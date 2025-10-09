Zile libere pentru părinți în caz de vreme nefavorabilă. Ce spune legea

Bucureștiul se află sub cod roșu de precipitații abundente până la ora 15:00, iar în astfel de situații extreme, legea prevede posibilitatea ca părinții să beneficieze de zile libere atunci când unitățile de învățământ sunt închise din cauza vremii.

Potrivit legislației în vigoare, măsura se aplică părinților care au copii de până la 12 ani sau copii cu dizabilități de până la 26 de ani, înscriși într-o formă de învățământ. Scopul acestor zile libere este supravegherea copiilor în perioada în care școlile își suspendă activitatea temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații excepționale stabilite de autorități.

Cine poate beneficia de zile libere

Angajații din majoritatea domeniilor pot solicita zile libere plătite, însă există excepții. Cei care lucrează în sectoare esențiale – precum energie, transporturi, telecomunicații, sănătate, asistență socială, salubritate, comerț alimentar, producție și distribuție de medicamente sau carburanți – pot sta acasă doar cu acordul angajatorului.

Cum se solicită zilele libere pentru părinți

Pentru a beneficia de această facilitate, părinții trebuie să depună la angajator:

o cerere scrisă, prin care solicită zilele libere;

o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, prin care confirmă că nu a cerut același tip de zile libere.

Când nu se acordă zile libere

Există și situații în care părinții nu pot beneficia de aceste zile. Excepțiile se aplică dacă unul dintre părinți:

se află în concediu de creștere a copilului;

este asistent personal al unui copil aflat în întreținere;

se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

Indemnizația primită de părinți

Părinții care beneficiază de zile libere primesc 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare. Suma este achitată inițial de angajator, care ulterior poate solicita decontarea din Fondul de Garantare pentru Plata Creanțelor Salariale.

Astfel, în contextul avertizărilor meteo extreme, legea oferă părinților posibilitatea de a rămâne acasă pentru a-și proteja copiii, fără a fi penalizați financiar.