare pentru Plata Creanțelor Salariale.

Astfel, în contextul avertizărilor meteo extreme, legea oferă părinților posibilitatea de a rămâne acasă pentru a-și proteja copiii, fără a fi penalizați financiar.

Cum se fac prognozele METEO și de ce greșesc uneori, chiar și cu tehnologii avansate, sateliți și supercomputere
Recomandări
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
Astronomii dezvăluie imaginile reale ale cometei interstelare 3I/ATLAS, în timp ce teoriile conspirației se răspândesc online
Astronomii dezvăluie imaginile reale ale cometei interstelare 3I/ATLAS, în timp ce teoriile conspirației se răspândesc online
Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă
Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă
RO-Alert de inundații în județul Constanța. Locuitorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru evacuare
RO-Alert de inundații în județul Constanța. Locuitorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru evacuare
Accident grav la Mogoșoaia: șase persoane au ajuns la spital după impactul dintre un camion și un microbuz
Accident grav la Mogoșoaia: șase persoane au ajuns la spital după impactul dintre un camion și un microbuz
Cutremur în România, joi dimineață. Seismul s-a produs lângă Brașov
Cutremur în România, joi dimineață. Seismul s-a produs lângă Brașov
Oamenii de știință au reactivat microorganisme înghețate din epoca de gheață
Oamenii de știință au reactivat microorganisme înghețate din epoca de gheață
Maserati de la ANAF, la preț de Dacia Logan. Cât plătești pe Levante Diesel din 2017, cum participi la licitația de pe 14 octombrie
Maserati de la ANAF, la preț de Dacia Logan. Cât plătești pe Levante Diesel din 2017, cum participi la licitația de pe 14 octombrie
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele 4 zodii care atrag banii ca magnetul toată viaţa. Au noroc financiar de invidiat
Playtech Știri
Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci
Playtech Știri
Zodiile pentru care se încheie o perioadă nefastă. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...